Idén négyszeresére nőtt a feltörekvő technológiák támogatottsága

A fejlődő technológiai trendekkel való lépéstartás továbbra is létfontosságú az üzleti növekedéshez.

A globális gazdasági bizonytalanság ellenére a vállalatvezetők elkötelezettek maradtak a digitális átalakulás és az innovációs prioritásaik mellett – a feltörekvő technológiákat csaknem négyszer annyi vezető támogatja, mint tavaly. A KPMG legutóbbi felmérése, a KPMG Global Tech Report 2023 szerint a digitalizációért felelős vezetők bíznak abban, hogy a modern technológiák beemelése az üzleti élet minden területén termelékenység-növekedést hoz, ugyanakkor úgy látják, a technológiai fejlődést nem lassítja a jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet. A biztonság, a bizalom és az adatok maximális védelme elsődleges napirendi pontok.

A vállalatok vezetőinek a globális gazdasági bizonytalanság ellenszelében is elszántnak kell maradniuk a digitalizációs törekvéseikben. Aki kitart, annak a befektetés továbbra is gyorsan megtérülhet – állapítja meg legfrissebb felmérésében a KPMG. Az új technológiáknak köszönhetően a vállalatok könnyebben megbirkózhatnak a nehéz piaci helyzettel. Ugyanakkor fontos, hogy a technológiai beruházások a stratégiai célokkal összehangolva, minél hamarabb termelhessenek értéket a vállalatnak. Talán ez a legfontosabb tanulsága a KPMG Global Tech Report 2023 című kutatásának, melyben 16 ország közel 2100 felsővezetőjét, iparági szakértőjét kérdezték a digitális átalakulás következő szakaszáról, a szervezeti prioritásról, a technológiával kapcsolatos tervekről. A válaszadók körébe kilenc iparág – egyebek mellett az energiaipar, a pénzügyi szolgáltatások, az ipari gyártás vagy a kiskereskedelem – képviselőit válogatták be.

Elengedhetetlen a tudatosság és az agilitás

A technológiai vezetők elkötelezettek amellett, hogy szervezeteik digitális átalakulása folytatódjon. A tavalyi Global Tech Report jelentésben a megkérdezettek 66 százaléka látta úgy, hogy cége hatékonyan használja a technológiát üzleti céljai eléréséhez, és a megelőző két évben szinte mindegyikük sikeresen alkalmazta a digitális átalakulást a nyereségesség vagy a teljesítmény javítására. A felsővezetők elkötelezettsége a feltörekvő technológiák bevezetése iránt csaknem megnégyszereződött – míg 2022-ben a megkérdezettek mindössze 10 százaléka támogatta az átalakítást, addig ez 2023-ban már a vezetők 38 százalékára volt igaz.

A cégeknek az átalakítást tudatosan kell véghez vinniük, és a komolyabb eredményekhez együtt kell működniük a tágabban értelmezett üzleti területekkel is.

„A technológiába önmagáért való befektetés még támogató üzleti környezetben sem térül meg, a jelenlegi kihívások közt az újításokat világos üzleti célokhoz kell kötni, és a megtérülést szorosan nyomon kell követni. Ha nem határozzuk meg tudatosan az elérni kívánt célt, ha nem számszerűsítjük a kívánt megtérülést, a technológiai projektek céltalanul sodródhatnak, és akadályozó tényezővé is válhatnak”

– mutat rá a kutatás kapcsán Kulcsár Huba, a KPMG szenior menedzsere.

A tudatos befektetések megtérülését jelzi, hogy a válaszadók többsége (63 százaléka) arról számolt be, üzleti teljesítményük növekedési üteme gyorsult a digitális átalakítási erőfeszítéseiknek köszönhetően az elmúlt 24 hónapban. Minden harmadik megkérdezett elmondta, a technológiai beruházásaik 10 százalékot meghaladó teljesítménybeli javulást eredményezett, szemben a tavalyi 2,5 százalék körüli rátával, ami jelentős növekedésnek minősül.

ESG: a technológia innovációk vezető prioritása lehet

A tavalyi eredményekkel összhangban, folytatódik a világtrend, és a digitális beruházások jelentős fókuszterülete maradt az ügyfelek elkötelezettségének fokozása és a kiberbiztonság.

A prioritások azonban változtak és a legszignifikánsabb változás az ESG hatása a technológiai innovációra. A vállalatok azon dolgoznak, hogy technológiai innovációkkal támogassák az ESG területet, segítve ezáltal az átalakulást, hogy vállalatként aktív szerepet vállaljanak az ESG-kérdésekben. A válaszadók csaknem fele (48 százalék) szerint a következő két év során az ESG-kötelezettségvállalások területén végzett értékteremtés irányába mutató innovációs tevékenység fogja meghatározni a technológiai innovációs menetrendet is.

