Az SAP felvételi programot indít az Ukrán menekülteknek

Speciális toborzási programot jelentett be az SAP, hogy az Ukrajnából érkező menekülteknek a globális irodahálózatán keresztül álláslehetőséget biztosítson.

A kezdeményezés célja, hogy az Ukrajnából származó képzett menekülteknek megfelelő munkalehetőséget kínáljanak az SAP-nál Németországban, Csehországban, Magyarországon, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban vagy Szlovákiában.

A program részeként az SAP külön erre a célra indított egy online felületet, ahol az Ukrajnából érkező menekültek számára releváns szabad álláshelyeket hirdeti. Az oldalon az érdeklődők nem csak tájékoztatást és választ kaphatnak a leggyakrabban felmerülő kérdésekre, hanem lehetőség van arra is, hogy gyorsított eljárásban pályázzanak. Ezt megtehetik adott esetben a végzettséget és a referenciákat igazoló dokumentumok hiányában is, így a felvételi folyamat jelentősen felgyorsul.

A felkínált állások többek között a szoftverfejlesztés, az értékesítés, a tanácsadás, valamint az operációt támogató funkciók – például a HR és a pénzügy – területéről származnak. A németországi állásoknál lehetőség van részmunkaidős, illetve határozott időtartamú szerződéses munkaviszony választására is.

A “Pledge to Flex” kezdeményezésének megfelelően az alkalmazottak rugalmasan dolgozhatnak. A háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerülő ukrán alkalmazottak a felkínált állás mellett a beilleszkedést segítő anyanyelvi mentorálást, egészségügyi és lelki segélynyújtást, nyelvoktatást, és szükség esetén gyermekgondozási támogatást is kaphatnak, országonként változóan. Bizonyos esetekben munkabér-előleg is kérhető.

„Az ukrán háború a régió minden SAP tagvállalatának dolgozóját megérintette. Ahogy a pandémia esetében is, a mostani humanitárius válságban is rendszerszintű megoldást igyekszik kínálni a vállalat. Az üres álláshelyek betöltésére felállított gyorsított eljárásrenddel és a munkavégzéshez szükséges biztonságos feltételek kialakításával valódi, előremutató segítséget tudunk kínálni. Emellett saját fejlesztésű szoftvereket is felajánlottunk humanitárius szervezeteknek, hiszen a vállalat megoldásai a menekültek regisztrálásában, az önkéntes erők koordinálásában és a segélyek beszerzésében is segítségükre lehetnek”

– mondta el Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Természetesen a speciális állásportál nem az egyetlen módja az SAP által nyújtott segítségnek, hiszen az cég a konfliktus kirobbanása óta több módon is támogatta már a háború elől menekülőket: a régió országaiban működő SAP leányvállalatok eddig mintegy 4000 menekült elhelyezésében működtek közre szállás biztosításával.

Azokat, akik szeretnék kihasználni a kezdeményezést, arra kérik, hogy látogassanak el a https://jobs.sap.com/content/Stand-with-Ukraine/ weboldalra.