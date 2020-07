Magyarországon is elindult a YouTube Kids

2020. júliusától a YouTube Kids Magyarországon is elérhetővé vált. Ezentúl könnyebb lesz megtalálni a gyerekek kedvenc videóit, a szülők pedig egyszerű eszközökkel választhatják ki a megfelelő csatornákat, és határozhatják meg a videónézésre fordítható időt, így gyermekeik családbarát módon használhatják a YouTube Kids-et.

A YouTube Kids egyszerűbbé teszi, hogy a gyerekek számára kedves rajzfilmeket keressünk, mondókákat hallgassunk, valamint megtaláljuk a választ különféle matematikával, tudományokkal vagy természettel kapcsolatos kérdésekre.

Öt évvel ezelőtti indulása óta a YouTube Kids a piacon elérhető egyik legnépszerűbb gyermekeknek fejlesztett alkalmazás lett – mostantól pedig YouTube Kids Magyarországon is elérhető. Az alkalmazás díjmentesen letölthető, és telefonján, táblagépén vagy nagyképernyőn is élvezheti a ChromeCast, Apple TV, játékkonzolok vagy egy Smart TV segítségével.

Az öt legnépszerűbb szolgáltatás, amelyeket szerintünk a magyar családok is szívesen használnak majd:

Családbarát tartalom: A YouTube Kids alkalmazást a családok igényeit szem előtt tartva hoztuk létre. A YouTube Kids olyan családbarát környezetet teremt, ahol a gyerekek kíváncsiságukat és fantáziájukat szabadjára engedve böngészhetnek a csatornák között és a lejátszási listákban, amelyeket négy kategóriába osztottunk: Műsorok, Zene, Felfedezés és Játék.

Partnergyűjtemények: A gyerekek számos témában élvezhetik a megbízható csatornák gyűjteményét – a művészetektől kezdve a kézműveskedésen át a zenéig, a sportig, vagy a tanulásig. A szülők pedig könnyen kiválaszthatják, hogy a gyűjtemények és a témák közül melyeket szeretnék gyermekeik számára elérhetővé tenni.

Felhasználóbarát: A nagyobb képek, a színes kialakítás és a jól látható ikonok megkönnyítik a kicsik számára az alkalmazás használatát. Amikor a szülők először nyitják meg az alkalmazást, rögtön látni fogják, hogyan szűri és javasolja a YouTube Kids az egyes tartalmakat.

Szülő által jóváhagyott tartalom: Az alkalmazásba számos olyan funkciót építettünk be, amelyek segítenek a szülőknek ellenőrizni a gyermekeik által megtekintett tartalmakat. A „jóváhagyott tartalom” mód lehetővé teszi a szülők számára, hogy kiválasszák azokat a videókat és csatornákat, amelyeket gyermekeik számára elérhetővé akarnak tenni az alkalmazásban. Ha a szülők szeretnék maguk kijelölni, hogy milyen tartalmat nézhetnek meg gyermekeik az alkalmazáson belül, vagy bizonyos videókat vagy csatornákat szeretnének kizárni, akkor ezt is könnyedén megtehetik. A szülők továbbá azt is eldönthetik, hogy engedélyezik-e vagy sem a keresés funkció használatát.

Képernyő előtt töltött idő: A beépített időzítővel a szülők könnyen korlátozhatják gyermekeik képernyő előtt töltött idejét – például 30 perces időtartamokat beállítva. Az alkalmazás értesíti a gyermeket, ha az engedélyezett idő lejárt.

A családok évek óta használják a YouTube-ot, a legkülönbözőbb témákban számtalan órányi videót néztek meg. A YouTube Kids a világ minden tájáról származó filmkészítők, tanárok és alkotók népszerű gyermekprogramjait kínálja. Remek forrása lehet az oktatásnak és a szórakozásnak egyaránt. A Walt Disney, a Szezám utca, a Peppa malac és más kedvencek mellett a gyerekek olyan sorozatokat nézhetnek az általuk már kedvelt helyi csatornákon, mint a Bogyó és Babóca, a KEDD vagy a Pocoyo. Elmoval, a Sütiszörnnyel és Big Birddel együtt játékosan tanulhatják az angol ábécét, új ismereteket sajátíthatnak el a dinoszauruszokról a National Geographic Kids segítségével, vagy zenét hallgathatnak Olaffal. Tomiékkal kideríthetik, hogy milyen sportokat szeretnek, Rolandó pedig bűvésztrükköket mutat nekik. A YouTube Kids támogatja a 360 fokos videókat is, csak egyszerűen mozgatnunk kell a telefont vagy táblagépét a felfedezéshez. A gyerekek szüleikkel együtt felpattanhatnak a LEGO hullámvasútra, vagy meglátogathatják a Broadway egyik színházát, hogy megnézzék az Oroszlánkirály zenés előadását.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az online elérhető tartalom családbarát legyen, de egyetlen rendszer sem tökéletes. Abban az esetben, ha a szülők olyan videót találnak, amely aggasztja őket, könnyen jelenthetik azt, és ezzel segíthetnek a platform folyamatos fejlesztésében.

YouTube Kids Magyarországon:

“Nagyon örülünk, hogy mostantól a YouTube Kids Magyarországon is elindul, amely a szülők és a gyermekek érdekeit figyelembe véve készült, lehetővé téve azt, hogy a gyermekek a legjobb felfedezésre váró videókat és témákat találják meg. Egy olyan biztonságosabb, gyermekeknek szóló önálló videó streaming szolgáltatásról van szó, amelynek a szülői felügyeleti eszközök is alapvető részei. Ezekkel személyre szabható a tartalom és a felhasználói élmény, így azt minden család a saját igényeihez igazíthatja” – mondta Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője.

Az alkalmazást letöltheti a Google Play és az Apple Store oldalakon.

YouTube Kids: