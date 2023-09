33 applikáció, ami segít a mindennapi rutin kialakításában

A technológia számos területen jól jön, például akkor is, ha küzdünk egy kényelmes, ideális napi rutin kialakításával. Az okostelefonok többsége már beépített életmódsegítő alkalmazással rendelkezik, de a céljaink és igényeink szerint egyéb különböző appok közül is válogathatunk. A következőkben ezek közül mutatjuk be a szerintünk leghasznosabbakat!

1. Figyeljünk az alvást!

Az egészséges szervezet egyik alappillére a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás. Az alvásmonitorozó appok lényege, hogy segítségükkel tudatossá tehetjük az alvási szokásainkat: olyan alvási célokat állíthatunk be, mint például, hogy hány órát töltsünk pihenéssel, vagy hogy mikor feküdjünk le és keljünk fel. Egyes applikációk nyugtató, elalvást segítő hangokat is lejátszik nekünk lefekvéskor, ha szeretnénk.

Appok Androidra:

Sleep Cycle: Sleep Tracker

Sleep Tracker – Sleep Recorder

Sleep as Android: Alvási ciklus

Appok IOS-ra:

SleepWatch – Top Sleep Tracker

Sleep Recorder: Sleep Cycle

Sleep Cycle: Sleep Tracker

2. Sportoljunk!

Ma már szinte nincs olyan sportág, amihez ne lehetne találni valamiféle applikációt. Futáshoz, kerékpározáshoz, fitneszhez vagy például jógához is csipegethetünk a kínálatból.

Az ilyen jellegű appok a motiváción kívül a sportélményt hivatottak fokozni. Főbb funkcióik közé általában a személyre szabott edzéstervek, gyakorlatok és útvonalak ajánlása tartozik, de találkozhatunk szuper extrákkal is! Edzés közben hallgathatjuk híres sportolók tippjeit, tanácsait, de akár javaslatokat is kaphatunk az étkezésre vonatkozóan. Egyes alkalmazások még egyénre szabott táplálékkiegészítőket, például bcaa-készítményeket is ajánlanak.

Appok Androidra és IOS-ra:

Nike Training Club

Strava

Pocket Yoga

MyFitnessPal

3. Legyen napi tervünk!

Az úgynevezett to-do list, vagy checklist alkalmazások főleg azoknak ajánlottak, akik kontroll alatt szeretnék tartani a napi teendőiket, esetleg hajlamosak elfelejteni fontos feladatokat. Ezek az appok a magánéletben és a munkában is óriási segítséget jelenthetnek. Emlékeztetőt állíthatunk be arról, ha egy ügyfelünket vissza kell hívnunk, edzéstervet készíthetünk, de akár listát is írhatunk a nagybevásárláshoz. A legtöbb tervező alkalmazás ingyenes, a prémium funkciókért azonban már fizetni kell.

Appok Androidra:

Microsoft To Do

Todoist

Any.do

Appok IOS-ra:

Microsoft To Do

Structured – Naptervező

Todoist

4. Építsünk be új szokásokat!

Évek óta le akarunk szokni a dohányzásról, vagy több időt szeretnénk tölteni olvasással? Ha nehezen mondunk le a rossz szokásainkról és alakítunk ki jókat, akkor a szokásépítő applikációkat nekünk találták ki! A célunk kitűzése után kihívásokat teljesíthetünk, szakértői tanácsokat kaphatunk, értesítéseket állíthatunk be és jobbnál jobb motivációs eszközöket alkalmazhatunk ezeknek az appoknak a segítségével.

Appok Androidra:

Habit Tracker – Habit Diary

Loop Habit Tracker

HabitNow Daily Routine Planner

Appok IOS-ra:

Produktive

Habix

FutureMe: Daily Habit Tracker

5. Ügyeljünk az egészségünkre!

Sokunkban felmerül a gondolat, hogy ideje lenne egészségesebb életmódot élni, vagy esetleg már bele is vágtunk a megvalósításba, de folyamatosan akadályokba ütközünk. Az egészség kategóriába sorolható appok mindkét esetben hasznosak lehetnek.

Táplálkozzunk egészségesen!

Az egészséges étkezés jelenti a legnagyobb mumust sokunk számára, szerencsére azonban léteznek olyan applikációk, amik megkönnyíthetik a dolgunkat. Paleo, vegán, vagy más étrendekhez, receptekhez juthatunk hozzá, számolhatjuk a bevitt kalóriákat, vagy akár személyre szóló tanácsokat is kaphatunk táplálkozási szakértőktől.

Appok Androidra és IOS-ra:

Peater: Diéta & Egészség

MyFittnessPal

Yazio

Igyunk elég vizet!

A vízfogyasztással kapcsolatos alkalmazások javarészt nagyon könnyen kezelhetőek, nélkülözik a felesleges funkciókat és letisztult dizájnt is képviselnek. Egyszerűen csak a napi vízfogyasztásunkat mérhetjük velük, illetve jelzést küldenek, ha ideje lenni folyadékot juttatni a szervezetünkbe.

Appok Androidra:

Water Tracker: WaterMinder

Drink Water Tracker – Waterful

Víz Drink Emlékeztető

Appok IOS-ra:

Vízriasztás és ivásfigyelés

Water Tracker: WaterMinder

Drinkify – Víz emlékeztető

Vegyük be a gyógyszereinket!

Sokaknak könnyen kimegy a fejéből, hogy bevegyék az orvos által felírt gyógyszereket, de az sem ritka, ha elfelejtjük időben pótolni például a nekünk ajánlott bcaa-készítményt. A gyógyszerbevételre emlékeztető appok többsége ezekre hívja fel a figyelmet, emellett naplózhatjuk a súlyunkat, vérnyomásunkat, vércukorszintünket, a tüneteinket és a közérzetünket is.

Appok IOS-ra:

MyTherapy

Medisafe

Itt az idő a változásra!

Ez a néhány alkalmazás valóban megkönnyíti az egészséges életmódra való áttérést és a mindennapi rutin kialakítását. Egy valamit azonban nem érdemes elfelejtenünk: a saját kezünkben van a változás, csakis rajtunk múlik minden! Csodákra még sajnos ezek az appok sem képesek, viszont ha elég nagy az akaraterőnk, az egy kisebb csodával is felérhet. Akkor szinte bármit elérhetünk!

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!