Kis- és középvállalkozások számára előnyös újítások a Yetteltől

A változó gazdasági körülményekre, a digitalizáció lehetőségeire és kihívásaira a kis- és középvállalati szektornak is reagálnia kell.

Ezeket a folyamatokat a kisebb cégeket kiszolgáló vállalatok is támogatják. Összevonható készülékkedvezmény, korlátlanság, kibervédelem és kiemelt ügyfélszolgálati támogatás; erre a négy kiemelt igényre biztosít új megoldást a Yettel kis- és középvállalkozások számára fejlesztett tarifakínálata.

A mobilpiac ismert gyors forgása mellett az aktuális trendekben megfigyelhető, hogy egyre többen gondolkoznak meglévő készülékük hosszabb távú használatában, azaz a korábbi 1-2 éves csereciklus helyett akár 3 évre vagy ennél hosszabb időszakra terveznek telefonjukkal. A Yettel kis- és középvállalkozói üzleti ügyfelei akár a gyakran, akár a ritkábban készüléket cserélő ügyfelek körét bővítik, már találnak üzletmenetükhöz illeszkedő lehetőséget. A november 8-tól elérhető Yettel Business tarifakínálatban ugyanis minden esetben a korábbinál akár 50%-kal magasabb készülékvásárlási kedvezmény érhető el, amely több előfizetés esetén továbbra is összevonható: a több előfizetéssel rendelkező cégek esetén az egyes előfizetésekre igénybevehető készüléktámogatás akár egyben is igénybevehető. Már egyetlen tarifánál is akár 110.000 Ft készülékkedvezményt is elérhető, és ez egy adott cég esetében több tarifa esetén összevonható, akár egy áhított készülék megvásárlásába.

Korlátlanság, kiemelt ügyfélszolgálat és grátisz kibervédelem

Szintén piaci trend az ügyfelek igénye és növekvő nyitottsága a gondtalan mobilhasználatot nyújtó, korlátlan hang- és adatszolgáltatások használata. A most bejelentett Yettel Business tarifák mindegyike tartalmaz korlátlan szolgáltatást, amely a vállalkozás igényei szerinti kombinációban, de akár a korlátlan szolgáltatásokat kombinálva is elérhető.

Az idő komoly értéket jelent az üzleti életben is, ezért praktikus, ha az nem ügyfélszolgálati ügyintézéssel telik; ezt a gondolatiságot támogatja az Új Yettel Business Prime tarifákkal automatikus szolgáltatásként járó kiemelt, dedikált telefonos ügyfélszolgálat, amelynek köszönhetően jelentősen lerövidíthető a kapcsolatfelvétel ideje.

Az egyre inkább terjedő online csalási kísérletek, akár SMS-ben, e-mailen érkező támadások az üzleti előfizetői kört sem kerülik el, sőt, az ő esetükben a személyes adatokon túl az érzékeny üzleti adatok védelméről is gondoskodni kell. Ebben nyújt támogatást a Yettel NetPajzs szolgáltatás, amely hálózati szinten, néhány percenként frissülő adtabázis alapján szűri a csaló weboldalakat, így egy jóhiszemű vagy figyelmetlen kattintással sem engedi a felhasználót, hogy a Yettel hálózatán adathalász oldalakat érjen el. A most megújult Új Yettel Business Prime Plus és Új Yettel Business Prime Max tarifákban a NetPajzs már beépítve, aktiválást követően díjmentesen érhető el.

A fentieken túl minden tarifához megrendelhetőek kiegészítő szolgáltatások, amik rugalmasan, időszakosan vagy akár havonta megújuló verzióban is igénybe vehetőek, így rugalmasan követik a vállalkozás üzletmenetét, igényeit.

„A hálózatunk teljes modernizációjába és a jövőálló 5G-hálózat bevezetésébe fektetett több tízmilliárd forint célja az a szintű megbízhatóság és minőség, amivel partnerek lehetünk ügyfeleink üzleti sikereiben is. A megbízható hálózat pedig releváns szolgáltatások biztosításával érheti el a kitűzött célt. Ezt hozza el most az ügyféligények, a kor, a technológiai és a gazdasági körülmények figyelembevételével megújított mobilportfóliónk a hazai kis- és középvállalkozások számára”

– mondta Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketing igazgatója.

További információ: https://www.yettel.hu/uzleti/tarifa

