A leglátogatottabb hazai ingatlanokat kezelő Gránit Pólus vezetője szerint ezért időben fel kell ismerni azokat a trendeket, amelyek hosszabb, akár 10-15 éves időtávon határozzák meg életünket. A szakember szerint négy olyan megatrend látható, amelyek segítenek alkalmazkodni az állandó környezeti, technológiai, gazdasági változásokhoz.

A digitális világ mellett a fizikai terek, épületek tervezése is hatalmas átalakuláson megy át. Évtizedeken keresztül a lokáció, a bérleti díjak és a látogatószám volt a fejlesztésének központjában. Az elmúlt években ezek mellé zárkóztak fel a technológiai újítások: a kivitelezéstől a vásárlói élményig információs rendszerek gyűjtik és értékelik az adatokat, tervezik a folyamatokat. Ezek azonban a mindennapi, már ismert helyzetekre adnak megoldást, és nem az olyan váratlan eseményekre, mint a Covid vagy az energiaválság.

„Egy új korszakba léptünk, ahol a jelenben gyűjtött adatok elemzése már nem elegendő, mindig egy lépéssel előrébb kell járnunk. Az országos szinten meghatározó ingatlanok esetében, mint a Westend, a MÜPA vagy a Budapest Aréna, muszáj felkészülni azokra a forgatókönyvekre is, amik a következő 5-10 évben vagy akár azon is túl várnak ránk. Ehhez olyan hatásokat is vizsgálnunk kell, amelyek első ránézésre talán nem kapcsolódnak az ingatlanszektorhoz – hosszú távon azonban éppen ezek határozzák meg a jövő épületeit és az ott nyújtott szolgáltatásokat. Nem csak azzal tervezünk tehát, ami már most biztos, hanem azzal is, ami még csak ezután következik be”