Pozi.io: Elég volt az ötletpazarlásból

Sokáig azt gondoltuk, hogy az ötletversenyek és a hackathonok segítségével születnek meg a jövő sikerstartupjai, de a két-három napos, intenzív ötletelésekből nagyon ritkán születik kézzelfogható eredmény. Ezen kíván változtatni egy új nemzetközi innovációs közösség a Pozi.io.

A Pozi.io ötletgazdái egy évtizede innovációs versenyeken születő ötletekkel kívánták megteremteni a startupvilág utánpótlását. Látva a Covid19 járvány által karanténba kényszerített startup vállalkozókat, arra a felismerésre juttattak, hogy a válság problémáira úgy találnak működő megoldásokat, ha hatékonyabbá teszik az ötletek megvalósulását segítő rendszereket. Az innovációs rendszereket is fenntarthatóvá kell tenniük, ahhoz, hogy a válságból kiutat találjunk.

Az alapprobléma az, hogy a sok évvel ezelőtt kialakult és általánosan használt ötletverseny, a hackathon-formátum láthatóan sehol sem generál elegendő, életképes projektet. A rendezvényeken együttműködő fiatalok ugyan 2-3 napig nagyon intenzíven dolgoznak az ötleteiken, de azok többsége – még a legjobbak is – néhány héten belül a feledés homályába merül. Sokszor előfordul, hogy egy következő eseményen ugyanazt a problémát már egy másik csapat próbálja megoldani, napokig ötletelve, tervezve. A végeredmény legtöbbször itt is hasonló. Az ötletek halandósága a startup világban sokszorosa az elfogadhatónak.

Nagy ötletverseny – hatalmas pazarlás?

A sikeres nagyvállalatok és bankok évek óta keresik a legjobb ötleteket, startupokat. A globális versenyekre akár több ezer ötlet is beérkezik, azonban a végeredmény ezeken a reflektorfényben zajló rendezvényeken is siralmas. A győztesek, a zsűri által kiválasztott legjobbak és a többiek között legtöbbször nagyon kicsi a különbség. A tíz nyertes és akár több ezer kudarcot vallott nevező között ugyanúgy ott lehetnek a jövő tehetségei.

„Az ilyen innovációs rendezvényeken, hackathonokon nem csak ötleteket pazarlunk, hanem tehetségeket is, akiket egyébként a nagyvállalatok lámpással keresnek az egyetemeken. – nyilatkozta Kovács Roland, a Pozi.io CEO-ja. – A verseny végeredménye egy Excel táblázat, amelyet idővel elfelejtenek a szervezők. Az ötletek sosem kerülnek publikálásra és egy hónap múlva már senki sem emlékszik majd rájuk.”

Mitől lesz hatékonyabb a megvalósulás?

Az ötletek, startupok többsége a validálás hiányában bukik el. Ha az ötletgazdák saját problémáikat megoldva, a piac megkérdezése nélkül próbálnak sikeresek lenni, az legtöbbször kudarcot eredményez. Mi lenne, ha az ötletgazdák, a leendő co-founderek, tanácsadók, szakértők, egyetemisták, befektetők egy helyen elérhetővé válnának? Egy helyen, ahol a startup ökoszisztéma szereplői bemutatkozhatnának, találkozhatnának, beszélgethetnének, vitázhatnának, valódi online közösségként működhetnének. Egy helyen, ahol az ötletek nem vesznek el többé, és a hasonló gondolkodású, de különböző nemzetiségű innovátorok projektjeikhez, könnyen és gyorsan társakat találhatnának. Az új innovációs közösségi oldal minden funkciója ezt szolgálja, az mátrix alapú kereséstől, a projekteknek kínált hatékony one-pager generátorig.

A buborék kipukkasztása

A Pozi.io újragondolta a szokványos közösségi média modellt is, a Facebook, Linkedin barátság alapú kapcsolati hálót nyitottságra cserélte, ahol az innovátorok érdeklődési kör alapján jutnak az információkhoz. Már a regisztrációkor is szokatlan módon térképezik fel a közösség tagjait. Itt nem számít az egyetemi végzettség, a korábbi munkahelyek sokasága, vagy a nyelvtudás szintje. Sokkal inkább az érdeklődési kör, a képességek és startup világban betöltött szerep alapján válnak kereshetővé az ökoszisztéma tagjai.

Egyetemek, inkubátorok és nagyvállalatok

A Pozi.io a Restrat2020 elnevezésű Covid19 elleni ötletversennyel indította el a közösségének felépítését, de ma már több célcsoport számára is kínál szolgáltatásokat. Az oldal kiválóan használható kisebb-nagyobb lokális, vagy nemzetközi rendezvények megszervezésére, utánkövetésére. Az Y és Z generáció tagjai is szívesen csatlakoznak, sőt a POZI.io az egyetemi innovációs szervezetek számára speciális csoportokat is tervez, amelyben azok ötletversenyeket is rendezhetnek. Az oldalon találkozhatnak a nagyvállalati innovációs kihívások az ötletgazdák ötleteivel, akár speciális problémákra is megoldások születhetnek.

„Egyesek szerint az ötlet semmi, a megvalósítás minden… – Mi úgy gondoljuk a Pozi-nál, hogy minden ötlet mögött egy értékes ember áll, akik megérdemlik, hogy jobban odafigyeljünk az ötleteikre és rájuk.”

– mondta Kovács Roland.

A Pozi.io az ötletek hatékonyabb megvalósulásának eszközeként, egy új generációs innovációs találkozási pontként határozza meg magát. Egy oldal, ahol mindenki megszólítható és mindenkiről pontosan lehet tudni, hogy mi a „Pozi”-ja.