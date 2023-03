Rendszergazda szolgáltatás – biztonsági mentések esetére is

Noha a legtöbb vállalkozás esetében egyre nagyobb hangsúly kerül az adatok biztonságos tárolására, egy professzionális rendszergazda szolgáltatás az olyan esetekre is felhívja a figyelmet, amire még a gyakorlottabb felhasználók sem mindig gondolnak.

Ennek egyik speciális területe az archivált információk kezelése. Ma már ez zömében digitális formában történik, aminek az előnyei mellett feltétlenül érdemes tisztában lennünk a hátrányaival is. Rövid távon az adattárolás általában nem jelent komoly kihívást, főképp, amikor a még rendszeresen használt információkról van szó, ám több éves, illetve évtizedes távlatokat tekintve a biztonság komoly dilemma elé állíthat minket. Épp ezért az archiválási infrastruktúra kiépítése a rendszergazda szolgáltatás egyik speciális válfajának tekinthető.

A tapasztalatok szerint a leggyakoribb problémát a felhőalapú megoldásokba vetett túlzott bizalom jelenti. Míg évekkel ezelőtt a legtöbben a fizikai adathordozókban látták a megoldást, ma már nem ritka az sem, hogy a cég működéséhez elengedhetetlen információk jelentős része kizárólag távoli eléréssel biztosított. Ez azonban óriási veszélyforrást jelenthet, hiszen legyen szó bármennyire is megbízható, világszinten ismert szolgáltatóról, nem várt események sajnos bármikor bekövetkezhetnek.

A rendszergazda szolgáltatás tanácsa: készüljünk fel előre!

Ha pedig megtörténik a baj, akkor hatalmas a tétje annak, hogy rendelkezünk-e vészforgatókönyvvel, avagy sem. Ennek fontosságát egyszerűen tesztelhetjük, tudniillik nincs más dolgunk, mint belegondolni, mit történne, ha holnap reggel egy csapásra nem érnénk el azokat az adatokat, amiket kizárólag felhőn, vagy csak fizikai adathordozón tárolunk. Amennyiben ez jelentősen megakasztaná a munkafolyamatokat, vagy egyenesen lehetetlenné válna vállalkozásunk további működése, akkor azonnal lépnünk kell. Szerencsére a megoldás alapvetően egyszerű és nem jár jelentősebb kiadásokkal sem.

A probléma gyakorta nem várt helyről érkezik

Nem kérdés tehát, hogy az infrastruktúrához elengedhetetlen adatoknak legalább két, egymástól teljesen független helyen meg kell lenniük. Szerencsés a felhő alapú tárhely mellett fizikai adathordozókat is alkalmazni erre a célra, egy professzionális rendszergazda szolgáltatás ezek fontosságára is felhívja a figyelmet. Napjainkban ugyanis reneszánszukat élik a zsarolóvírusok, de akár egy alkalmazott hibája is végzetes lehet. Tervezzünk előre és bízzuk a számunkra létfontosságú adatok biztonságát profi szakemberekre, így elkerülhetjük a komoly katasztrófákat.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!