A Digitális Jólét Program és három modellváltó egyetem együttműködésében jön létre a Digitális Agrárakadémia

A Digitális Agrárakadémia (DAA) létrehozását a Digitális Jólét Program 2.0-ról (DJP2.0) szóló kormányhatározat rendelte el azzal a céllal, hogy a digitális technológia megismerésének, kipróbálásának és a szükséges alapismeretek megszerzésének lehetőségét a mezőgazdasági termelők és az agrárgazdaság más szereplői számára is biztosítsa. 2019-ben a DAA pilotfázisában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével elkészültek a tananyagok első változatai, melyek felülvizsgálata a DAA második fázisában elindult.

A DAA továbbvitelének érdekében a Magyarország Digitális Agrár Stratégiájáról (DAS) szóló kormányhatározat szerint, a DAS intézkedési tervében kidolgozásra került a DAA működési modellje és feladatai. A Kormány a Digitális Agrárakadémia működtetésére 2027-ig biztosított forrást az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ Nkft.) számára. A DAA második fázisában a tananyagok felülvizsgálata, frissítése, új tananyagok előkészítése, a digitális jó megoldások tudásbázisának összeállítása, a digitális bemutató gazdaságok kiválasztása, valamint a tananyagok határon túli terjesztéséhez szükséges kiegészítések elkészítése fog megtörténni. Elindul emellett a DAA portálja, ahol hozzáférhetővé válnak a tananyagok, a tudásbázis, a bemutató gazdaságok adatbázisa, valamint a projekt hírei és eseményei.

– mondta Dr. Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

„A DJP-vel 2021. február 15-én együttműködési szándéknyilatkozatban fektettük le a közös munka területeit, aminek része ez a megállapodás is. A DJP az egyetem jogelődjével, a Szent István Egyetemmel is jó szakmai viszonyt ápolt, ami a modellváltást követően is megmaradt. A MATE kiemelt feladata a magas szintű agrár-felsőoktatás biztosítása mellett a jelenlegi termelők felkészítése a digitális megoldások fogadására az ágazat hatékonyságának javítása érdekében, a szükséges tudásbázis és szaktanácsadási háttér létrehozása, képzése. Ebbe a feladatba illeszkedik a Digitális Agrárakadémia.”

„A DJP szakmai elemző tevékenységét a magyar felsőoktatási intézmények bevonásával valósította meg, előmozdítva ezen intézmények szakosodását és specializálódását bizonyos digitalizációval összefüggő témakörökben, akár nemzetközi szinten is. A DJP célja, hogy a DAA tananyagainak fejlesztését az adott téma kiemelt szakértői és szakmai műhelyei végezzék”