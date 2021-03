A koronavírus világjárvány idején sokak életét könnyíti meg, hogy az online shopban megrendelt termékeket sofőrök kézbesítik házhoz, mégpedig gyorsan és biztonságosan. 2021-ben a taxis kiszállítás fix díjszabással, akár már 1790 forintért megrendelhető a Főtaxi-csoporton keresztül.

A SPAR Magyarország vevőközönsége a bevezetése óta eltelt egy esztendőben megkedvelte az áruházlánc és partner személyfuvarozó társaságok együttműködésével megvalósult TAXI SHOPPING szolgáltatást. A koronavírus okozta világjárvány speciális körülményei között a vásárlásra kényelmes és biztonságos alternatívát kínál a SPAR online shop, különösen a – vállalható és kiszámítható többletköltséggel járó – taxis házhozszállítási megoldás, amelynek során az elhanyagolható személyesen kontaktusnak köszönhetően nagyobb eséllyel kerülhető el a fertőzés.

„Vállalatunk számára elsődleges szempont vásárlóink kényelme, igényeik minél teljesebb kiszolgálása, illetve biztonságuk, egészségük megóvása. Örülünk, hogy ebben stabil és megbízható partnerre találtunk a Főtaxi-csoportban, amellyel tavaly április 6-tól 8 héten át tartottunk fenn a házhoz szállító árurendelési szolgáltatásunkat. A kényelmes és a fogyasztók egészségét védő közös kezdeményezés ahhoz is hozzájárul, hogy a kialakult járványhelyzeten mielőbb sikerrel legyünk túl, és a magyarországi gazdaságot a nehezebb időszakban is erősítsük. A TAXI SHOPPING lehetőségével egyre többen élnek, ezért mától újra biztosítjuk ezt az árubeszerzési formát. A házhoz szállítást a taxis munkatársak idén is fix áron, akár már 1790 forintért teljesítik”