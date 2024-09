Az európai közönség számára is debütált az LG legkisebb 4K projektora, a CineBeam Q

Az LG Electronics (LG) a berlini IFA kiállításon mutatta be CineBeam Q (HU710PB) projektorát az európai közönségnek.

A CineBeam Q egyedülálló, minimalista kialakításával, kiemelkedő képminőségével és izgalmas funkcióival valódi moziteremmé változtatja a nappalit – vagy éppen azt a helyiséget, amiben elhelyezzük.

Az LG CineBeam Q-t először a CES kiállításon, 2024 januárjában mutatta be az LG, a készülék pedig azóta számos elismerést kapott, többek között az AVS Forum – a világ egyik legnagyobb online házimozi- és audioeszköz-fóruma –, 2024 top választása plecsnijét. A lézerprojektort elsősorban kiemelkedő teljesítménye, kényelmes, könnyen használható kialakítása és stílusos, modern megjelenése miatt ismerték el.

A HU710PB egyedi, könnyen hordozható kialakítása miatt azonnal megkülönböztethető a piacon kapható más projektoroktól. Az LG CineBeam Q egy egyedülálló, 360 fokban elforgatható fogantyút kapott, amely állványként is funkcionál, és tűpontos, 4K UHD (3840 x 2160) felbontású képeket képes megjeleníteni akár 120 hüvelykes képátlóval. Emellett 450 000:1 kontrasztaránnyal és a DCI-P3 színskála 154 százalékos lefedettségével büszkélkedhet, így élénk színeket, mély feketét és kivételes látványt nyújt, világos és sötét fényviszonyok mellett egyaránt.

Az LG CineBeam Q automatikus képernyőbeállítás funkciója finomhangolja a fókuszt, illetve pontosítja a vetített képarányt a minden környezetben kényelmes, problémamentes használatért és az ideálisan kalibrált képért. Az LG webOS platformmal felszerelt HU710PB könnyű hozzáférést biztosít az olyan népszerű streaming platformokhoz, mint a Netflix, a Disney+, az Amazon Prime Video és a YouTube, így a felhasználók nagyszerű tartalmak széles választékából válogathatnak anélkül, hogy külső eszközhöz kellene csatlakozniuk. A felhasználók ráadásul az AirPlay 2 és a ScreenShare segítségével könnyedén streamelhetik és tükrözhetik a tartalmakat okoseszközeikről is.

Az LG egyedülálló 4K projektor letisztult, minimalista kialakításának köszönhetően szinte bármilyen stílusú otthonhoz jól passzol. Azon túl, hogy az IFA kiállításon bemutatta a CineBeam Q-t, a vállalat mintegy 100 influencerrel együttműködve közösségimédia-kampányt is indított, hogy felhívja a figyelmet mini projektorára és annak számos előnyére. A kampány a CineBeam Q változatos felhasználási módjait mutatja be az egyedülállók, a családok és a párok számára, valamint az egyéb – például művészeti – felhasználási lehetőségeit is megmutatja.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!