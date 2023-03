A reklámok észrevétlenül körülöttünk vannak: plakátokon, újságok vagy weboldalak hasábjain, hirdetőtáblákon mind hirdetésekkel találjuk szembe magunkat. A marketing pedig nem áll meg a hagyományoknál, hiszen szinte bármire rátehetjük cégünk logóját, legyen az toll, ablak vagy éppen bögre. Akár az utakat járva is reklámozhatjuk szolgáltatásainkat, mert ma már egyedi autófóliát is készíttethetünk a céges kocsira, az ország bármely pontján bemutatva tevékenységünket.

Miért válasszunk autófóliát?

A reklámozás tökéletes eszköze az autófólia. Közlekedési dugóban ülve a sofőrök óhatatlanul is megnézik, hogy mi virít az ablakunkon vagy az autónk oldalán. Vitathatatlan előnye, hogy egyszeri befektetés, mert ha felkerül, nincs fenntartási költség vagy havidíj, amit fizetnünk kellene. Már maga a parkolás is reklámozás, hiszen egyaránt eljut az autósokhoz és a járókelőkhöz is, ráadásul egy profi cég benyomását kelthetjük általa! Az esetleges kisebb sérüléseket is hatékonyan elrejthetjük egy fóliával, ráadásul ha jó a grafika, akkor kiváló dizájneleme is lesz járgányunknak.

A fólia jól bírja a terhelést, így akár öt évig is az autónkon maradhat. Mielőtt megálmodjuk, hogy mit szeretnénk viszontlátni a kocsin, gondoljuk meg, hogy milyen információra van szüksége a vásárlóknak ahhoz, hogy bennünket válasszanak! Nem kell attól félnünk, hogy a gépjármű különleges alakja miatt nem találjuk meg a számunkra megfelelő megoldást, mert a fóliák tökéletesen követik a kocsi íveit, amelyek akár valamilyen játékos reklámnak is lehetőséget adnak.

Ha van ötletünk, kész tervvel is érkezhetünk, de jellemzően segítséget is kérhetünk abban, hogy egyedi autófóliánk lehessen. Miután elkészültek a vázlatok, a számítógépen láthatjuk, hogy hogyan fog kinézni az autónk, ily módon nem érhetnek bennünket meglepetések. Számtalan típus közül választhatunk, így ha elég időt szánunk a tervezésre, kialakíthatjuk a számunkra tökéletes, fóliázott autót.

Az autófólia 5 felhasználási módja

Ha a fóliázás mellett döntünk, több lehetőség is rendelkezésünkre áll.

Csak a legfontosabbak

Ha nem akarjuk túlbonyolítani, a legegyszerűbb ha csupán a cég nevét, logóját, szolgáltatásait vagy termékeit, illetve a telefonszámát tetetjük rá járművünkre. Nem változtat nagymértékben az autó külsején, mégis hozzáad valami pluszt, és jó pár potenciális vevőt elérhetünk általa.

Az arany középút

Ha többet szeretnénk rövid, lényegre törő információknál, de nem szeretnénk, hogy autónk elveszítse eredeti színét, tökéletes megoldás lehet egy olyan megoldás, amikor is csupán részlegesen borítják be a járművet. Ebben az esetben ugyanúgy láthatóak lesznek a cégünk fontos információi, de kiegészíthetjük különböző képekkel és egyéb, látványosabb szövegekkel is.

A maximalistáknak

Ha azt szeretnénk, hogy a gépjármű teljes mértékben tükrözze cégünk arculatát, a legjobb választás az lehet, ha az egészet beborítjuk fóliával. Ebben az esetben a karosszéria minden apró eleme fóliát kap, és egységet mutatva közlekedhet az utakon. Ha ilyet tervezünk, akkor sem kell bátortalannak lennünk a tervezési fázisban, mert a nagyobb méret még több utat enged elképzeléseinknek.

Ajándékba

Legyen szó születésnapról vagy esküvőről, akkor is megoldható, hogy személyre szabott fóliát készítsünk. Mivel bármilyen fotó felhasználható erre a célra, az ifjú pár is viszont láthatja magát az autón, de akár egy születésnapi ajándék vagy egy lánybúcsú eleme is lehet! Mindössze arra kell figyelnünk, hogy a fotó, amit használni szándékozunk jó minőségű legyen.

Ez igazán vonzó!

Ha váltogatnánk a mintát, a mágneses dekoráció lehet a tökéletes számunkra, mert ezáltal is kiválóan reklámozhatjuk cégünk logóját és adatait. Ideális, ha több üzletünk is van, amit reklámoznánk, de akkor is, ha egy aktuális akciós ajánlatot szeretnénk a nagyérdemű figyelmébe ajánlani.

Mi a teendő fóliázás után?

Ha fólia mellett döntünk, van pár szabály, amit be kell tartanunk ahhoz, hogy az új burkolat tökéletesen megmaradjon az autón. Mellőzzük a nagynyomású mosó használatát; az a legjobb, ha hagyományos mosást alkalmazunk, kerülve az olyan keféket, amik felsérthetik a fóliát. Bár az autó rögtön használható fóliázás után, az első mosás előtt ajánlott várni egy hetet.

Ügyeljük arra is, hogy ha teljes fóliázást kértünk, akkor az autó forgalmijában megváltozik a kocsi színe! Bár a legtöbb cég kérésre tárolja a mintát, érdemes kérni egy másolatot arra az esetre, ha a későbbiekben újra megcsináltatnánk, vagy ha kisebb módosításokat eszközölnénk.

Az autófóliázás bár költségesnek tűnhet, hosszabb távon tökéletes marketingbefektetés, hiszen ha autónk új ruhába öltözött, onnantól már csak rajtunk múlik, hogy hol mutogatjuk.

