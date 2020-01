Hogyan szúrhatjuk ki, ha súlyos SEO hibája van a honlapunknak?

Ma már egyre több vállalkozás tudja, hogy Google-beli sikeres szerepléséhez a weboldalát keresőoptimalizálnia kell. A keresőoptimalizálás (angolul Search Engine Optimization, vagyis SEO) azt jelenti, hogy a weboldalunkat úgy építjük fel, hogy a Google számára érthető legyen, és ezért minél nagyobb forgalmat adjon az oldalnak az ingyenes találatok (organikus találatok) körében.

A SEO-nak három meghatározó pillére van:

1. A tartalmi SEO azt jelenti, hogy milyen írások, cikkek, egyedi tartalmak vannak a weboldalon, amelyért az olvasóknak megéri az idejüket ott tölteni. Ez az elem adja a keresőoptimalizálás értelmét – és persze a weboldal értelmét is.

2. A linképítés azt jelenti, hogy igyekszünk meggyőzni más weboldalakat, hogy hivatkozzanak ránk, és helyezzenek el a honlapunkra mutató linkeket. Ez hasonló ahhoz, amikor az akadémiai kutatók hivatkozásokat gyűjtenek a tudományos folyóiratokból. Ahogyan a tudós közösség a hivatkozások alapján ítéli meg egy kutató sikerességét, a Google is figyeli, hogy kik hivatkoznak ránk.

3. A technikai SEO a weboldal technikai paramétereit jelenti, és ritkábban esik róla szó.

Ebben az írásban összefoglalom, amit a technikai SEO kapcsán egy nem szakértőnek érdemes tudnia, figyelnie azért, hogy felismerje vagy legalábbis gyanút fogjon, ha a weboldalán olyan hiba keletkezik, amely üzleti kárt tud számára okozni.

A technikai SEO hibák két csoportja

A SEO auditálás során megkülönböztethetjük az enyhe és a kritikus hibákat. A legtöbb weboldal tele van enyhébb hibákkal, igazában nagyon nehéz olyan honlapot találni, ahol ne lehetne kiszúrni egy-két apróságot.

Az enyhe hibák közé tartoznak például az olyan jelenségek, mint a rossz menürendszer, a lassú oldalbetöltési sebesség, a Google számára fontos egyedi információk feltüntetésének hiánya vagy az oldaltérkép feltöltésének elmulasztása. Ezek olyan hibák, amelyek ugyan apró szeletekben reszelgetik a forgalmunkat, de nem vezetnek “katasztrófához”. A Google algoritmusa ugyanis ezeket a hibákat igyekszik elhárítani, ha a honlapon jó a tartalom. Ha például hiányoznak fontos egyedi információk, azokat megpróbálja kitalálni. Ha nem töltöttünk fel oldaltérképet, akkor ő maga készít egyet nekünk, és ennek alapján veszi leltárba a weboldalunkon lévő tartalmat.

Ilyen hibákkal éveken át tud működni egy-egy weboldal úgy, hogy nem tűnik fel senkinek. Meglepően nagy cégek honlapjai is remekül elketyegnek ezen a módon.

A súlyos hibák ezzel szemben

drasztikus forgalom-esést vagy

az indexből való kiesést is okozhatnak.

Ezek közé tartozik az, ha véletlenül kitiltjuk a keresőrobotokat az oldalró. Ilyen hibának számít az is, ha valaki a cégtől feltölt egy 20 MB-os fényképet a címlapra, mert az innentől fogva aligha fog bejönni az olvasóknak. Ilyen lehet az, ha az oldaltérképet ugyan feltöltötték, de azon hibás adatokat adtak meg.

Hogy melyik hiba kritikus és melyik enyhe, sokszor nem egyszerű megítélni. Ennek az az oka, hogy sok-sok kisebb hiba időnként kritikus anomáliákat okoz. Ha például egy nagyobb weboldalon több száz kisebb SEO hibát halmoznak fel az évek során, akkor az organikus forgalom akár a zéró közelébe is eshet. Ha a versenytársak ezeket a hibákat nem követték el, még rosszabb lesz a helyzet.

Hogyan ellenőrizhetjük a honlapunkat?

A Google Search Console egy ingyenes szolgáltatás, amelyet a Google ad számunkra. Ha nem rendelkezünk fiókkal, már el is követtünk egy hibát, amelyet érdemes javítani. A Search Console az egyetlen olyan szoftver, ami megbízható adatokat szolgáltat weboldalunk keresőbeli teljesítményéről. Ha nem rendelkezünk adatokkal, az olyan, mintha vakon repülnénk. Ilyenkor a fejlesztőt kérjük meg a beállítására.

Két dolgot érdemes megnézni, hogy legyen egy minimális benyomásunk a weboldalunk SEO-állapotáról.

A hosszú távú forgalom. A szoftver 16 hónapnyi adatot tárol. Az első dolgunk legyen az, hogy megnézzük, hogyan változott az organikus forgalmunk ebben az időtávban. Ha a forgalom emelkedik, feltehetően nincs komoly probléma. Ha csökken (mint az alábbi ábrán), fontos azonosítani a lecsúszás okait.

Lefedettség. Ez a funkció azt mutatja meg, hogy a Google képes-e indexelni a weboldalunkat. Ha az ERROR és a Valid with Warning mező üres, mehetünk tovább. Ha itt magasabb számokat találunk, annak is azonosítani kell az okát.

Ha csak most kötöttük be a Search Console-t, még nem lesznek adataink. Ezért ekkor más megoldást kell találni: elérhető egy ingyenes online eszköz, amely meglepően alapos viszgálatot végez bármely weboldalon: versenytársainkén vagy a sajátunkon is. Az Ubersuggest nevű eszközhöz készített SEO analizátorba csak be kell tennünk a weboldal URL-címét, és néhány perc alatt átvizsgálja a weboldalt.

Az eredmények soha nem lesznek perdöntők, mert a SEO-ban nincs olyan oldal, ami teljesen tökéletes lenne. De a fenti tippek segítenek abban, hogy ha nem akarunk vagy nem tudunk megfizetni egy SEO szakértőt, legalább esélyünk legyen kiszúrni, ha kritikus hiba van az oldalunkon.

Verdes Tamás

SEO szakértő

ZETRA