Tartalmában és formátumában is aktualizált tankönyvet adott ki a Neumann Társaság az ICDL, vagyis a nemzetközi számítógép-használói jogosítvány (korábban: ECDL) Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulját teljesítők számára.

A már digitális formában is hozzáférhető tankönyvből a különböző digitális hitelesítési, aláírási sémák működési elvét, kriptográfiai alapismereteket, a digitális tanúsítványok használatát sajátíthatják el a képzésben részt vevők – a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző szoftver kezelésétől kezdve az e-számlák kiállításának szakszerű módjáig.

Már több mint 10 éve része az Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modul az ICDL képzésnek, amely naprakész digitális készségeket, valamint a világ 100 országában elfogadott minősítést nyújt a képzést teljesítők számára. 2023 szeptemberében jelentkezett a Neumann Társaság a Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség (MELASZ) és az Időmérték Kft. szakmai támogatásával a technológiai újításokhoz alkalmazkodva egy tartalmában jelentősen frissített, digitális formátumban is hozzáférhető tankönyvvel az ICDL vizsgára készülőknek.

Napjainkban műszaki és társadalmi értelemben már széles körben lehetséges az elektronikus hitelességet megvalósító szolgáltatások igénybevétele, hiszen több éve léteznek minősített és nem minősített tanúsítványok, illetve időbélyegek kibocsátása, szakosodott minősített bizalmi szolgáltatók, és ezek hatósági felügyelete. Ezek a kialakult és működő intézmények a mindennapokban teszik használhatóvá az elektronikus hitelességet, valamint garanciát jelentenek a folyamatosan ellenőrzött működésre.

A tankönyv fejezetei azt az ismeretanyagot tartalmazzák, melyek az elektronikus aláírás mindennapi használatához feltétlenül szükségesek. A témák között tárgyalják annak kérdését is, hogy egy adott szituációban a kommunikáció melyik formája mellett lehet és kell dönteni, azaz lehetséges-e választani a papíralapú, az elektronikus és az elektronikusan aláírt kommunikáció között. Minden fejezet végén gyakorlókérdések segítenek a lényeg kiemelésében és a tudás elsajátításának ellenőrzésében.

A tankönyv tartalmazza mindazon elméleti és gyakorlati tudnivalókat, amelyekkel az ICDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás modulból vizsgázni kívánók fel tudnak készülni egy sikeres vizsgára. A modul ismeretanyagának elsajátítása során – az elektronikus hitelesség jellegéből adódóan – előny az alapfokú számítógépes ismeret megléte (internethasználat, levelezés, szövegszerkesztés, táblázatkezelés stb.), mivel a tananyag ezek ismeretét feltételezi, és ezeket egészíti ki az elektronikus hitelesség elemeivel. Az Erdősi Péter Máté által írt legfrissebb kötet már az eSzemélyi mobilapplikációról való tudnivalókat is tartalmazza.

Az korábban ECDL néven ismert (Európai számítógép-használói jogosítvány), mostanra ICDL néven (Nemzetközi számítógép-használói jogosítvány) futó képzési program küldetése, hogy a digitális kompetenciák színvonalát a minőségi tanúsítási programok fejlesztése, népszerűsítése és világszerte történő biztosítása révén emelje. Mindez a közelmúltban jelentős mérföldkőhöz ért: az elmúlt több mint két évtized alatt a világ több mint 100 országában 17 milliónál is több sikeres vizsgázó szerzett ICDL-minősítést.

Az ICDL követelményrendszere – az EU által igazoltan – megfelel a DigCompnak, amely az Európai Unió által elfogadott és ajánlott egységes digitális kompetencia-keretrendszer, melyet hazánk is elfogadott és DigKomp néven végre is hajtott. Ezt az is bizonyítja, hogy számos országban (például Romániában és Olaszországban) az ICDL az érettségi része. Itthon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem vezetői 2024-től figyelembe veszik a 400 felvételi pontszám feletti 100 pont beszámításánál az ICDL meglétét.

