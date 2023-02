A játék és a számítógép filozófiája jelenik meg a Deák17 Galéria Interaktív kiállításában

A Deák17 Galéria február 25-ig látogatható JÁTÉK NEM JÁTÉK címet viselő tárlata egyrészt az elmúlt évtizedek kortárs intermédia munkáiból mutat be egy válogatást, másrészt megtaláljuk a 20 éves múltra visszatekintő Szabadfogású Számítógépverseny legjobb pályamunkáit is. Maurer Dóra, Bódy Gábor elgondolkodtató alkotásai mellett így tehát fiatalok formabontó számítógépes játékait is kipróbálhatjuk egy helyen, és még egy robottal is elbeszélgethetünk morális problémáinkról.

A “JÁTÉK NEM JÁTÉK” cím többféle lehetséges olvasata utal a lényegi üzenetre, vagyis arra a sokféle jelentésre, amit a játék a szórakozástól a társadalmi együttlét formáin keresztül a művészetig felvethet mindennapjainkban. Vannak, akik szerint a művészet is a játékból ered, ami nélkülözhetetlen mai, összetett világunk megértéséhez, mások szerint a (digitális) játékok függőséget okozhatnak, kiszolgáltatottá tesznek. A bemutatott műegyüttes mindenesetre egyszerre élvezetes és elgondolkodtató.

Maurer Dóra, 1980-as Kalah című filmje egy régi, arab matematikai játék alapján készült. A megjelenő szín- és hangelemeinek száma, sorrendje, ezeknek változásai (mozgásai) a Kalah-játék szabályait követik egy döntetlen játszma adatainak alapján. Ezt a játszmát a képzőművész és Jeney Zoltán, zeneszerző játszották – abból a célból, hogy a filmi kép és hang teljes egyenértékűségére megoldást találjanak. A végeredmény könyörtelen pszichedelikus élményt nyújt, mely a székhez szögezi a nézőt.

Bódy Gábor 1976-ban készült Pszichokozmosza egy modell-kísérlet a computer használatára, „történetek” konstruálásában. A filmen azt láthatjuk, ha egy fekete dobozba különböző karakterekkel meghatározott golyókat – defenzív, offenzív, neutrális-, dobálunk, akkor a különböző karakterek különbözőképpen befolyásolják a történetet. A kivetített golyók mozgásába akár különböző társadalmi jelenségeket is beleláthatunk.

Ezek mellett egészen új és immár klasszikussá vált alkotások is láthatók e kiállításon, csak úgy, mint a Super Mario és a Pac-Man, ám nem szokványos formában. Az eredeti Nintendón futó 1989-es Super Mario Land 1 játék egy meghekkelt és ezáltal alternatív módon játszhatóvá tett verzióján kipróbálhatjuk, milyen, ha a napvihar törne ki. A Pac-Mant pedig egész egyszerűen saját tátogásunkkal működtethetjük.

A kiállításhoz szokásos módon osztályoknak kérhető múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is készült a Deák17 Galéria, melyek révén a gyerekek és fiatalok új nézőpontból tekinthetnek rá a játék fogalmára. A C3 Alapítvány által megálmodott kiállítás február 25-éig látogatható ingyenesen a Deák17 Galériában.

További információ: https://www.deak17galeria.hu/kiallitasok/jatek-nem-jatek/

