Új gyártóbázist nyit az Eaton Finnországban

A szünetmentes tápegységek (UPS) piacán tapasztalható erős növekedésre reagálva az Eaton egy új, korszerű üzemmel növeli gyártókapacitását Helsinkiben.

Az UPS-rendszerek iránt különösen az adatközpontok ágazatában nagy a kereslet, ahol az AI-alapú alkalmazások és a digitális adatkezelés nagy feldolgozási igényei miatt létfontosságú a folyamatos áramellátás és valószínűsíthető a bővítés szükségessége. Ezeket a rendszereket széles körben használják az áramkimaradások és a feszültségingadozások ellen, mind a kereskedelmi és ipari épületekben, mind pedig az egészségügyi ágazatban egyaránt.

Az Eaton vezető szerepet tölt be a háromfázisú UPS-rendszerek piacán. Ahogy Philippe Perrot, a CPS üzletág igazgatója hozzátette:

„Üzleti tevékenységünk olyan gyorsan növekszik, hogy kinőttük a már meglévő Helsinki régióban található gyárunkat, ezért döntöttünk még egy üzem létesítése mellett. Az új, sokkal nagyobb területű telephelyünk kialakítása során a már kiemelkedő ügyfélélmény is fontos szempontnak bizonyult. A helsinki egységünk elsősorban adatközpontokba, de egészségügyi, kereskedelmi és hajózási alkalmazásokhoz is szállít majd UPS-rendszereket, és megismertetjük ügyfeleinkkel a kapcsolódó kisfeszültségű termékportfóliónk előnyeit. Már most dolgozunk a helsinki üzem bővítésén, ahol a jelenlegi 390 fős létszámot legalább 100 fővel növeljük a jövőben.”

A fejlesztés folyamatát nagyrészt Petri Koskinen, a Helsinki üzem vezetője felügyeli, aki a bővítés kapcsán elmondta:

„Ez egy izgalmas munkahely a kritikus energiaellátás területén dolgozó szakemberek számára. Gazdag tudásbázissal rendelkezünk Helsinkiben, mivel 1962 óta gyártunk itt UPS-eket és különböző áramátalakító eszközöket. Erre az örökségre építünk majd. Az üzem fenntarthatósági szempontból is figyelemre méltó: az épület üzemeltetése megfelel az ISO 50001 szabvány követelményeinek.”

Az új üzemben készül majd a vállalat egyik zászlóshajójának számító új 9395X UPS is, amelynek akár 30%-kal kisebb az alapterülete, mint a hasonló UPS-modelleknek, ez pedig előnyös az adatközpontok bővíthetősége szempontjából. A korábbi modelleknél is energiatakarékosabb 9395X alapját a szilícium-karbid konverterek képezik, emellett rendelkezik az Eaton saját fejlesztésű EnergyAware technológiájával is. Ennek legfőbb lényege, hogy biztosítja a folyamatos üzletmenetet, emellett a keresletoldali visszajelzést is lehetővé teszi.

„Az EnergyAware technológia a vállalkozások, különösen az adatközpontok számára teszi lehetővé, hogy úgynevezett rugalmassági szolgáltatásokat értékesítsenek a hálózatnak – ez pedig egy vonzó bevételi forrás jelentős fenntarthatósági előnyökkel. A rugalmasság segít a hálózatüzemeltetőknek abban, hogy az általuk szolgáltatott energia minél nagyobb mértékben származzon megújuló energiaforrásból, így ellensúlyozható a rugalmasságot nyújtó szolgáltató szén-dioxid-kibocsátásának hatása. Az energetikai átmenet ilyen módon történő támogatása segít áthidalni a rugalmassági szakadékot a szükséges változó megújuló energia mennyisége és a kiegyensúlyozásához szükséges megfelelő rugalmasság között”

– mondta Fehér Tamás, az Eaton Magyarország munkatársa.

