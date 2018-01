Elon Musk újabban saját gyártású lángszórókat árul, ráadásul már előrendelhető!

Elon Musk-nak nem egy gigaméretű cége van és mint az köztudott, mindig merész dolgokkal rukkol elő a semmiből, most éppen a saját gyártású lángszóróját dobta piacra.

A “The Boring Company” egyébként a városi forgalmakat hivatott helyrehozni, egy professzionális alagútrendszer segítségével amiről nyáron számoltunk be. És hogy mégis hogy kapcsolódik ide a lángszóró? Ezt a kérdést talán még Elon sem tudná megválaszolni, bár amilyen frappáns magyarázatokat szokott adni a felmerülő kérdésekre, biztos erre is van egy pár remek mondata. – írja az Ubergizmo

Musk szerint ez a világ legbiztonságosabb lángszórója, ami előrendelés esetén körülbelül 120.000 Ft-nak megfelelő dollárba kerül. A legyártott darabok több mint 10%-át már el is adták. Elon szerint semmi ok az aggodalomra, hiszen a legálisan simán lehet olyan lángszórót vásárolni, aminek a hatótávolsága kevesebb mint 10 méter. Természetesen ez is ilyen.

Igazából személy szerint semmilyen olyan jellegű dolgot nem találtam, ami összeköthetné Musk-ot és a lángszórót, de Elon szerint remekül lehet vele mogyorót pörkölni, úgyhogy hasznos cucc. (Igen, szó szerint ezt nyilatkozta)