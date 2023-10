Épp a legválságosabb időszakban radikálisan csökkentette a bérlők működési költségeit az Alfa Group ingatlanfejlesztő és -üzemeltető társaság épületein működő napelemes rendszer.

A megfelelően méretezett parkok évi több tíz milliós megtakarítást és kiszámítható üzemeltetési költségeket jelentenek, miközben az épület ökológiai lábnyomát is radikálisan csökkentik.

A házi napelemes rendszerek (HMKE) legnagyobb problémája, hogy nem akkor termelnek, amikor szükség van az energiára. A termelés és felhasználás között az energiát vagy a hálózatban „tárolják”, ami nagyon kiszolgáltatottá teszi a beruházót a jogszabályi környezet és a hálózatüzemeltető felé, vagy saját akkumulátorkapacitást építenek ki, ami viszont a projektek árát emeli gazdaságtalan magasságba ‒ vezette fel Ohad Epschtein, az ingatlanbefektetéssel foglalkozó Alfa Group vezetője.

Ezzel szemben az irodaként vagy kereskedelmi céllal működő ingatlanokban mindez a „helyén van”, vagyis a szinte kizárólag reggeltől délutánig jelentkező, és a tapasztalatok szerint egy-egy hónapon belül alig hullámzó igény nagyjából egybeesik a termelés időszakával. Egy megfelelően méretezett napelemes rendszer tavasztól őszig szinte folyamatosan fedezni tudja az irodaépület szükségletét, a hálózatból vett energiamennyiség éppúgy minimális, mint a megtermelt felesleg.

Az Alfa Group egyik budapesti irodaépületén 2022 októberében 300 kWp teljesítményű rendszert telepítettek, míg egy budaörsi kereskedelmi központba 260 kWp-nyi napelemtábla került 2021 elején. Az egyenként mintegy 200 000 euróba (nagyjából 76 millió Ft-ba) kerülő beruházások amellett, hogy közelebb viszik a cégcsoportot tervezett, zéróenergiájú állapothoz, vagyis a teljes önellátáshoz, a bérlők és felhasználók számára is komoly haszonnal jártak ‒ hívta fel a figyelmet a vezető.

Az eddig megtermelt és felhasznált áram értéke, ha a közműszolgáltatótól kellett volna megvenni, a 2022-es kiugró árcsúccsal is számolva mintegy 54 millió forint. Ez az összeg, amit a bérlőknek nem kellett kifizetniük a közműszolgáltatók felé. Ennél is jelentősebb, hogy a saját termelés miatt 2022-ben, amikor zűrzavaros viszonyok uralkodtak az energiapiacon, a bérlőik felé tompítani tudták ezeket a hatásokat. Mivel ezekben az épületekben a fűtés és a használatimelegvíz-előállítás is hőszivattyúval történik, a gázárak egyáltalán nem, a villanyárak emelkedése pedig csak minimálisan érintette őket.

A fenti tapasztalatok és előnyök a bérlői és üzemeltetői oldalon is elég evidensek, így elsősorban ennek köszönhető, hogy az amúgy is csökkenő retail- és irodapiaci kereslet egyértelműen az alacsony energiaigényű, megújuló forrásokból működtetett ingatlanok felé tolódott el az utóbbi néhány évben.

Az Alfa Group évekkel ezelőtt célul tűzte ki, hogy teljes nemzetközi ingatlanportfolióját karbonsemlegessé és energetikai szempontból teljesen önellátóvá tegye, ami természetesen a magyarországi épületeikre is érvényes. A cég ennek érdekében rengeteg fejlesztést, energetikai korszerűsítét hajt végre globálisan, Európától kezdve egészen Dél-Afrikáig, így a legutóbb erre kitűzött, 2026-os céldátum teljesen tarthatónak látszik ‒ zárta szavait Ohad Epschtein.

