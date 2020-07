TCL 8K QLED X91 széria: magával ragadó otthoni szórakozás

Magyarországra is megérkezett a TCL 8K QLED X91 okostelevízió sorozata: a TCL X91 széria televízió készülékei már megvásárolhatók a hazai viszonteladóknál. A legújabb TCL QLED 8K X91 Quantum Dot Display-alapú termékcsaládjával szintet léphetünk a szórakozás terén. A sorozat kiváló audiovizuális minőségével, TCL AI technológiájával és a kifinomult formatervezéssel páratlan élményt nyújt az otthoni tévézésben.

TCL X91: Részletgazdag megoldások, újszerű látványvilág

A 8K-s X91 széria készülékeinek felbontása a négyszererese a 4K-s UHD-televíziók, és 16-szorososa a Full HD-televíziók képminőségének. A 7680×4320-as képernyő több mint 33 millió pixele minden eddiginél élesebb és részletgazdagabb vizuális élményt nyújt. Emellett az X91 sorozat tagjai képesek felskálázni a HD-, FHD- és 4K minőségű felvételeket. A konvertálás során a rendszer automatikusan javítja a kép tisztaságát, valamint szín- és frekvenciakompenzációt is alkalmaz a természetes és részletgazdag kép érdekében.

Valósághű színek, lenyűgöző képminőség

A legkorszerűbb Quantum Dot technológiának köszönhetően az X91 sorozat okostelevíziói képesek a professzionális kamerák által rögzíthető több mint egymilliárd szín és árnyalat, a hagyományos LED vagy OLED TV-nél mélyebb és részletgazdagabb kép visszaadására.

4K HDR PREMIUM 1000

A fejlett HDR 1000 technológiának köszönhetően a kép élénk és részletgazdag. A technológia biztosítja, hogy minden jelenet tökéletesen optimalizált színnel, kontraszttal és részlettel jelenjen meg. A készülékek 1000 nit maximális fényereje és továbbfejlesztett FALD-technológiája még a világos terekben is hibátlan vizuális élményt nyújt.

Dolby Vision és Dolby Atmos

Az X91 sorozat támogatja a Dolby Vision és Atmos technológiákat, amelyek hozzájárulnak a kivételes kép- és hangélményhez: a Vision HDR rendkívüli színvilágot, kontrasztot és fényerőt nyújt, míg az Atmos lélegzetelállító hangélményt kínál.

Beépített ONKYO hangrendszer

Az X91 sorozat beépített Onkyo hangrendszere moziminőségben adja vissza a Dolby Atmos magával ragadó hangzását.

Android TV számtalan előnnyel

Az X91 sorozat tagjai a világ legnépszerűbb operációs rendszerét, az Android TV-t használják, amely beépített Chromecast szolgáltatásával sokrétű és személyre szabható felhasználói élményt nyújt.

Segítségével több mint 500 ezer féle tartalom közül válogathatnak a felhasználók, de pillanatok alatt megoszthatók multimédia fájlok is a TV készülékkel. A Google Assistant használatával az okostelevíziók távirányító nélkül, hangutasítással kapcsolhatók be, de állítható a hangerő és sok más funkció is elérhető a hangvezérlés segítségével.

IMAX® Enhanced

A TCL X91 Android QLED sorozat készülékei a rendkívüli audiovizuális jellemzőinek és a nagyméretű kijelzőjüknek köszönhetően IMAX® Enhanced tanúsítványt kaptak. Az IMAX Enhanced az IMAX és a DTS technológiát felhasználva új minőségi szintet nyújt az otthoni szórakoztatásban. Az IMAX Enhanced program olyan tartalmakat jelöl, amelyeket az otthoni környezetnek megfelelően dolgoztak át, hogy azok zajtalanabb, élesebb, magasabb fényességű 4K HDR képet és erőteljes, magával ragadó hangot nyújtsanak.

Multifunkcionális Pop-Up kamera

Az X91 sorozat tagjainak beépített, Pop-Up kamerája ötvözi a hagyományos tévézés és az online kapcsolattartás élményét: a Google Duo segítségével, a kamerával videóhívásokon és meetingeken vehetünk részt*.

Elegáns, keret nélküli fém dizájn

A lehető legnagyobb képernyőfelület érdekében a készülék elülső része keret nélküli. Az ultravékony fém kialakítás nem csak elegánssá, hanem strapabíróvá is teszi a TV-t, ami letisztult megjelenésének hála bármilyen környezetbe jól illik.

* A termék specifikációi és méretei országonként eltérőek lehetnek.

* A Google és az Android TV a Google LLC védjegyei.

* A Dolby, a Dolby Atmos és a Dolby Vision a Dolby Laboratories, Inc. bejegyzett védjegyei.

* A hangvezérlés elérhetősége országonként és nyelvenként változhat, használatához esetenként internet / adatkapcsolat szükséges. Bizonyos szolgáltatások elérhetősége és azok teljesítménye függ a használni kívánt eszköz- és előfizetési csomag típusától, valamint a hálózati kapcsolat minőségétől.

* Az IMAX® az IMAX Corporation bejegyzett védjegye

* Egyes szolgálatások használatához esetenként internet / adatkapcsolat szükséges. Bizonyos szolgáltatások elérhetősége és azok teljesítménye függ a használni kívánt eszköz- és előfizetési csomag típusától, a régiótól, valamint a hálózati kapcsolat minőségétől.

* A készülékbe épített Pop-Up kamera a mellette található gomb megnyomásával kikapcsolható.

* A készülék használatához Google-fiókkal történő bejelentkezésre van szükség. A GOOGLE DUO a Google LLC bejegyzett védjegye