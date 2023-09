Műszaki kerámia és tiszta szilikon 3D nyomtatás

Mostanra tárgyak ezrei készülnek naponta 3D nyomtatással, amelyhez kapcsolódóan rengeteg forrást fektettek az elmúlt évek során az ezeket előállító berendezések folyamatos fejlesztésébe. Azonban ez csak az egyenlet egyik oldala, az ipari felhasználást célzó gyártók a 3D nyomtatók mellett az alapanyagok fejlesztésébe is folyamatosan invesztálnak.

A Formlabs éppen most újabb két termékkel, alumínium-oxid kerámiával és 100% tisztaságú szilikonnal bővítette már 40-nél is többféle nyomtatható műgyantát számláló SLA alapanyag-kínálatát. És ez nem minden!

Robbanásszerűen bővül a Formlabs SLA nyomtatók alapanyag kínálata

A Formlabs a vállalat indulása óta nagy hangsúlyt fektet az alapanyag-fejlesztésre, amelynek köszönhetően mostanra több mint 60 vegyészmérnök és tesztelő dolgozik azon, hogy 3D nyomtatóikkal egyre több, fejlett alkalmazási területet tudjanak kiszolgálni. Az elasztikustól az extrém keménységűig, a lángállótól az ESD-ig, a Formlabs változatos anyagokból álló könyvtárat épített fel. Most pedig két új forradalmi alapanyaggal bővült az asztali SLA gépeket (Form 3+, Form 3L és biokompatibilis változataik) kiszolgáló kínálatuk, amelyek – az Alumina 4N gyanta és a Silicone 40A gyanta – újabb alkalmazásokat nyitnak meg. A saját fejlesztésű alapanyagok mellett azt is bejelentették, hogy független alapanyaggyártók felé is nyitnak: még idén lehetséges lesz más gyártók hitelesített műgyantáinak a használata a Formlabs SLA nyomtatókban, valamint 2024-től a teljesen nyílt alapanyag-felhasználást is támogatni fogják.

A most bemutatott Silicone 40A Resin a szabadalmaztatás alatt álló Pure Silicone Technology™ segítségével egyesíti az öntött szilikon kiemelkedő anyagtulajdonságait a 3D nyomtatás előnyeivel. Mindezt az elérhető árú, hozzáférhető SLA gépeikkel kombinálva lehetségessé válik, hogy bárki házon belül állíthasson elő 100%-os szilikon alkatrészeket néhány óra alatt. A 40A Shore keménységgel és 230%-os szakadási nyúlással rendelkező Silicone 40A műgyanta alkatrészek ideálisak az olyan alkalmazásokhoz, amelyek rugalmasságot és tartósságot igényelnek ismételt nyújtás, hajlítás vagy összenyomás esetén is. A szilikon 40A gyantával készült alkatrészek visszapattanó rugalmassága 34%, valamint vegyszer- és hőállóságuk (-25°C és 125°C között) is kiváló.

A Silicone 40A mellett piacra dobták az Alumina 4N Resin-t is – az első hozzáférhető, megfizethető, nagy teljesítményű műszaki kerámia 3D nyomtatóanyagot sztereolitográfiás (SLA) 3D nyomtatókhoz. A műszaki kerámiákat például nagyfeszültségű alkalmazások, hőszigetelő alkatrészek, öntödei szerszámok, magas hő-, vegyszer vagy elektromos ellenállóságot igénylő területeken alkalmazzák. A gyártásukat hagyományosan specializált vállalkozóknak adják ki, mivel speciális felszerelést és szakértelmet igényelnek. A Formlabs felhasználók azonban mostantól kihasználhatják a 3D nyomtatás rugalmasságát és tervezési szabadságát egy 99,99%-os tisztaságú alumínium-oxid anyaggal, amely megnyitja az ajtót az intuitív és költséghatékony kerámia alkatrészek gyártása előtt.

Példátlan árcsökkentés a profi SLA és SLS nyomtatásban

Miközben a Formlabs 3D nyomtatói a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően csak egyre jobbak lesznek, nem tévesztették szem elől eredeti küldetésüket, a professzionális additív gyártás hozzáférhetőségének növelését sem. Szeptemberben az ellátási láncaik optimalizálásának köszönhetően jelentős árcsökkentést jelentettek be, amely eredményeképp legnépszerűbb gépük, a Form 3+ asztali SLA nyomtató már az 1 millió Forintos lélektani határ alatt beszerezhetővé vált. Ezzel párhuzamosan az SLS nyomtatás terén is csökkentették a belépési korlátot: az új műgyantákkal egy időben bejelentett, a Form Sift munkaállomás költséghatékony alternatíváját kínáló SLS utómunka készletükkel mostantól már nettó 24 999 USD-tól beszerezhető a Form Fuse 1+ 30W SLS nyomtató rendszerük.

