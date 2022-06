A Brainery! Digitális Akadémia azoknak szól, akik a legkeresettebb és legjobban kereső újgenerációs szakemberek között akarnak elhelyezkedni – azoknak, akik adat-alapú online megoldásokkal foglalkozva a webanalitika és az online kommunikáció terén képzelik el a jövőjüket.

A Brainery! nem csak képzést nyújt a számukra, hanem karrier lehetőséget is, pótolva ezzel az űrt, ami a szakemberhiány miatt keletkezett.

Extrém nehézzé kezd válni, hogy profi digitális marketing szakembert találjanak a cégek több adat-orientált területre is. Pedig a kis- és nagyobb vállalatok ma már nem képesek hatékonyan létezni a digitális szakemberek munkája nélkül, sőt ennek hiányában a saját működésüket is kockára teszik. Ráadásul a HR osztály számára is nehéz feladat kiszűrni a jelentkezők közül azokat, akik valóban professzionális ismeretekkel és tapasztalattal rendelkeznek online marketing területen és tudják is a gyakorlatban kamatoztatni az ismereteiket. A cégek számára a képzett, rátermett digitális szakemberek a működésük egyik legfontosabb mozgatórugói lennének, mégis hiányoznak a fedélzetről. Az Intren és a JabJab szakemberei ezért indítanak útnak egy olyan vadonatúj képzési rendszert, ami arra hivatott, hogy olyan digitális szakembereket képezzen, akik gyakorlati szinten űzik a digitális marketinget. A digitális akadémia célja az, hogy a képzést elvégző tanulók ne csak egy oklevelet kapjanak kézhez, hanem akár a szervező és a képzésben résztvevő cégeknél, akár azok partnereinél, vendégelőadóinál munkát találjanak, hogy ott kamatoztassák majd a megszerzett tudásukat.

A Brainery! szeptemberben induló első, 8 hónapos webanalitikai képzése ötvözni fogja a gyakorlati és a tapasztalati tudást és egészen közel áll műfajában egy intenzív gyakornoki programhoz. Azokat a jelentkezőket várják, akik pályamódosítók vagy pálya elhagyók és a digitális marketing területén képzelik el a jövőjüket, de azokat is, akik esetleg egyetemen, főiskolán hallgattak webes technológiákat, vagy nem ismeretlen a számukra például egy adatelemző kurzus. A Brainery! ugyanakkor azokat is tárt karokkal várja, akik már a digitális marketing területén dolgoznak, de többet szeretnének tudni a Google Marketing Platform termékeiről és profibb szinten akarják azokat használni.

A jelentkezés során egy vezetett beszélgetés során találhat egymásra a képzést nyújtó szakember-csapat és az érdeklődő, így biztosítva, hogy aki elkötelezi magát a tanulás mellett, annak a lehető legnagyobb esélye legyen a valódi sikerre. A képzés programját a piac vezető szereplőivel állították össze, és az órák rugalmasan hibridek lesznek, személyesen, de online is részt lehet rajtuk venni. Az érdemi projekt tapasztalat mellett a résztvevők valódi networking lehetőségekhez jutnak, több hazai cég digitális csapatait vezető kollégáival kerülhetnek szakmai kapcsolatba. A szervezők rugalmas fizetési feltételeket biztosítanak, sőt aki a képzés végén munkát talál valamelyik partner cégnél, az jó eséllyel mentesülhet is a képzési díj megfizetése alól.

A Brainery küldetéstudata az, hogy az általa képzett szakemberek valódi tudással felvértezve induljanak el a munkaerőpiacon és tudjanak a cégek számára hatékonyan működő digitális marketing megoldásokkal szolgálni. A résztvevők közvetlen közelről ismerik meg a Google nagyvállalati termékeit és tesztelni, elemezni, javasoni tudnak majd, amivel régóta hiányzó értéket tudnak teremteni. A kikerülő hallgatók pontosan azokat a stratégiai fogásokat fogják elsajátítani, amit a Brainery! előadóinak csapatai 2022-ben a legnagyobb hazai ügyfeleknél már sikeresen vetettek be a munkájuk során.