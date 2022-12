A Httpool by Aleph lett a Meta magyarországi sales partnere

A partnerségnek köszönhetően a Httpool by Aleph értékesíti a Meta kínálatában szereplő összes terméket, alkalmazást, illetve szolgáltatást a hazai ügynökségek és hirdetők felé.

Az üzleti kooperáció a Meta Authorized Sales Partner (ASP) program keretében valósult meg. Az ASP-programban résztvevő értékesítési partnerek a közösségi médiás technológiákat fejlesztő vállalat sales csapatát támogatják világszerte, lokális stratégiai irányítással és a Meta termékcsaládjával kapcsolatos szakértelemmel ellátva a hirdetőket, valamint az ügynökségeket üzleti céljaik elérésében. Azt, hogy a hivatalos értékesítési partnerek a hirdetők és ügynökségek legmagasabb szintű üzleti igényeinek megfeleljenek, alapos kiválasztási és jóváhagyási folyamat biztosítja.

A Httpool anyavállalata, az Aleph már 2018 óta része az ASP-programnak, ezzel nemcsak a Meta növekedését, hanem az adott régió piacára vonatkozó helyi hirdetési ökoszisztémákat is támogatva. Ez segíti az ügynökségeket, a hirdetőket, illetve a kis- és középvállalkozásokat a digitális marketing céljaik, valamint sikereik elérésében. Az Aleph az utóbbi években kiemelkedő eredményeket ért el a digitális marketing területén, és helyi, elkötelezett csapatokkal tevékenykedik a világ számos országában, többek között Afrikában, Közép-Kelet-Európában, és az ázsiai, illetve a csendes- óceáni térségben.

– mondta Katarzyna Paliwoda, a Meta CEE Emerging Markets igazgatója.

„A Httpool by Aleph-en keresztül, valamint a megbízható lokális piaci ismereteikkel és szakértelmükkel még jobb támogatást tudunk nyújtani a helyi vállalkozásoknak és ügynökségeknek, segítve őket a növekedési lehetőségeik kiaknázásában. A Httpool by Aleph piaci jelenléte révén ráadásul a magyar hirdetők mostantól forintban is számlázhatnak.”