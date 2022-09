Ipari 3D nyomtatás és 3D szkennelés roadshow négy városban a FreeDee 10. születésnapján.

Szeretné látni, hogyan segítheti a 3D nyomtatás és 3D szkennelés az Ön fejlesztési és gyártási folyamatait? Érdeklik más hazai és külföldi vállalkozások sikeres alkalmazási példái? Kíváncsi melyik technológia biztosítaná a leggyorsabb megtérülést az Ön területén? A FreeDee szakértő csapata októberben négy városba is ellátogat, hogy választ adjon a helyi mérnökök, tervezők és cégvezetők 3D technológiákkal kapcsolatos kérdéseire.

A 3D nyomtatás és 3D szkennelés ipari alkalmazásaira fókuszáló szakmai délelőttökön a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A 3D nyomtatók és 3D szkennerek forgalmazásával 2012 óta foglalkozó FreeDee Kft. októberben ünnepli 10. születésnapját, amely ünneplésére egy gyakorlatias, 10 év tapasztalatára építő programsorozattal készülnek. Az országjáró szakmai délelőttök célja a 3D technológiák alkalmazási területeinek, sikeres hazai és nemzetközi felhasználási példák bemutatása azon szakemberek számára, akik még keresik a 3D nyomtatás és szkennelés helyét a saját munkafolyamataikban, beruházás előtt állnak vagy meglévő gépparkjuk kihasználtságát szeretnék bővíteni.

Egy-egy új technológia alapos megismerésére, a terület jól kommunikáló szakértőinek felkutatására, a megfelelő berendezés kiválasztásához és annak hatékony és szakszerű alkalmazásához szükséges tudás megszerzésére sokszor nehéz elegendő időt szánni. Ezért a roadshow során a FreeDee specialistái négy városba, Győrbe, Kecskemétre, Debrecenbe és Budapestre is ellátogatnak, hogy rendszerezve, a legnagyobb értéket képviselő alkalmazásokra fókuszálva mutassák be a 3D nyomtatók és 3D szkennerek működését és legjellemzőbb felhasználási területeit. A helyszínek több esetben egyetemi laborok lesznek, így a jövő mérnökeinek képzésébe, a helyi kutatási projektekbe is bepillantást nyerhetnek a résztvevők.

A szakmai délelőttök programja mind a négy helyszínen hasonló, mégis személyre szabott azáltal, hogy a FreeDee minden alkalomra meghívta egy regionális partnerét is, aki személyesen számol be a 3D technológiákkal elért eredményeiről. Az ipari tervezés és gyártás területére fókuszáló alkalmazási példák mellett a résztvevők átfogó képet kapnak a legnépszerűbb 3D nyomtatási technológiákról, az egyre elérhetőbb optikai 3D szkennerek működéséről és a kész nyomtatások, projektek mellett gyakorlati munkafolyamat bemutatóra is számíthatnak. A helyszínen kiállításra kerülnek a legmodernebb, asztali 3D nyomtatók és a minőség-ellenőrzés és reverse engineering területén kiemelkedő jelentőségű, professzionális 3D szkennerek.

A részvételt a gyártás, fejlesztés, tervezés vagy szerszámozás területről érkező ipari szakembereknek, mérnököknek, cég- és csapatvezetőknek ajánljuk. Olvassa el a részletes programot és regisztráljon az Önhöz legközelebb eső helyszínre a FreeDee weboldalán!

A FreeDee Kft. 2012-ben azért jött létre, hogy együtt nőjön a 21. század egyik legizgalmasabb gyártástechnológiájával, a 3D nyomtatással. Mára a hazai piacon vezető szereplője vagyunk az akár kisebb KKV-k számára is elérhető, professzionális asztali 3D nyomtatók és a 3D szkennerek forgalmazásának.

A FreeDee rengeteget tett és tesz a 3D technológiákkal kapcsolatos tudás hazai terjedéséért. Az alapítástól kezdve napi szintű blogot vezetünk a 3D technológiák nemzetközi híreiről, megalapítottuk előbb a Gyurmalabot, majd a 3D Akadémiát, Magyarország első, additív gyártástechnológiáknak dedikált oktatási stúdióját, és elindítói vagyunk a ’3DTech az Iskolákban’ programnak, amely 21 hazai iskolát szerelt fel 3D nyomtatókkal és elsőként hívta fel ezáltal a figyelmet a technológia jelentőségére az oktatás területén. A 10. jubileumra tervezett roadshow célja is az ismeretterjesztés, amellyel vissza szeretnénk adni a közösségnek, vállalkozásoknak, cégvezetőknek és úttörő szakembereknek, akiknek köszönhetően egy évtized után is itt lehetünk és tovább dolgozhatunk ezen a szívünkhöz közel álló, izgalmas szakterületen.

