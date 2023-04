3 tipp a lakásvásárláshoz, ha okosotthonra vágyunk

Mit jelent az okos otthon?

Az okosotthon pár évtizede még egy futurisztikus elképzelésnek hangzott, napjainkra azonban nemcsak valósággá, hanem széles körben elérhető lehetőséggé vált. Egy intelligensen programozható, távolról vezérelhető háztartás nemcsak modern, hanem egyszerre kényelmes, gazdaságos és biztonságos megoldás is.

Ha pedig lakásvásárlás előtt állunk, nekünk is érdemes elgondolkodni annak lehetőségén, hogy ne csak nagyobb alapterületű vagy jobb környéken található, hanem egyben okosabb épületre is cseréljük jelenlegi lakásunkat. Mostani bejegyzésünkben röviden kitérünk arra, hogy mikor beszélünk okosotthonról, mit kell tudni a technológiáról és milyen lehetőségeink vannak, ha ilyen rendszert szeretnénk kialakítani. Megnézzük, hogyan tehetünk szert mi is ilyen lakásra, mire lesz szükségünk, ha a nemcsak új, hanem egyben intelligens ingatlant vásárolnánk magunknak.

Napjainkban egymás után jelennek meg a különböző háztartási berendezéseink intelligens változatai. Talán a telefon volt az első, amely tömegesen vált elérhetővé okos formában, idővel azonban nemcsak a karóra, hanem a sütő, a mosogató vagy a kávéfőző is önállóan programozhatóvá és távolról, internetkapcsolat útján, akár egy telefonról is vezérelhetővé vált.

Okosotthonról pedig akkor beszélünk, amikor ezek az intelligens megoldások egy komplett rendszerré állnak össze. Alapvetően két megoldás létezik erre. A decentralizált típusok jellemzője, hogy minden okos háztartási berendezés önálló tagja a rendszernek, egyenesen az otthoni WiFi-hálózatra csatlakozik. Ilyenkor az egyes eszközök egyedileg programozhatóak és távolról vezérelhetőek, ugyanakkor nagy munka lehet az egymással történő kommunikáció megvalósítása, ha csak nem kizárólag egymással kompatibilis eszközökkel szereljünk fel háztartásunkat.

A centralizált rendszerek ezzel szemben egy saját vezérlővel, egy úgynevezett központi egységgel rendelkeznek. A routerre csak ez a vezérlő csatlakozik, az egyes eszközök pedig ezen keresztül vannak kapcsolatban egymással és a hálózattal is. Előnye, hogy egyetlen alkalmazással leszünk képesek valamennyi eszközünket vezérelni, összehangolni és automatizálni, ráadásul az internetes hálózatra nézve is kisebb terhelést jelent, hiszen arra csak a vezérlő kapcsolódik közvetlenül.

Mire lesz szükségünk, ha egy új és okosabb otthonra vágyunk?

Az okosotthon hatalmas könnyebbséget jelent a mindennapjainkban, hiszen akár napi rutinunkhoz igazodva automatizálhatjuk a redőny felhúzódását, a kávé elkészítését vagy a mosogatógép beindítását. Gazdaságos, hiszen optimalizálhatjuk otthonunk működését, hogy soha nem menjen feleslegesen a fűtés vagy a világítás. És biztonságos, hiszen egy komoly rendszer akár többhetes távollétünk alatt is képes szimulálni otthonlétünket, például a TV rendszeres bekapcsolásával vagy a lámpák időzített felkapcsolásával. De mégis mire, vagy inkább kire lesz szükségünk akkor, ha mi is ilyen lakásra vágyunk?

Egy jó villanyszerelőre

Egy okosotthon működésének alapja a háztartás megfelelő kapacitású elektromos hálózata, ugyanis valamennyi okos készülék árammal működik – a hálózatnak pedig bírnia kell azt a terhelést, amit ennyi berendezés működtetése igényel. Ahhoz, hogy mindezt felmérjük, szükségünk lesz egy villanyszerelőre, aki képes kikalkulálni az eszközök fogyasztását, az ehhez szükséges teljesítményt és felmérni a hálózat állapotát. Ha pedig úgy ítéli meg, akkor az elektromos hálózat bővítése lehet szükséges, az amperszám növelése útján – az átalakítás komolyabb munkálatokat igényel, amit kizárólag az ELMŰ által regisztrált szakember végezhet el.

Egy jó informatikusra

Ahhoz, hogy a rendszer működőképes legyen, elengedhetetlen lesz a stabil WiFi-hálózat is, hiszen a csatlakozott eszközök ezen keresztül kommunikálnak egymással, illetve azok távoli vezérlése is interneten keresztül történik. Ráadásul fontos, hogy a rendszer egyes elemei képesek legyenek kapcsolatot teremteni egymással, akár centralizált, akár decentralizált megoldásokról beszélünk. Nemcsak a központi egységet kell jól megválasztani, hanem valamennyi eszközt is, hogy azok kompatibilisek legyenek egymással, ezáltal pedig biztosított legyen a zökkenőmentes és kényelmes használat. Ennek megvalósításához pedig nem is fordulhatunk jobb szakemberhez, mint egy megbízható és profi informatikushoz.

Egy jó ügyvédre

Ha pedig okosotthonunkat egy újonnan megvásárolt ingatlanban képzeljük el kialakítani, ügyvédre már csak a törvény erejénél fogva is szükségünk lesz, a lakásvásárlási szerződést nem tudjuk megkötni a közreműködése nélkül. A megállapodás ugyanakkor egy folyamat utolsó lépése, amelyet sok esetben egy hosszas ingatlanpiaci keresgélés előz meg. Egy jól megszerkesztett foglaló, előleg vagy vételi szándéknyilatkozat mintadokumentum pedig hasznos biankó lehet a zsebünkben, ha megtetszett egy ingatlan és gyorsan, ráadásul egy bizonyos pénzösszeg átadásával nyomatékosítva szeretnénk jelezni vételi szándékunk komolyságát.

Nem mindegy, hogy milyen kötelezettséget vállalunk ilyen helyzetben. Minden esetben milliós összegű ingatlanokról beszélünk, ahol egy nem kellő körültekintéssel átadott foglaló vagy előleg is súlyos anyagi veszteségekhez vezethet. Egy ügyvéd által készített vételi szándéknyilatkozat tartalmaz minden szükséges, jogi szempontból releváns formai és tartalmi elemet, ami egy biztonságos és rizikómentes kötelezettségvállaláshoz szükséges.

Egy lakásvásárlás minden szempontból komoly vállalás, hiszen nemcsak pénzünk, hanem sokszor időnk, türelmünk és energiánk nagy részét is a cél elérésére, álmaink otthonának megteremtésére fordítjuk. Ilyen helyzetben pedig a saját dolgunkat tesszük egyszerűbbé akkor, ha amit csak tudunk, a profikra bízunk!

