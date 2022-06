Milyen munkára számíthatsz tesztelőként?

Manapság a tesztelői feladatkörök talán a legkeresettebbek a munkaerő piacon, ám egyáltalán nem volt ez mindig így.

Korábban a cégek jóval kevésbé tartották fontosnak ez a munkakört, ám a technika folyamatos fejlődésével világossá vált, hogy főszerepet játszanak egy adott szoftver megfelelő működésében. Idővel pedig maga a tesztelői munkakör is teljes mértékben átalakult: ugyan a nyolcvanas évek táján a szakma még a kész szoftverek ellenőrzésében merült ki, ma már egy tesztelő – az adott szoftver vagy termék piacra kerüléséig – szinte minden munkafolyamatban segédkezik. Mi okozta ezt a hirtelen változást, és mi szükséges ahhoz, hogy profi tesztelő válhasson belőlünk?

Érdemes leszögezni, hogy tökéletes program egyszerűen nem létezik. Informatikai „alapszabály”, hogy minden rendszernek megvan a maga gyenge pontja, ezért minden alkalmazáson, weboldalon és szoftveren lehet csiszolni – ettől függetlenül nekünk mindig arra kell törekednünk, hogy az általunk nyújtott online szolgáltatás a lehető legjobb állapotban kerüljön piacra. Ahhoz azonban, hogy minimalizáljuk a hibák számát, profi tesztelőkre van szükség!

Kiből válhat szakavatott tesztelő?

Nem szabad azt gondolnunk, hogy a tesztelést bárki pofonegyszerűen elvégezheti, ugyanis ez a szakma:

nagyfokú fókuszt,

összefüggésben való gondolkodást,

stratégiai gondolkodást,

kreativitást,

fokozott csapatmunkát,

mérhetetlen tudásvágyat,

a piachoz és a gazdasági változásokhoz való gyors alkalmazkodó képességet,

eredményorientáltságot,

magabiztosságot,

kiváló kommunikációs készséget,

komoly problémamegoldó képességet,

és mérhetetlen türelmet követel meg!

Az itt felsorolt tulajdonságok egyszerűen elengedhetetlenek ahhoz, hogy maximálisan eleget tehessünk tesztelői feladatainknak.

Milyen típusú tesztelők léteznek manapság?

A végzett feladatok szempontjából a tesztelők két nagy csoportra oszlanak:

a manuális tesztelőkre,

valamint a tesztautomatizálókra.

A két ágazat közt pedig hatalmas különbség van.

A manuális tesztelők ugyanis:

nem feltétlen IT szakemberek,

egy jól átlátható, előre összeállított checklistet kapnak kézhez az adott projekt koordinátorától vagy más, rangidős kollégáktól,

a már előre elvégzett számítások eredményét ellenőrzik,

megnézik, hogy egy adott szoftver, szolgáltatás vagy honlap funkciói – például egy gomb – ellátja-e a feladatát,

az eredményt pedig folyamatosan kommunikálják.

A tesztautomatizálók ezzel ellentétben:

jártasak a kódolás világában,

tesztelési forgatókönyvet írnak,

a tesztelés folyamatait lefordítják kódnyelvre,

a kapott eredményeket értékelik, valamint azokról jelentést írnak,

az általuk kiszűrt problémákra pedig megoldási javaslatokat tesznek.

Bővülő hatáskör

Az idő előrehaladtával a tesztelők feladatkörei egyre csak tágultak. Manapság már nem csak magát a szoftvert kell letesztelni, hanem minden olyan kisebb-nagyobb folyamatot is, amely még megelőzi az adott szoftver megszületését. A hirtelen változás oka pedig rendkívül egyszerű: ma már ugyanis nincs olyan munkahely, szolgáltatás vagy vállalkozás, amely fenntartható lenne online felületek nélkül. Minden cég arra törekszik, hogy a vásárlók az ő termékeiket részesítsék előnyben, azt vásárolják meg, vegyék igénybe, ennek érdekében pedig – persze a megfelelő marketing mellett – folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy az általuk kínált termék, szolgáltatás nyújtsa a leghatékonyabb megoldást a vásárlók problémáira. Mindezt pedig, többek között nyilván, de a tesztelők segítségével érhetik el.

Ráadásul a fogyasztók is egyre több időt töltenek az online térben, ennek eredményeképp pedig hatványozottan megnőtt a folyamatosan tesztelendő telefonos vagy számítógépes alkalmazások száma is.

Rendkívül összetett szűrőfolyamatok

Egy szoftvernek – a piacra kerülése előtt – számos szempontnak kell megfelelnie. Létfontosságú ugyanis megvizsgálni azt, hogy az adott program:

kellően gyors,

hosszú távon fenntartható,

forgalmazása nem ütközik semmilyen törvénybe,

felhasználóbarát,

illetve használata biztonságos legyen.

Mire számíthatunk a tesztelői feladatkör jövőjét illetően?

Az idő előrehaladtával az adott szoftverek is egyre bonyolultabbá válnak, ezért még a jelenleginél is nagyobb szükség lesz a jövőben a tesztelőkre. Arról nem is beszélve, hogy a bonyolult világgazdasági folyamatok mozgását csak tesztelők jelenlétében tudjuk megérteni, és azokhoz maximálisan idomulni.

Karrier lehetőség

Mindezek mellett fontos tisztában lenni azzal, hogy a tesztelői munka rendkívül nagy karrierlehetőséget hordoz magában: ebben az ágazatban is el vannak különítve bizonyos junior és senior szintek, amelyeket végig járva minden esélyünk megvan rá, hogy mi is a piac legkeresettebb munkavállalói közé tartozzunk.

Az ebben a szakmában gondolkozók számára rendkívül nagy segítséget nyújt egy tesztelői képzés, amire minden érdeklődőt szeretnénk bátorítani, még a bizonytalanokat is, hiszen a munkakínálat és a versenyképes fizetések szempontjából is rendkívül kedvező lehetőségről van szó, ezért érdemes belevágni akár kezdőként, akár pályamódosítóként is, hogy ebben a szakirányban találjuk meg a számításaikat.