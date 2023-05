Ezeket lopják a magyarok a szállodákból

A kisebb kiszerelésű illatszereket és a hotel logójával ellátott köntöst és papucsot szinte mindig lenyúlják a magyarok a szállodákból, függetlenül attól, hogy ötcsillagos hotelről vagy egy olcsóbb szállodáról van-e szó. Az egyik legnagyobb hazai, szállodatermékeket forgalmazó cég szerint a szállodák új ötletekkel és trendekkel reagálnak mind a lopásokra, mind pedig a változó piaci helyzetre.

Nem újdonság, hogy a szállodákból az apróbb tárgyakat, kikészített illatszereket, törölközőket magukkal viszik a távozó vendégek. Tankó Balázs, az egyik legnagyobb hazai szállodatermékeket forgalmazó cég ügyvezető igazgatója szerint a legnépszerűbbek az apróbb, kibontott termékek.

„Szállodakategóriától függetlenül lopják a termékeket, tehát az ötcsillagos szállodából is elviszi az ott lakó. Miután kifizeti a százezer forintos szállást, elviszi az ezer forintot érő tusfürdő, sampon és mindenféle apró termékek kombinációját. Nagyon sokszor kiürítik a szobát. Szállodarecepciósokkal szoktunk beszélgetni, akik megdöbbentő történeteket mesélnek. Olyan is előfordult, hogy a falról a festményt levette az egyik vendég és azt vitte ki a táskájában. A törölköző- és papucslopás alap dolognak számít szinte. De viszik a köntöst is, bár erre most már vannak új technológiák, például a Hard Rock Hotelekben már lopásgátlót tesznek a köntösre és a recepción megkérdezik, hogy a táskában lévő köntöst is felírhatják-e a számlára. A két főtermék egyébként a kinyitott tusfürdő és a sampon, valamint a varrókészlet, ezeket szinte mindig elviszik, de nagyobb keletje van azoknak a papucsoknak és köntösöknek is, amelyeken szerepel a szálloda logója. Persze nem feltétlenül lopás ha a használt papucsot hazaviszi magával, de sokszor egyet elhasználnak, majd a recepción kérnek még egyet “mert a másik elszakadt” és az újat már viszik is haza magukkal”