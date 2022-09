Új irányítást kapott a hidraulikai prés

Digitalizáció lépésről lépésre, retrofit segítségével.

Hogyan modernizálható egy régóta jól működő gép? A Siemens egyik partnere, az Auware Engineering Kft. szakemberei által megvalósított feladat jól mutatja, miként valósul meg a retrofit.

1987-ben, külföldön építették azt az 8×5 m alapterületű, több tonnás hidraulikus présgépet, amely üzembe állítása óta autóalkatrészeket készít. Az akkori technológiai színvonalnak megfelelően a kezelőfelületet számos huzalozott nyomógombbal, a hibajelzéseket pedig lámpasorokkal valósították meg. A présgép működését egy szintén akkor installált Siemens SIMATIC S5 PLC tette lehetővé. A mindennapi irányítást, a gép „idegrendszerét” biztosító PLC-t azonban a Siemens már nem gyártja, mivel a folyamatos korszerűsítéseknek köszönhetően már jóval fejlettebb PLC-k generációjával elégíti ki a piaci igényeket.

A gépegység időközben Magyarországra került és bár több mint 30 éves technikát vonultat fel, valamint a megbízhatón működő S5 PLC továbbra is kiválóan látja el a feladatát, a jövőbeli karbantartási és alkatrészigények biztosítása miatt eljött az ideje, hogy lecseréljék a présgép irányítását egy modernebbre. A retrofit projekt egyszerűnek ígérkezett, hiszen ennek lényege, hogy e megoldások felülről kompatibilisek, azaz egy újabb készülék tökéletesen passzol a lecserélendő helyére, sőt a nagyobb teljesítményű és tudású S7 vezérlőrendszer család már kisebb helyen is elfér. A csere azonban több volt, mint egy leszerelés és felszerelés: a korábbi elavult mérési megoldásokat és részben huzalozott vezérlési rendszereket ki kellett váltani a jelenkornak megfelelő elemekkel, és ennek megfelelően új vezérlőprogramot kellett készíteni, installálni a PLC számára.

Mivel azonban a présgép dokumentációja hiányos volt – nem lehetett tudni, hogy a villamos szekrényben melyik vezeték mihez tartozik –, így a szakemberek első lépésként felmérték a villamos hálózatot, szekrényrajzot készítettek. Ezt követően a közel 80 jelet szállító hálózatot összekötötték az új PLC-vel – amelyre programot írtak –, majd telepítették, tesztelték azt. A három hónap alatt megvalósult projektben az Auware Engineering villanyszerelői, tervezői mellett programozók is részt vettek.

Az upgrade-nek köszönhetően nemcsak biztossá vált a hidraulikus présgép jövőbeli működtetése, hanem gyorsabbá is, valamint utat nyitott további fejlesztéseknek, mint pl. a távérzékelés, távfelügyelet bevezetésének is. A projekt további előnye, hogy az elkészült kapcsolási rajz miatt azonnal visszakereshetővé válnak az esetleges villamos problémák. A modernizálás során a vevő kérésére a kezelőfelületeket a korábbinak megfelelően alakították ki, így a gépmesterek is örülhettek, hiszen külön tanulás, változtatás nélkül folytathatták a munkájukat a megújult présgépen.

Bővebb információ a Siemens retrofit szolgáltatásáról. https://new.siemens.com/hu/hu/termekek/industry/preventive-services/retrofit-and-modernization.html

(A kép illusztráció)