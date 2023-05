Hogyan védjük meg házi kedvenceinket a csípős rovaroktól?

A darazsak, méhek és szúnyogok nemcsak minket veszélyeztetnek, hanem a háziállatainkat is. Ők a tavaszi-nyári hónapokban sok időt töltenek kint a kertben, talán többet is, mint mi magunk, Az ő védelmük nem egyszerű feladat, de azért nem lehetetlen. Mutatunk néhány tippet, amivel darázsmentessé tehető a kutyaház, vagy elkerülhető, hogy az itatótál egyben a darazsak felfrissülését is szolgálja.

Szúnyoghálót a kutyaházra!

Ahogy magunkat, és a házunk belső tereit, a tornácot védeni tudjuk egy jó szúnyoghálóval, úgy a kutyaházra is tehetünk egyet. Természetesen nem olyat, ami ajtós, azt nem minden kutya tudná kinyitni, de egy lengőajtó vagy sima háló már működhet. Így se a darazsak, se a méhek, se egyéb rovar nem találja meg az utat.

Kiskutyánál lehet ez még probléma abból a szempontból, hogy ők szeretnek mindent szétrágni, mindennel játszani. Sanszos, hogy ennek a szúnyogháló is áldozatul esne. Ha még kölyök a kutyusunk, akkor vagy rögzítsük kicsit stabilabban a hálót vagy olyan lengőajtós szúnyoghálóban gondolkodjunk, ami merevebb és nem lehet szétrágni.

A kutyaház ajtajához felszerelt szúnyogháló tehát a rovarokat kívül tartja, a levegőt viszont beengedi. Figyelni is kell télen és nyáron is, hogy a kutyaház megfelelően szelőlőzhessen, ne legyen se túl nagy, se túl kicsi az állat számára.

Az itató- és etetőtálak legyenek védett helyen!

Mivel a darazsak mindenevők nemcsak a kert virágaira szállnak rá szívesen, hanem szinte bármilyen ételre, italra. A kutyák, macskák és egyéb házi kedvencek különböző tápjai sincsenek tőlük biztonságban. Nyáron az itatáshot kitett víz szintén vonzó sok rovar számára. Ha pedig éppen együtt iszik kedvencünk a rovarokkal, az valószínűleg nem lesz konfliktusmentes Szerencsére néhány apró trükkel itt is lehet segíteni.

Ha már nagyjából ismerjük kedvencünket, azt, hogy mennyi ételt képes egyszerre megenni, akkor annyit helyezzünk ki számára. A maradék rögtön odavonzza a rovarokat. A csípőseken kívül a hangyákat is, amik így könnyen megtalálhatják az utat a ház felé is.

Azon kívül, hogy figyelünk rá, ne maradjon sok étel a kutya vagy macska etetőtáljában, még az is jó megoldás lehet, ha maga az etetés védett helyen történik. Ez lehet egy kis sufni, aminek szúnyoghálós ajtaja van, vagy lehet a tornác is, amit szintén rovarmentessé lehet tenni.

Fokozottan figyeljünk a kutyaház rejtett sarkaira!

A kertben lévő különböző kuytaházak, macskaházak egyéb kis védett helyek remek zugok a darazsak számára is, ezért figyeljünk rá nagyon, nem építkezik-e ott épp egy új kolónia. Főleg akkor, ha az állatunk ritkán használja a kerti házát. Ha nagy ott a jövés-menés, akkor talán kevésbé vonzó

A kutyát próbáljuk leszoktatni a darazsak és méhek üldözéséről

Biztos láttunk már olyat, hogy egy-egy kutya vagy macska kapkod a darazsak, méhek után. Ez sajnos elég rosszul is végződhet, ha véletlenül bekapnak egyet, annak fulladás lehet a következménye. Ha azt látjuk, hogy a kedvencünk előszeretettel fogdos rovarokat, akkor meg is taníthatjuk rá, hogy ezt ne tegye. Szóljunk rá ilyenkor, egy határozott nemmel. Végső soron maga a természet is meg fogja tanítani rá, mert egy jól irányzott csípést az orrán biztosan sokáig nem fog tudni elfelejteni.

Ha mégis megtörténik a csípés, akkor borogassuk, jegeljük. A kutya rögtön jelezni fogja, hogy valami történt nyüszítéssel, vakarózással. Még az a jobbik eset, ha kívül éri valahol a csípés, nem pedig bent a szájában.A testén bőrpír és duzzanat ugyanúgy keletkezik a csípés után, mint nálunk, csak a bunda miatt nehezebb észrevenni.

Arra is fel kell készülni, hogy ha esetleg allergiás a kutya vagy macska a csípésre, legyen otthon, kiránduláskor, sétáltatáskor olyan gyógyszer nálunk, amivel enyhíteni lehet a tüneteket. Érdemes kikérni állatorvos véleményét is.

A darazsak mellett érdemes pár szót szólni a kullancsokról is, amik súlyos betegségeket terjeszthetnek. A háziállatokat nagyon alaposan át kell nézni minden sétáltatás után, de otthon a kertben is bármikor összeszedhetik őket. Kullancs elleni szerekkel, nyakörvvel sokat tehetünk a megelőzésért. Kullancscsipesz legyen otthon mindenképp.

Ugyanígy gondot okozhatnak a bolhák is, amiket a sokat vakarózó kutya könnyen felfed. Ellenük porokkal könnyen lehet védekezni.

A felelős állattartáshoz tehát nemcsak a megfelelő etetés és gondoskodás tartozik hozzá, hanem a folyamatos élősködő és rovar elleni védelem is.

Ha mégis van fészek valahol a kertben…

Ha úgy tűnik, hogy megsokasodtak a darazsak a kertben, akkor gyanakodhatunk rá, hogy valahol fészek van. Nem jó ötlet egyedül szembeszállni a darazsakkal, ezért ha fészket látunk valahol a kertben, inkább a profi darázsirtást válasszuk!

