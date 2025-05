Kézzelfogható segítséget nyújt a SPAR Régiók Kincsei programja a kistermelők számára

Több mint 550-re emelkedett a kistermelőktől, kézműves cégektől, kisebb borászatokból és sörfőzdékből érkező kiváló minőségű, hazai termékek száma a SPAR és INTERSPAR üzletek kínálatában az üzletlánc Régiók Kincsei programja révén. A kisvállalkozások összesen 800 embernek adnak munkát országszerte.

„A hazai kereskedelmi piacon a kistermelők és a kisebb beszállítók a termelési korlátaik miatt sokszor hátrányból indulnak, és ritkán jelenhetnek meg egy nagy élelmiszerkereskedelmi vállalat választékában. A SPAR Magyarország 2021-ben indította el a többszörösen díjazott Régiók Kincsei programját a helyi kistermelők kiváló minőségű, kézműves termékeik piacra juttatásának támogatására. A kezdeményezéssel a helyi partnerek lehetőséget kaptak, hogy a vállalatunk 7 regionális központjának néhány tíz kilométeres vonzáskörzetéből a szállítási láncokat lerövidítve, a lehető legkisebb környezeti terhelést okozva be tudják szállítani magas minőségű termékeiket a SPAR üzleteibe. Számunkra a termelő személye is rendkívül fontos, olyan partnereket keresünk, akinek szívügye a terméke. 2025-ben tovább folytatjuk a programot újabb partnerek bevonásával, emellett a Régiók Kincsei logisztikai rendszerét is tovább fejlesztjük és még hangsúlyosabb megjelenést kapnak a termékek az üzletekben”

– ismertette Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A SPAR Magyarország a Régiók Kincsei programban országszerte 125 beszállító több mint 550 termékét forgalmazza. Tőlük 23-féle termékkör árucikkei – egyebek mellett tejtermékek, húskészítmények, tésztafélék, tojások, befőttek, savanyúságok, snack-ek, olajok, szószok, krémek, mézek, lekvárok, alkoholok, és alkoholmentes italok kerülnek az üzletek kínálatába az adott régióban. A programban résztvevő árucikkeket a hipermarketekben és a szupermarketekben a „piros alma” logóról ismerhetik fel a vásárlók. Az utóbbi időszakban egyébként a legnagyobb sikert a vásárlók körében a tyúktojások, a tejtermékek, a cérnametéltek, a házi sertéstepertő és a dubai csokoládés jégkrém aratta. A beszállító partnerek mintegy 800 embernek biztosítanak megélhetést országszerte.

„A hozzánk érkező visszajelzések rendkívül pozitívak: a vásárlóink kiválónak tartják a kézműves termékek minőség, ízét. A kisvállalkozók pedig elégedettek az együttműködéssel és büszkék arra, hogy termékeiket a SPAR üzletek polcain is megtalálhatják a vásárlók. Emellett fontosnak tartják az oktatási programjainkat, mert kamatoztatni tudják az ott szerzett tudást”

– tette hozzá Maczelka Márk.

A SPAR Magyarország 2024-ben is különféle képzésekkel segítette kistermelő partnereit. A Régiók Kincsei program beszállítói számára szervezett SPAR Marketing Bootcamp esemény keretében összesen 30 szakértő tartott előadásokat az üzleti stratégia, a marketing és az üzletfejlesztés, a social media, a márkaépítés, a pénzügy, és a logisztika területéről. A résztvevők alaposabb betekintést kaptak SPAR mesterséges intelligencia-alapú applikációjába, amely a kommunikációt segíti. A Pécsi Tudományegyetem jóvoltából pedig szemkamerás vizsgálattal ismerhették meg a beszállítók, hogyan jelennek meg a fogyasztók számára termékeik a polcokon.

A kisvállalkozásoknak emellett lehetőségük van két egyetemmel is együttműködni: a Budapesti Metropolitan Egyetemmel harmadik éve zajlik, a Pécsi Tudományegyetemmel 2025-ben indult el az együttműködés. A hallgatók különféle marketinget érintő kérdésekben adnak megoldási javaslatokat: olyan naprakész, friss tudással és szemlélettel rendelkező leendő marketingesek gondolkodnak a kihívásokon, akik már most láthatóan elhivatottak a kisvállalkozói szektor iránt.

A vállalat a programban szereplő kisvállalkozókat többféle módon népszerűsíti. Számukra a rendezvényein bemutatkozási lehetőséget biztosít, emellett a közösségi média felületein és a szórólapjaiban is hangsúlyos megjelenést kapnak. A programról blogot vezet az üzletlánc és a Régiók Kincsei új weboldalán keresztül is naprakész információk olvashatóak, egyebek mellett az érdeklődők megtalálják a csatlakozáshoz szükséges útmutatót is.

A vállalat podcastjában pedig már többek be is mutatkozhattak: Káli Enikő és Balázs, a Káli Pincészet tulajdonosai arról meséltek, miért különlegesek a Káli-medencéből származó borok. Egy másik epizódban Szita Gábor, a kézműves zalai dödölle megalkotója beszélt arról, hogy mire tanította meg a tíz, utazással eltöltött év, és hogy lesz egy világutazóból vendéglátós. Dobrádi Zsuzsanna és Gyüre István, a pusztazámori Csengő Manufaktúra alapítói pedig arról osztották meg gondolataikat, hogy indult a vállalkozásuk, és miként lesz egy díjlovaglóból sajtkészítő.

