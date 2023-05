Tippek otthoni kertekbe kiépíthető tavak és szökőkutak kialakításához

A kertünk az otthonunk egyik legfontosabb része, sok családi, baráti összejövetel, közös étkezések és rengeteg játék, sport színhelye lehet, éppen ezért érdemes a kert adottságait figyelembe véve ízlésünk szerint kialakítani és gondosan ápolni. A kert díszítésének egyik közkedvelt eszköze lehet egy, akár saját magunk által megtervezett és kivitelezett szökőkút vagy kerti tó. Ezek az építmények nem csak szemet gyönyörködtetőek, de nyugtató hatásuk is kiváló stresszoldó lehet a család minden tagja számára.

Az otthoni kertekbe építhető tavak és szökőkutak különböző méretben és stílusban érhetőek el. A kis szökőkutak, amelyek egy sziklakúpból vagy edényből állnak, könnyedén telepíthetőek és remekül illeszkednek a kisebb kertekbe. A nagyobb kertekben azonban lehetőség van akár nagyobb tó vagy szökőkút telepítésére is.

Az kertekbe kiépíthető tavak és szökőkutak általában az egész család számára örömet okoznak. Különösen ajánljuk azoknak a kerttulajdonosoknak, akik szeretik az állatokat, a természetet, akiknek fontos a kertjük ökológiai értéke. A családi házak kertjébe kiépített tavakban és szökőkutakban élő halak, növények és állatok hozzájárulnak a kert biológiai sokféleségéhez, amelynek a pillangók, kétéltűek és madarak ugyanúgy fontos elemei.

A kivitelezés során fontos figyelembe venni az építmények víz- és elektromos ellátását is. Az otthoni tavakhoz és szökőkutakhoz szükséges eszközök között szerepel a szivattyú, amely lehetővé teszi a víz áramlását, a vízmelegítő, amely a hideg hónapokban segíti az állatok túlélési esélyeit, valamint a szűrő, amely biztosítja és fenntartja a víz megfelelő minőségét.

A kertekbe építhető tavak és szökőkutak kivitelezéséhez számos lehetőség áll rendelkezésünkre, amelyek közül a Pontec PondoVario termékei kiemelkedő minőséggel és megbízhatósággal rendelkeznek. Az Oazis.hu tótechnika oldalán széles választékban érhetőek el a Pontec PondoVario termékei, amelyek magas minőséget biztosítanak a már profi és kezdő kertépítőknek egyaránt.

A Pontec PondoVario termékek a kivitelezéshez tökéletes megoldást kínálnak az alábbi eszközökkel:

szökőkút szivattyú,

beltéri- és kültéri szoborszivattyú,

szűrőtápláló tó- és patakszivattyú,

iszapszívó,

levegőztető.

Kertünk szemet gyönyörködtető kialakítása mellett nagyon fontos az is, hogy mindezt a lehetőségeinkhez képest minél környezettudatosabban valósítsuk meg. Már egy kisebb napelem panel beüzemelése is sokat segít szökőkutunk vagy kerti tavunk energiaellátásában, de nagyobb napelem rendszerrel akár teljes otthonunk energiafogyasztását elláthatjuk. Sőt már vannak megoldások a napenergiából származó energiatárolására is, ami még csak a jövő kezdete. Okosotthon kialakítása pedig egy újabb cél lehet családiházunk még tökéletesebb, jövőbemutató és energiatakarékos megvalósításához.

