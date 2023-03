Egy étterembe betérve a munkatársak megjelenése vagy a mosdók tisztasága „mesél” nekünk az üzlet vezetői által megkövetelt tisztaságról, abba viszont nem láthatunk bele, hogy mi zajlik a színfalak mögött.

A vendéglátóhelyek működésével kapcsolatos kötelezettségeket szigorú jogszabályi háttér határozza meg, mégis sok esetben találnak hiányosságokat és szabálytalanságokat az illetékes szakhatóságok. Ez akár a szabálysértő üzletek működésének felfüggesztéséhez is vezethet.

Melyek az intő jelek, ami alapján a vendégént is gyanút foghatunk?

Nem árt körültekintőnek lenni, amikor betérünk egy vendéglátóhelyre. Érdemes végigpásztázni a vendégteret. Már apró részletek megfigyelésével is messzemenő következtetéseket lehet levonni arra vonatkozóan, hogy a háttérben mennyire ügyelnek a higiéniára.

Boros Csilla Tea több évtizedes tapasztalattal rendelkező élelmiszer-minőségügyi szakértő szerint az elővigyázatosság nagyon is indokolt, mert jelentős eltérések lehetnek az éttermek konyháinak tisztaságát illetően.

Mint fogalmazta, érdemes megfigyelni, hogyan kezelik az evőeszközöket és a poharakat a felszolgálók, és a tisztaságukat megőrizve helyezik-e ki azokat az asztalokra. A gyorséttermekben a tálcák mosogatása is hasonló jelentőséggel bír, hiszen azokon naponta akár több tucatnyian is fogyaszthatják az ételüket. Nem elég tehát, ha csak szimplán áttörlik azokat, ha foltot vagy ételmaradékot találnak rajta. Ez mindig kapcsolja be a piros lámpát a fejünkben!

„Nézzük meg, hogy mennyire tiszta a felszolgálók, pultosok munkaruhája. Ha pecsétes vagy rendezetlen, abból egyértelműen lehet a megengedőbb konyhai higiéniai elvárásokra is következtetni. Szintén sokatmondó az asztalok állapota. Ha a maradék ételmorzsákat nekünk kell lepöckölni az előző vendégek után, akkor arra a helyre inkább be se üljünk, mert az nem jó előjel!”

– magyarázta.

Hatalmas terhet jelent az éttermi adminisztráció

A sajtóban időről időre jelennek meg hírek, amikor a szakhatóság munkatársai a háttérben uralkodó áldatlan állapotok miatt tesznek lakatot egy vendéglátó üzlet ajtajára. A kirívó esetek mellett ugyanakkor a szabályosan működő vendéglátóhelyek többsége is küzd a szigorú élelmiszerbiztonsági jogszabályok előírásainak betartásával járó adminisztrációs teherrel.

Szakértőnk példaként említette, hogy minden élelmiszer nyomon-követhetőségét biztosítani szükséges a konyhákon. Ezt a termékek jelölésével kell megoldani, aminek teljes körű megvalósítása időigényes és nagy gondosságot igénylő feladat. A nagyobb konyhákon ez órákat is elvehet egy dolgozó napi munkaidejéből, további terhet téve a vendéglátóhely üzemeltetőjére.

„Manapság sajnos jellemző a vendéglátásban a minőségi munkaerő hiánya, emiatt az étteremvezetőknek jelentős kompromisszumokat kell kötniük a zavartalan működés érdekében. Ebből egyenesen következik, hogy sokan hiányosságokkal, hibázási és büntetési kockázatokkal üzemelnek.”

– fogalmazott.

Az élelmiszerbiztonságot támogató innováció

Az élelmiszerbiztonságot is érintő hiányosságok megszűntetésére a vendéglátásban a munkatársak folyamatos oktatása, a vezetői szemléletváltás és a digitalizáció együttesen jelenthetnek megoldást. Az OkosHACCP megálmodóiként Boros Csilla Tea élelmiszer-minőségügyi szakértő Dessewffy Gábor éttermi digitalizációs rendszerfejlesztővel közösen azon dolgoznak, hogy támogassák a vendéglátó üzletek működését a konyhai adminisztráció digitalizációjával, ezáltal csökkentve a munkatársak leterheltségét, az üzemeltetők büntetési kockázatát, a hibázási lehetőségeket valamint a feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

„Az általunk kifejlesztett OkosHACCP rendszerrel könnyeddé válik az élelmiszerbiztonsági adminisztráció, így több idő marad a termelőmunkára. A nyomonkövethetőséget szolgáló jelölés villámgyors az integrált címkenyomtatónak és az automatikusan generált adatoknak köszönhetően. Az applikáció segítségével minden dokumentum egyszerűen és pontosan kitölthető, miközben minden tevékenységünk automatikusan naplózásra kerül. Ez az innovatív megoldás nemcsak megkíméli a munkatársakat a papír alapú adminisztrációval járó nehézségektől, hanem a környezettudatosság jegyében az irathalmozást is megszűnteti. A cél az, hogy az OkosHACCP rendszerben könnyen nyomonkövethető legyen az élelmiszerek életútja az áruátvételtől az értékesítésig.”

– fogalmazott Dessewffy Gábor.

Az OkosHACCP matricával jelölt üzletekbe betérve biztosak lehetünk abban, hogy a vezetők elkötelezettek a magas szintű élelmiszerbiztonság és a minőség iránt.

