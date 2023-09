Festményen elevenednek meg az utazási emlékek

Szeptember 27-e a turizmus világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a turizmus társadalmi, kulturális és gazdasági értékeire.

Ez a nap kicsit emlékeztet bennünket is arra, milyen szép tájakat barangoltunk be az év eddig eltelt időszakában vagy akár az életünk során. Igaz a mondás, hogy az emlékeinket senki nem veheti el tőlünk, azokból táplálkozhatunk sötétebb napokon, nehezebb periódusokban is. Az emlékezésben segítségünkre vannak a fényképeink, de akár festmény formájában is csodálhatjuk saját, megélt élményeinket.

Egy otthon kialakításakor, egy friss építkezés vagy felújítás során általában utolsó mozzanatként szerezzük be azokat a kisebb-nagyobb berendezési tárgyakat, amelyek aztán majd hosszú évekig biztosítják számunkra azt az atmoszférát, amiben kellemesen, komfortosan érezzük magunkat.

„Inkább visszatérő, sem mint új trendként említeném, hogy újra megnőtt a festmények iránti igény a lakberendezés terén. Az emberek szeretik a falaikat készen megvásárolható vagy egyedi, saját igényeik és elképzeléseik szerint megalkotott festményekkel díszíteni. Ugyanis egy-egy, az otthon színeihez, stílusához, hangulatához illő alkotás elképesztő mértékben képes élettel, lélekkel megtölteni a teret. Nemcsak berendezési tárgy, annál sokkal több”

– avat be Gerendás Paula festőművész, aki maga is sokszor hódol utazási szenvedélyének.

Képek, amelyekben lüktet az élet

Sokak számára ismerős lehet az érzés, amikor egy csodálatos helyen járva fényképezőgépet, legtöbb esetben mobiltelefont ragadnak, hogy megörökítsék azt a páratlan látványt, ami a szemük elé tárul. Majd az elkészült fotón csalódottan tapasztalják, hogy a fotó nem képes visszaadni azt az élményt, amely őket megragadta. Erre legfeljebb egy profi kamera lehetne képes, amelyet szakavatott kezek irányítanak.

“A művész képes beletenni az alkotásba valami olyan pluszt, ami nemcsak az emléket vagy a helyszínt mutatja be, hanem olyan rezgéseket, kisugárzást varázsol a műbe, amely annyira eleven, hogy a szemlélő ott érzi magát a képben”

– mesélte Gerendás Paula.

A festőművész azt is elárulta, hogy saját utazásait követően mindig megfesti azokat a helyszíneket, jelenségeket, amelyek megérintették a szívét, és ezek a festmények olyan népszerűek, hogy meghirdetésüket követően előfordul, hogy perceken, órákon belül gazdára találnak.

Az álmokat igenis valóra lehet váltani!

Paula gyermekkori álmát valósította meg, amikor az alkotást választotta. Élete művészeti tanulmányai után hosszabb kitérővel kanyarodott vissza újra a művészethez, közben megtapasztalta, milyen marketing- vagy éppen értékesítési vezetőként funkcionálni, de egyik területen sem élte meg a kiteljesedést. Hiányérzete mindaddig kitartott, amíg egy óriási elhatározással le nem tette voksát a festés mellett, ami a háttérben mindig is az élete legnagyobb vágya, eredendő hivatása volt. Ő a példa arra, hogy az álmok igenis valóra válhatnak! Csak merni kell bátornak lenni, változtatni, váltani és menni arra, amerre a szívünk húz. Az élet azóta őt igazolta, mezőket, réteket, virágokat ábrázoló alkotásai, tájképei, absztrakt festményei, portréi megtalálták az utat az emberek szívéhez, és immár több száz falon ragyognak. Egyedi stílusát, színhasználatát és látásmódját egyre többen ismerik el és csodálják.

„Nagyon szerencsésnek érzem magam, amiért azt csinálhatom, amit igazán szeretek. Sajnos ezt manapság nagyon kevés művész mondhatja el magáról, nem csak a festészet, de számos más területen is megalkuvásra, kényszerpályára tereli az élet a művészeket. Elmondhatatlanul jó érzés megtapasztalni, mennyire örülnek az emberek, amikor meglátják egy-egy emléküket festmény formájában, vagy amikor külföldre sodródott magyarok lelkesen viszik magukkal a budapesti városképeket, a hazai erdők, mezők látványát, hogy azzal csillapítsák valamelyest a honvágyukat távol a hazájuktól. Ilyenkor telik meg értelemmel mindaz, amit szívvel-lélekkel csinálok”

– zárta gondolatait Gerendás Paula.

