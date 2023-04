5 okos módszer a lakás belső tereinek növelésére

A kis terek sokszor kényelmetlenek, nyomasztóak lehetnek, pedig néha elég csak egy pár optikai trükköt alkalmazni, és máris jócskán nagyobbnak tűnhet az életterünk.

Cikkünkben most bemutatunk néhány ötletet, amelyekkel felújítás nélkül is nagy változást érhetünk el az otthonunkban.

A kevesebb több

Bár klisésnek tűnhet ez a mondat, de aki valaha rávette magát arra, hogy kiszortírozza a nem használt tárgyakat, bútorokat, és valóban csak a legszükségesebbeket tartsa meg, az tudja, miről beszélünk. Különösen a kis terek esetében, nincs rosszabb annál, mint amikor telezsúfoljuk azokat bútorokkal – különösen méretben oda nem illő, robosztus, nagy darabokkal, amelyektől fullasztó és szűkös lesz a tér. Aranyszabály, hogy mindig hagyni kell egy kis teret a bútor szélei és a falak között. Ha egy bútor a szoba határait feszegeti, – akár vertikálisan, akár horizontálisan – akkor túl nagy az adott helyiséghez.

Különösen kisebb lakások esetén érdemes alacsonyabb bútorokat beszerezni, amelyek adott esetben könnyen mozgathatók, így azokat a helyükről könnyedén áthelyezhetjük, ha nagyobb tereket szeretnénk. Kanapé és fotel választásakor érdemes kisebb lábakon álló, alacsonyabb modellt válaszani. A padlóhoz közelebb helyezett, alacsonyabb bútorok tágas, nyitott tér érzetét keltik, egyszerűen azáltal, hogy nagyobb hely marad szabadon felettük.

Lebegő polcok

A modern lakberendezésben fontos szerepe van a különálló polcoknak, amiket lebegő polc néven is ismerhetünk. Ezek remek alternatívák lehetnek, ha úgy döntöttünk, eljött az ideje megszabadulni a régi, megunt szekrénytől, vagy robosztus könyvespolctól, ami amúgy is csak a helyet foglalja, és különben is, már a színe sem passzol a környezetbe. A legtöbb lakberendezési boltban és bútoráruházban bőséges a kínálat előre elkészített lebegő polcokból, de ez tipikusan olyan bútor, amit magunk is el tudunk készíteni. Érdemes az utóbbi opciót választani, már csak azért is, mert ezzel pénzt spórolhatunk, másrészt, így hozzá tudjuk igazítani a saját elképzeléseinkhez egy általunk választott lakkal vagy festékkel.

Tükröm, tükröm…

Akármilyen régi trükknek is tűnik, a fali tükrök használata olyan lehetőség, amelyet kár elszalasztani. Ez a kiegészítő a lakberendezés optikai illúziója, amelyek visszaverik a fényt, ezáltal deríthetjük a belső teret, és visszatükrözik a teret, a látványt is. Érdemes ablakok mellé, vagy ablakokkal szemben elhelyezni, de a folyosón és az előszobában is jó ötlet lehet. Ez utóbbi esetében az álló tükröket javasoljuk, míg a szobákban a fali tükrök mutatnak jobban.

Ráadásul egyre több izgalmas, „amorf” sziluettel találkozhatunk a lakberendezési üzletek kínálatában, így kipróbálhatunk valami mást a hagyományos négyzetes formán túl.

Játék a színekkel és a fénnyel

Egy jól megválasztott falfesték is tudja tágítani a teret: itt nem kell feltétlenül csak a fehérre gondolni: rengeteg árnyalat közül választhatunk, a lényeg, hogy halvány színekkel dolgozzunk, a mennyezetet pedig mindenképp fehérre fessük, mert ez optikailag növeli a belmagasság érzetét. Néhány a legszebb falszínek közül a bézs, halványszürke és halványkék. A bézs az egyik legjobb választás mindenki számára, aki nem szeretne fehér falakat, mégis valami világos színt képzel el a szobái falára. A bézs falak fehér bútorokkal kombinálva pedig nem csak divatos, de tágas összhatást is keltenek.

A klasszikus fehér faltól sem lesz feltétlenül steril a szoba, ha azt megfelelően ellensúlyozzuk más színekkel a bútorokban, lakástextíliákban, illetve néhány jól megválasztott képpel, polccal a falakon. A természetes színek, mint a zöld, a barna vagy a kék pasztell árnyalatai, megnyugtató hatást keltenek, és segítenek abban, hogy a helyiségek harmonikusabbat legyenek. Ezek az árnyalatok különösen jól működnek, ha természetes anyagokat is alkalmazunk helyiségekben, mint például fa vagy kő. Az is fontos, hogy a bútorok, a falak és a padlóburkolatok színei harmonizáljanak egymással, mert így még nagyobbnak tűnik a tér.

A textúrák és minták is segíthetnek abban, hogy optikailag nagyobbnak tűnjön a tér. A mintás tapéták újra reneszánszukat élik, így nagyon trendivé tehetjük egy-egy fal betapétázásával életterünket. Figyeljünk azonban arra, hogy kisebb mintájú tapétát válasszunk, a nagy motívumok ugyanis vizuálisan szűkítő hatásúak lehetnek.

Teraszbeépítés

Ha arra vágyunk, hogy az életterünket kibővítsük, komfortosabbá tegyük, akkor bátran éljünk a beépített terasz adta lehetőséggel. Ez értelemszerűen egy sokkal nagyobb lélegzetvételű projekt, mint a fentebb említettek, de akinek rendelkezésére áll egy terasz, és van anyagi- és kapacitásbeli lehetősége, annak érdemes fontolóra venni a beépítést. Teraszbeépítéssel jobban kihasználhatjuk a lakóingatlanunk területét, és emellett értéknövelő faktora sem elhanyagolható.

Nem csak a családi házakra kell itt gondolni, gyakran láthatunk beépített teraszokat panellakásoknál is. Egy nyitott teraszt télen például egyáltalán nem tudunk használni, így az év jónéhány hónapjában kihasználatlan marad ez a tér. Beépítéssel viszont egész évben élvezhetjük ezt a néhány plusz négyzetmétert: nyáron hűsölhetünk itt a tolóajtókat kinyitva, miközben közelebb vagyunk a természethez, de télen is nagyon hangulatos egy beépített terasz, ahol egy kényelmes fotelből nézhetjük a szemerkélő esőt vagy hóesést. A féltve gondozott növények átteleltetése sem lesz ezentúl probléma, mivel azoknak könnyen találhatunk helyet az újonnan beépített teraszon – ráadásul a legtöbb növény kimondottan kedveli a beépített terasz klímáját télen.

Beépített teraszból lehet akár étkező, konyhaszeglet, sőt, parányi nappali, hálószoba, vagy olvasósarok. Mielőtt azonban belevágunk a projektbe, mindenképpen vizsgáltassuk meg az otthonunkat egy belsőépítésszel is, hogy ne veszítsünk értékes fényforrást, ami esetleg a nappalit, előszobát világítja meg. Egy terasz szobának történő átalakítása ugyanolyan nagy munka, mintha a ház bővítésébe vágnánk, de mindenképp kifizetődő lesz ez a befektetés.

