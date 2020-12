A Go-Ahead Bavaria a TMH Internationalt bízta meg új vasúti flottájának karbantartásával

Az augsburgi (Németország) székhellyel rendelkező Go-Ahead Bavaria vasúti szállítási társaság és a svájci központú TMH International (TMHI) vasútijármű-gyártó és karbantartó vállalat megállapodást kötött 78 villamos motorvonat karbantartására.

A közelmúltban vásárolt kocsik a dél-bajorországi és a szomszédos Baden-Württemberg-i regionális közlekedésben vesznek majd részt 2021 és 2034 között. A TMHI a karbantartási munkák elvégzéséhez egy külön karbantartó egységet hoz létre Langweid bei Augsburgban.

Bár a TMHI nagy tapasztalattal bír vasúti járművek karbantartására vonatkozó szolgáltatások területén, a német piacon a Go-Ahead Bavariaval kötött szerződés az első.

„Ipari befektetőként elkötelezettek vagyunk, hogy hozzájáruljunk az augsburgi régió gazdasági növekedéséhez, ezt bizonyítja a helyi beruházásunk is, ahol reményeink szerint számos új munkahelyet létesítünk majd ”

– mondta Terence Watson, a TMH International európai alelnöke.

A karbantartó létesítmény építéséhez Langweidben a Go-Ahead megkapta a szükséges tervezési jóváhagyást. A tervek szerint a vonatok karbantartása 2022 nyarán indul.

„Már korábban megkezdtük a csapat toborzását. Körülbelül 40 menedzser és technikus alkalmazását tervezik a régióban. Németország, különösen Bajorország büszke vasúti hagyományaira és szakértelmére, bízunk benne, hogy nagyszerű szakemberekkel dolgozhatunk majd”

– tette hozzá Terence Watson.

A vonatok karbantartása a vonatkozó legújabb európai előírások teljes betartásával történik. A jelenlegi szerződés keretein belül a TMHI biztosítja a kocsik karbantartását, ideértve a kerekek újraprofilozását is. Ezenkívül nagyjavításokat és helyreállító karbantartási munkákat is végeznek majd, beleértve a fő komponensek rendszeres fővizsgázását. A járművek maximális rendelkezésre állásának biztosítása érdekében két, mobiljavítást végző csapat dolgozik majd az éjszakai javításokon, a hét minden napján 24 órán keresztül rendelkezésre álló műszaki szakemberek pedig „forródrót”-on keresztül fogják támogatni a Go Ahead személyzetét. A karbantartás mellett a TMHI lesz a felelős az alkatrészek beszerzéséért, a raktárkezelésért és a jármű-karbantartási dokumentumok nyilvántartásáért is.

A vasúti kocsik karbantartása magában foglalja a járművek rendszeres műszaki ellenőrzését. A Go-Ahead Bavaria vonatok évente sok kilométert tesznek meg; a tervek szerint három-négy ilyen vonat érkezik majd naponta a vonatkarbantartó létesítménybe.