AI: a legmeghatározóbb technológiai újítás, ami átalakítja a jövő vállalatait

A szervezetek az AI-t és a gépi tanulást tartják a legfontosabb technológiáknak a rövid távú (3 éven belüli) céljaik eléréséhez – ezt a KPMG Global Tech Reportjában megkérdezett technológiai szakemberek több mint fele (57 százalék) véli. Ezzel az AI a rangsorban jelentősen megelőzi az edge computingot (42 százalék) és a robotikát (41 százalék) is.

A mesterséges intelligencia (AI) és különösen a generatív AI gyors fejlődésének eredményeképpen, számos vállalkozás kénytelen átértékelni az AI-stratégiáját. Miközben felismerték a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, az elmúlt évben lezajlott nagyon gyors előretörés sok figyelmeztető jelet is hozott, ami miatt a vezetők az AI bevezetésének – adaptációjának lassítása mellett döntöttek. Elsődlegesek az AI bevezetése körül sokasodó etikai és biztonsági aggályok, illetve az AI előretörésével a szervezeteknek szükségük lesz olyan irányelvekre és gyakorlatokra, amelyeket magabiztosan és biztonságosan tudnak alkalmazni.

A megkérdezettek 45 százaléka azért priorizálja az AI technológiát, mert a versenytársak már használják, így a kimaradás következménye akár a lemaradás lehet. Ezzel párhuzamosan a KPMG az AI alkalmazása tekintetében is rávilágít a tudatosság és agilitás fontosságára, mert az AI használatának elsődleges célja az üzleti lehetőségek jobb kihasználása, a vállalati és szervezeti célok és eredmények elérése.

“Az adatok és az AI összetartozó témaköre több szempontból is fontos lehet a vállalkozások számára. Csak hogy kettőt említsünk: segítenek jobb döntéseket hozni, illetve láthatóvá teszik a láthatatlant. A „big data” korában a nagy mennyiségű adat elemzésére az emberi agy korlátozott lehetőségeket kínál. Az AI és a „big data” házassága révén leszünk képesek a bonyolult és nagy adat struktúrákat az emberi agy számára is láthatóvá tenni és ezáltal a döntési mechanizmusokba becsatornázni”

– így értékelte az AI hasznosságát Kulcsár Huba.

Irányított digitális transzformáció – mit lehet tanulni az éllovasoktól?

A KPMG Global Tech Report 2023 kutatása szerint a digitalizációban éllovas szervezetnek azokat lehet tekinteni, ahol a felépült technológiai környezet támogatja a vállalat digitalizációs céljait, és ahol a vállalati eredményhez akár profit- generálás, akár teljesítmény-javulás formájában a technológiai innováció hozzájárul.

Az adatok tanúsága szerint ezt ma a megkérdezettek 15 százaléka mondhatja el magáról, ők döntően (66 százalékuk) az olyan technológiák bevezetésében járnak az élen, mint a Xaas vagy a „big data” és AI alapú megoldások.

Ahhoz, hogy a fentiek elérhetőek legyenek egy vállalat számára, alkalmazkodóképes és agilis hozzáállás megvalósítása az alapvető lépés: alkalmazkodás a piaci kihívásokhoz és a termékek igazítása az ügyfelek igényeihez, valamint agilitás az adatalapú döntéshozatalra való átállásban, a vállalat kötöttségeit adó „silók” lebontásában, a vállalat határain túlnyúló partnerségek kialakításában (pl. XaaS). Ebben a legnagyobb akadályozó tényezőnek a(z agilis csapatok felhatalmazásába vetett) vezetői bizalom hiánya látszik, mindazok ellenére, hogy megkérdezetteknek fel (47 százalék) az agilitást látja a legfontosabb faktornak.

Ezen a téren sok a teendő. Kulcsár Huba a hazai tapasztalok összegzésekor a főbbeket abban látja, hogy támogassák a felső vezetést az új technológiákban rejlő lehetőségek megértésében, és elemezzék a meglévő technológiai adósságok termelékenységi hatását és pénzügyi költségeit.

„Minden technológiai bevezetés során integrálni kell a bizalmat, a biztonságot, az adatvédelmet és a rugalmasságot, és támogatni a vállalatokat adatirányítási, adatvédelmi, kiberbiztonsági valamint ESG átláthatósággal kapcsolatos megoldások terén”

– fogalmaz a KPMG szakértője.

