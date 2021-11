Okosóra 17 900 forintért? Óriási Black Friday akciók az XMI Shop-nál!

Szeretnél új telefont, egy hasznos kütyüt vagy éppen okosotthonos felszerelést vásárolni magadnak szuper áron még az ünnepek előtt? Ha a válaszod igen, akkor neked is át kell böngészned az XMI Shop kihagyhatatlan Black Friday akcióját!

Az akció feltételeiről

A folyamatosan bővülő, de már most elragadó kínálattal rendelkező budapesti XMI Shop sem marad ki az idei Black Friday őrületből, aminek apropójából néhány kihagyhatatlan akciót hoztak tető alá azok számára, akik szeretnének beszerezni szemtelenül olcsón pár új kütyüt még az ünnepi szezon előtt.

A shop által szervezett Black Friday 2021. november 26-án reggel 7:00-kor veszi kezdetét, és egészen aznap éjfélig, illetve a készlet erejéig tudnak lecsapni az érdeklődők a különféle termékekre kihagyhatatlan árakon.

Fontos, hogy az akció kizárólag online rendelés esetén érvényes, így ha személyesen is szeretnénk átvenni a kiválasztott terméket, akkor is adjuk le rendelésünket a webshopon keresztül.

Ezen felül egy vásárló kizárólag egy darabot vehet egy adott eszközből, ezzel biztosítva, hogy minél többen ki tudják használni a kedvezményes árakat.

Ízelítő az XMI Shop Black Friday akciójából

Xiaomi Huami Amazfit Pace fekete és piros színben 34 900 helyett 17 900 forintért

Ha egy igazán kihagyhatatlan ajánlatot keresünk az idei Black Friday alkalmából, akkor a 34 900 forint helyett 17 900 forintra leárazott Xiaomi Huami Amazfit Pace okosóránál jobbat igencsak nehéz lenne találnunk. Egy klasszikus óraformájú, de hatalmas tudással és 1,34 hüvelykes LCD kijelzővel szerelt termékről van szó, mely tökéletes társunk lesz a hétköznapokban és sportoláskor egyaránt.

Rendelkezik saját GPS-szel, képes a pulzusmérésre, a kalóriaszámlálásra, a 250 mAh-s Li-Pol akkumulátorral pedig akár öt teljes napon át kibírja egyetlen töltéssel. Nemcsak Android-, hanem iOS alapú okostelefonokkal is kompatibilis, az pedig csak hab a tortán, hogy az akcióban a fekete mellett a piros színű modell is részt vesz, így mindenki megtalálhatja most a számításait.

Xiaomi Redmi 9T 4+64GB szürke okostelefon 64 900 helyett 59 900 forintért

A Redmi 9T egy eleve kiváló ár-érték aránnyal kecsegtető okostelefon, azonban 15 ezer forinttal olcsóbban az idei Black Friday egyik legjobb vételének számít. Nem véletlenül, hiszen a Snapdragon 662-es lapkakészlettel és a 4GB RAM memóriával a középkategória egyik ásza, miközben a 6000 mAh-s akkumulátorával az üzemidőre sem panaszkodhatnak majd a tulajdonosok.

Külön kiemelendő a sorból a telefon kamerarendszere, hiszen a 48 megapixeles központi egységgel és a 2+2 megapixeles segédszenzorokkal kifejezetten magas minőségű képek készítésére alkalmas. Mindezt megkoronázza fiatalos és modern megjelenése, valamint 6,53 hüvelykes, Gorilla Glass 5 védelemmel ellátott IPS kijelzője is.

Xiaomi Mi Basic Bluetooth Headset 4 990 helyett 1 990 forintért

Régóta szeretnénk egy nagy tudású vezeték nélküli headsetet elérhető áron? Akkor itt a remek alkalom, hogy mindössze kétezer forint ellenében beszerezzük a Xiaomi Mi Basic Bluetooth Headsetet, ami akár magunknak, akár már karácsonyi ajándéknak is nagyszerű választás, hiszen amilyen apró, olyan kimagasló hangminőséggel kecsegtet.

Sőt, a beépített zajszűrőjének köszönhetően a termék kifejezetten jól használható szinte bárhol és bármikor, miközben folyamatos használat mellett sem okoz gondot neki a 3 órás üzemidő. Csatlakozásához Bluetooth 4.1 technológiát alkalmaz, így egy pillanatig sem kell azért aggódnunk, hogy esetleg nem lesz kompatibilis a telefonunkkal.

Xiaomi Jimmy JW31 – Magasnyomású mosó 59 900 helyett 39 900 forintért

Akkumulátoros magasnyomású mosót vennénk? Akkor ne hagyjuk ki ezt a remek Black Friday ajánlatot, hiszen a korábbi 60 ezer forintos alapár helyett most néhány óráig mindössze 40 ezer forintért csaphatunk le a Xiaomi Jimmy JW31-re, ami egyetlen háztartásból sem hiányozhat, annyira sokoldalú.

A forgatható fúvókákkal a termék tökéletesen megállja a helyét olyan esetekben, ha erős vízsugárra lenne szükségünk, de akkor sem vall kudarcot, amennyiben csak permeteznénk vele a vizet, így autó- vagy kerékpármosásra, ablakok tisztítására, locsolásra, de háziállatok fürdetésére egyaránt kitűnő.

Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential (White and Color) 3 990 helyett 1 990 forintért

Szeretnénk okosotthonos funkciókat a lakásban? Kezdjük a sort a világítással, hiszen a Black Friday részeként most féláron tudjuk beszerezni magunknak a Xiaomi 16 millió szín megjelenítésére képes okosizzóját, amihez még speciális foglalatra sem lesz szükségünk. Csak az izzó, a telefonunk és a kreativitásunk kell a működtetéséhez.

A Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential összehangolható otthonunk más okoseszközeivel, így zárakkal, kapcsolókkal vagy ébresztőórákkal, miközben teljes kontrollt kaphatunk felette a kapcsolódó telefonos applikációban. Mindezt 25 000 órás élettartam és rendkívül alacsony, mindössze 9W-os fogyasztás mellett, amihez 950 lumenes fényerő társul.

További XMI Shop Black Friday ajánlatokért látogass el a webshopra:

