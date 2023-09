A Microsoft és az Oracle együtt nyújt Oracle adatbázis-szolgáltatásokat

A Microsoft lesz az egyetlen olyan szolgáltató (magán az Oracle-ön kívül), amely Oracle felhőalapú adatbázis-szolgáltatásokat fog nyújtani.

A két vállalat szoros partnersége révén egyszerűbb lesz a felhőbe költöztetni applikációkat, és lehetővé válik több felhő-architektúra egyidejű, egy közös felületről történő használata. Az új Oracle Database@Azure szolgáltatás révén korábban külön kezelt munkafolyamatok (például a beszerzés) is egységesülhetnek, és új lendületet kaphat a felhőalapú innováció.

Az Oracle és a Microsoft bejelentette az Oracle Database@Azure szolgáltatás elindítását, amely a Microsoft Azure adatközpontjain keresztül biztosít közvetlen hozzáférést az Oracle felhőinfrastruktúrájára épülő Oracle adatbázis-szolgáltatásokhoz.

Az Oracle Database@Azure egyszerre képes az Oracle Database szolgáltatások összes előnyét nyújtani a teljesítmény, a kapacitás és a terhelhetőség terén, miközben a Microsoft Azure biztonságát, rugalmasságát is biztosítja, például az olyan világszínvonalú MI-alapú szolgáltatásokban, mint az Azure OpenAI. A szolgáltatásoknak ez a kombinációja még nagyobb rugalmasságot kínál az ügyfeleknek abban a tekintetben, hogy hol szeretnék futtatni a folyamataikat. Mindezeken túl hatékonyan működő digitális környezetet is biztosít, amely egyszerűbbé teszi a felhőszolgáltatások igénybevételét és kezelését az Oracle Database és az Azure szolgáltatásain belül.

Az Oracle Database@Azure elindításával az Oracle és a Microsoft segít ügyfeleinek felgyorsítani a felhőbe történő migrációt. Így korszerűbb informatikai környezetet alakíthatnak ki, élhetnek az Azure-hoz kapcsolódó infrastruktúra, eszközök és szolgáltatások nyújtotta előnyökkel. Többféleképpen is a felhőbe költöztethetik az Oracle adatbázisukat, élvezhetik az Oracle adatbázis szolgáltatásokra jellemző teljesítményt, hatalmas kapacitást, elérhetőséget, számos funkciót és ezek kedvező árszabását. Másfelől az Azure adatközpontok egyszerű használhatóságot, biztonságot, gyors adatfeldolgozást és közös működési környezetet biztosítanak. Az új szolgáltatás lehetővé teszi új felhőalapú alkalmazások fejlesztését, amelyhez az OCI és az Azure technológiái nyújtanak hathatós segítséget, ideértve a legújabb mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokat is. Az architektúra stabilitását a felhőszektor két legmegbízhatóbbnak tartott vállalata garantálja.

„Adott volt a lehetőség, hogy az ügyfeleinknek még fejlettebb, a mesterséges-intelligencia-alapú szolgáltatások következő generációjához tartozó megoldásokkal segítsünk a felhőbe migrálni a működésük szempontjából kritikus fontosságú applikációikat”

– mondta el Satya Nadella, a Microsoft elnök-vezérigazgatója.

“Azzal, hogy tovább mélyítettük az együttműködésünket az Oracle-lel, azt értük el, hogy ma az Oracle-ön kívül a Microsofté az egyetlen olyan felhőszolgáltatás, amelyen az Oracle adatbázis szolgáltatásai futtathatók. Ez az ügyfeleink számára azt jelenti, hogy még több felhőalapú innovációt valósíthatnak meg a jövőben.” “A legtöbb ügyfelünk már ma is többféle felhőszolgáltatást vesz igénybe”

– mondta el Larry Ellison, az Oracle elnöke és technológiai megoldásokért felelős igazgatója.

“A Microsoft és az Oracle már jóideje dolgozik együtt annak érdekében, hogy az ügyfelek a legújabb Oracle Database technológiák használatával minél egyszerűbben tudják igénybe venni az Azure szolgáltatásait. Azzal, hogy az Oracle Exadata eszközeit az Azure adatközpontjaiba telepítettük, az ügyfeleinknek a ma elérhető legjobb adatbázis- és hálózati teljesítményt vagyunk képesek nyújtani. Büszkék vagyunk a Microsofttal létrejött partnerségünkre és arra, hogy ezáltal kivételes szolgáltatásokat tettünk elérhetővé ügyfeleink számára”

– tette hozzá a vezető.

Mi az a multicloud és miért hasznos?

Az új szolgáltatás egyetlen, integrált felületről teszi lehetővé az Azure-on belül az Oracle adatbázisok futtatását és kezelését. A szervezetek ezáltal még több területen használhatják ki a felhő nyújtotta előnyöket úgy, hogy közben támaszkodhatnak a már meglévő képességeikre és szaktudásukra, az Azure portálon belül pedig egyszerre használhatják az Oracle és a Microsoft szolgáltatásait.

Az új szolgáltatás célja, hogy megkönnyítse több felh architektúra egyidejű használatát. Így közös platformra kerülhetnek a korábban külön kezelt munkafolyamatok, például az összetett beszerzési folyamatok is egységesülnek és leegyszerűsödnek. A két szolgáltató még szorosabb együttműködésének eredményeként az ügyfelek dönthetnek akár úgy is, hogy az Oracle Database szolgáltatásaira épülő Azure-szolgáltatásaikat egyetlen adatközpontból vszik igénybe. Eközben nem kell lemondaniuk az Oracle Exadata adatbázis-szolgáltatások, az Oracle Autonomous Database szolgáltatások és az Oracle Real Application Clusters (RAC) támogatás előnyeiről sem. Az Oracle és a Microsoft egy közösen üzemeltetett támogatási modellt is kidolgozott, hogy gyors segítséget tudjanak nyújtani az ügyfeleknek, amennyiben azok a működés szempontjából kritikus folyamataikhoz szeretnének extra kapacitásokat igénybe venni.

