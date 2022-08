Gazdára talált a Verdák sztárja

Gyűjtői pillanatnak lehetett szemtanúja az, aki figyelemmel kísérte az RM Sothebys aukcióját a montereyi autóexpón. Ugyanekkor azt is meg lehetett tekinteni, milyen az, amikor a mozivászonról ismerős Disney bejelentkezik egy szeletért az autóipari tortából.

Az aukción beállítottak egy rekordot: a legdrágábban eladott új Porsche kék 911-es lett, amit 3,6 millió dollárért vett meg az új tulajdonosa. A kocsi különlegessége, hogy a Verdák Sally Carrera nevű szereplőjére hasonlít, aki szintén egy kék Porsche volt.

A pénz két amerikai jótékonysági szervezet számlájára megy tovább. Az egyik, a Girls Inc fiatal lányok vezetői és önálló döntéshozói képességeinek javítását célozza, hogy ne ragadjanak bele a későbbiekben az üvegplafon alá. A másik pedig az USA for UNHCR, amely a menekültek ellátását és támogatást segíti. Köztük azokat is akik az ukrajnai háború miatt menekültek el otthonaikból.

Forrás: Fintechradar