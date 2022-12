Kötelező lesz a bérsáv Európában

Ha a főnök kevesebbet fizet a női munkavállalónak, mint a férfi alkalmazottnak, az új jogszabály értelmében kompenzációra kerül sor.

Az Európai Bizottság 2022. december 15-én bejelentette, hogy az Európai Parlament és a Tanács megállapodott a bérek átláthatóságáról szóló irányelvről. Új szabályozások kerülnek bevezetésre, amelyek számos konkrét előnyt biztosítanak és átláthatóbbá teszik a munkaerőpiacot.

A No Fluff Jobs IT állásportál összegyűjtötte azokat konkrét változásokat, amelyek hamarosan új normákat jelentenek a munkaerőpiacon. A vállalat az álláspiac átláthatóságának ösztönzésére idén szeptemberben közösségi kampányt indított annak érdekében, hogy az állásajánlatokban kötelező legyen megjelölni a bérsávot.

Íme a konkrét változások:

A nemek közötti bérszakadékról szóló jelentés.

Elsőként a 250 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra (éves jelentéstételi kötelezettség), majd a 150–249 (háromévenkénti jelentéstétel), és még később a 100–149 alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra (szintén háromévenkénti jelentéstétel) terjed ki. A nemek közötti bérkülönbség problémája így Európában egyaránt megszűnhet vagy legalábbis jelentősen csökkenhet.

A munkavállalók tájékoztatáshoz való joga.

A munkavállalóknak joguk lesz tájékoztatást kérni a munkáltatótól az egyéni bérszintjükről, valamint az azonos vagy egyenértékű munkát végző munkavállalók kategóriáinak átlagbérszintjéről nemek szerinti bontásban. Ez a jog a vállalat méretétől függetlenül minden munkavállalót megillet. Ennek köszönhetően a munkáltatóknak kötelező lesz a bértáblák közlése a munkavállalók irányába.

Bérezési átláthatóság az álláskeresők számára.

A munkáltatóknak az álláshirdetésben vagy az állásinterjú előtt tájékoztatást kell adniuk a fizetési bérsávjáról (vagy legalább a fizetési sáv minimumjáról).

A munkáltatók nem kérdezhetik meg a leendő munkavállalókat a fizetési előzményeikről.

A munkavállaló szempontjából nagyon fontos pont, hiszen ez biztosítja, hogy esélye legyen arra, hogy méltányos díjat kapjon.

Európa vezető IT állásportálja idén szeptemberben indított tiszteljukegymast.hu kampányában arra ösztönözte a munkáltatókat, hogy a hirdetéseikben tüntessék fel az állásajánlathoz kínált bérsávot, továbbá arra buzdított minden érdeklődőt, hogy írja alá az Európai Bizottsághoz intézett nyílt levelet a transzparens álláshirdetések irányelvére vonatkozóan. A petícióval már több mint 13 000 aláírást gyűjtött össze a cég.

A No Fluff Jobs által is követett normák a világ néhány pontján már léteznek. A legjobb példa erre Colorado állam, amely már majdnem két éve szigorú törvényi követelményeket támaszt a munkáltatókkal szemben. A Coloradóban állást hirdető munkáltatóknak az álláshirdetésekben közölniük kell a bérsávot, a munkakörben elérhető egyéb juttatások (pl. bónuszok vagy jutalékok), valamint a béren kívüli juttatások részletes leírását. Mindez összhangban van “az egyenlő munkáért egyenlő bért” törvényben foglaltakkal, amely szintén megakadályozza a nemi alapon történő bérdiszkriminációt.

Hogyan tovább?

Az Európai Parlament és a Tanács által elért politikai megállapodást a társjogalkotóknak most hivatalosan jóvá kell hagyniuk. Az irányelv az elfogadást követően a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő 20 napon belül lép hatályba, és a tagállamoknak három éven belül át kell ültetniük az irányelv új elemeit a nemzeti jogba.

Szankciók és pénzbírságok is bevezetésre kerülnek. A tagállamoknak konkrét szankciókat (a bírság összegét) kell megállapítaniuk az egyenlő díjazás elvének megsértése esetén. Az esélyegyenlőségi szervek és a munkavállalói képviselők viszont jogi vagy közigazgatási lépéseket tehetnek az egyes munkavállalók nevében.

Ha egy vállalat túl keveset fizetett, kártérítést kell fizetnie.

Az új törvény értelmében a munkavállalóknak is jár majd kompenzáció. Azok, akik nemi alapú bérdiszkrimináció áldozatai lettek, kártérítést kaphatnak, beleértve az elmaradt bérek és a kapcsolódó bónuszok teljes kifizetését. Ezen felül bevezetésre kerül a “munkáltatóra háruló bizonyítási teher” – ez azt jelenti, hogy ha a munkáltató nem teljesítette a bérek átláthatóságával kapcsolatos kötelezettségeit, akkor nem a munkavállalónak, hanem a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem történt bérdiszkrimináció.

„A No Fluff Jobsnál már több mint nyolc éve, a megalakulásunk óta küzdünk a bérek átláthatóságáért. A mai napig mi vagyunk az egyetlen nemzetközi IT állásportál, ahol az állásajánlatok 100 százalékában szerepel a fizetési bérsáv”

– mondja Magdalena Gawłowska-Bujok, a No Fluff Jobs alapítója és COO-ja. A No Fluff Jobs állásportál évek óta küzd a bérek transzparenciájáért, mert tudja, hogy a munkaerőpiacot lehet és kell is javítani a munkavállalók érdekében. A munkaerőpiac az új irányelvek bevezetésével mindenki számára kedvezőbb lesz.

Ha feliratkozik a Műszaki Magazin Hírlevelére, sosem marad le a híreinkről! További friss híreket talál a Műszaki Magazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!