A Continental három díjat is elhoz a 2021-es CES innovációs díjátadóról

Három elismeréssel jutalmazzák a Continental technológiai vállalatot a CES innovációs díjak 2021-es átadóján.

A csúcstechnológiás Transparent Trailer technológiát és az Advanced Radar Sensor (ARS) 540 radaros érzékelőt a „Járműintelligencia és Közlekedés” kategóriában, az Ac2ated hangrendszert pedig a „Járműn Belüli Szórakoztatás és Biztonság” kategóriában díjazzák.

A végső döntéseket egy független szakértői bírákból, többek közt ipari tervezőkből, mérnökökből és a szakmédia tagjaiból álló testület hozta meg annak érdekében, hogy a modern szórakoztató-elektronikai termékekkel kapcsolatos legkiválóbb tervezési és mérnöki munkákat jutalmazzák 28 kategóriában.

„Mindig nagyszerű érzés, amikor a forradalmi termékek kapcsán ismernek el minket a CES innovációs díjátadón”

– mondja Samir Salman, a Continental Automotive Technologies csoportszektorának vezérigazgatója az észak-amerikai régióban.

„Az eredmények nemcsak a technológiánk értékéről tanúskodnak, hanem a globális csapatunk tagjainak elkötelezettségéről is, akik folyamatosan új és figyelemre méltó megoldások létrehozására törekszenek ügyfeleink számára. Az ilyen elismerések arra ösztönöznek minket, hogy még tovább haladjunk előre, hogy lássuk, milyen további mobilitási és biztonsági megoldásokat tudunk még kifejleszteni a jövőben.”

A Transparent Trailer technológia azzal bővíti a Continental vontatást érintő szolgáltatásait, hogy lehetővé teszi a sofőrök számára, hogy „átlássanak” a vontatott pótkocsin, és így tisztában lehessenek a mögötte és körülötte lévő területtel is. A Continental Surround View rendszerén alapuló megoldás technológiája biztonságosabb vezetést kínál vontatás során. Két kamera és egy vezérlőegység együttesen egy olyan panorámaképet nyújt, amely gyakorlatilag láthatatlanná teszi a pótkocsit. Az eredmény egy zökkenőmentes élő adás formájában jelenik meg a sofőrnek, melyen keresztül láthatja a pótkocsi mögötti utat és az esetleges akadályokat.

A Continental ARS 540 az első gyártásra kész 4D-s képalkotó radar. A részlegestől a teljesen automatizált megoldásokig támogatja az automatizált vezetési rendszereket. Amíg a korábbi rendszerek csak a távolság, a sebesség és az azimut szög kapcsán voltak képesek információkat rögzíteni, az ARS 540 nagy hatótávolságú radarérzékelője az objektumok távolságán, sebességén és azimut szögén kívül kiszámítja helyüket és magasságukat is, hogy egy pontos térképet készítsen a vezetési környezetről 300 méteres körzetben. Továbbá a radarérzékelő magasságmérő képessége még a legváltozatosabb objektumok, akár még kis tárgyak minden eddiginél pontosabb felismerését is lehetővé teszi. Emellett a kibővített funkcióknak köszönhetően az ARS 540 nagyfelbontású részletek felhasználásával azonosítja az objektumokat, annak érdekében, hogy kezelni tudja a komplex, vezetés közben előforduló szituációkat, akár még rossz fény- és időjárási viszonyok közepette is, nagy sebesség mellett.

A harmadik díjat a Continental és a Sennheiser technológiáinak partnerkapcsolata érdemelte ki, melynek eredménye egy magával ragadó hangélmény, amely megszünteti a valóság és a reprodukció közti határokat. A közösen létrehozott megoldás egy skálázható és adaptív hangrendszert kínál, amely támogatja a mobilitás fejlődését az egyre inkább felhasználó-élmény-orientált jövő felé. A Continental Ac2ated Sound rendszerével nincs szükség a hagyományos hangszórók járműbe való telepítésére, helyettük kisméretű és könnyűsúlyú aktuátorok kerülnek elhelyezésre, melyek a felületekkel lépnek kapcsolatba. Az újonnan hozzáadott fejtámla audio-funkció a személyre szabott hallgatási zónák egyedülálló élményét nyújtja, teljesen láthatatlan integrációval. A Sennheiser AMBEO Mobility szolgáltatása az audiospecialista szabadalmaztatott AMBEO 3D hangtechnológiáját alkalmazza, hogy magával ragadó és természetes hangélményt biztosítson az autón belül. Úgy tervezték, kalibrálták és finomhangolták, hogy hihetetlenül élénk hangzásképet és kristálytiszta kommunikációt nyújtson. A két technológia ötvözésével egy láthatatlan, megkapó, valós élményt nyújt a járműben utazó összes hallgató számára.

A díjnyertes technológiákról és a Continental legújabb, a mobilitás jövőjét meghatározó innovációiról a teljes mértékben digitálisan megtartott CES díjátadón tudhat meg többet 2021. január 11. és 14. között.

A három elismerés azt jelenti, hogy a Continental már összesen nyolcszor érdemelt ki CES innovációs díjat, melyek között az alábbi kitüntetések is megtalálhatók:

A CES innovációs díjra pályázókat három szempont alapján értékelik: tervezés és funkcionalitás, megjelenés és dizájn, és, hogy mi teszi egyedivé és innovatívvá a terméket.

A 2021-ben CES innovációs díjakkal kitüntetett termékek itt tekinthetők meg. Kövesse a Continental CES 2021-es szereplését a Facebookon, a LinkedIn-en, és a Twitteren: #ContinentalCES