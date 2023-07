Ultragyors elektromosautó-töltőket telepít az E.ON és az ALDI Székesfehérváron

A 300 kW teljesítményű egyenáramú töltőberendezések a jelenleg elterjedt egyenáramú elektromos autó töltőknél akár hatszor gyorsabb töltést tudnak biztosítani, így az arra alkalmas járműveknél, a megfelelő körülmények esetén, akár egy 15 perces bevásárlás alatt is feltölthető a jármű akkumulátora. Az ultragyors töltők az e-mobilitás jelenlegi dinamikus fejlődési üteme mellett rövidesen elengedhetetlenek lesznek a hosszabb utazáson levő, vagy otthoni töltési lehetőséggel nem rendelkező autósok számára.

Bejelentették azt is, hogy az E.ON az ALDI-val együttműködésben, 2025 elejéig további 14 magyarországi helyszínen fog – a székesfehérvárihoz hasonlóan – 2-2 darab, ultragyors, 300 kW-os töltőt telepíteni. A töltők a 300 kW-os teljesítményt megosztva, kétszer 150 kW-ot tudnak biztosítani, így összesen 30 db ultragyors töltőn, 60 töltőpont áll majd az autósok rendelkezésére. Az E.ON 260 magyarországi nyilvános elektromos autó töltője közül 146-ot jelenleg is az ALDI-val közösen üzemeltet.

A most átadott töltőállomás a nemzetközi E.ON csoport ultratöltő telepítési programjának része, amely Európa 9 országában több, mint ezer db, 150 kW-os ultragyors töltőpont telepítését irányozta elő. Az E.ON még 2022-ben egy konzorcium részeként pályázott az Európai Unió által finanszírozott Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF2) közlekedésfejlesztési felhívására, ahol az ultragyors töltőhálózat megvalósítását célzó CONNECT-E Cohesion projekt támogatást nyert. Ennek a nagyszabású fejlesztési programnak a legelső állomása a székesfehérvári töltőpontok átadása, melyek nem csupán Magyarországon, az európai programban is elsőnek számítanak.

Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese a sajtóeseményen elmondta:

„Az Európai Unió és a Magyarország Kormánya által kitűzött klímasemlegességi célokkal összhangban vállalatunk elkötelezett a dekarbonizáció mellett, így prioritásunk az e-mobilitási megoldások fejlesztése, hiszen ez a zöldebb jövő egyik kulcsfontosságú területe. A nyilvános e-töltőhálózatunkat túlnyomórészt már most is zöld energiával látjuk el, így a töltésekhez felhasznált energiával is a hosszú távú fenntarthatósági célokat támogatjuk. Évről-évre Magyarországon is egyre több fenntartható, tisztán elektromos és hibrid autó kerül forgalomba, így mi is folyamatosan bővítjük a töltőhálózatunkat. Utazás közben a legjobb ügyfélélményt a leggyorsabb töltők adják, ezért helyezzük most üzembe legújabb, nagy teljesítményű ultratöltőinket, mert hiszünk abban, hogy az elektromos autózás nem csak környezetbarát, de kényelmes is lehet.”