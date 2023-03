Hogyan szabaduljunk meg a felesleges apróságoktól?

Nincs olyan ember, akinek az otthonában idővel ne gyűlnének fel az olyan apró bigyók, amikkel nem tudunk mit kezdeni, mégis ragaszkodunk hozzájuk. Például a szupermarketek által ajándékozott kis figurákhoz, a régi kulcstartónkhoz, amikhez jó emlékek fűznek vagy épp a képeslapokhoz, amiket a barátaink hoznak ajándékba. Kidobni sokan sajnáljuk, ám mégis útban vannak és zsúfolttá teszik a teret. Mit kezdjünk velük?

Csináljunk tematikus dobozokat

Nehéz lesz elindulni az úton, azonban ha valóban szép otthont szeretnénk, megéri. Át kell válogassuk ehhez az olyan apróságokat, amelyeket nem, vagy csak ritkán használunk. Például a különféle kábelek szintén abba a kategóriába tartoznak, amiket azért őrizgetünk, mert néha szükség van rájuk. A fentebb említett kedves apróságok és szép emlékek pedig megint ilyenek. Ami nem okoz semmiféle jó érzést, és nem is praktikus azt dobjuk ki. Ami megmaradt, azokhoz rendeljünk tárolódobozokat. Onnantól kezdve mindent oda gyűjtsünk. A HDMI kábelek, fülhallgatók és netkábelek tengerét rakjuk egy multimédiás dobozba. A szép emlékeknek megint készítsünk külön dobozt. Ezeket a dobozokat aztán könnyedén el tudjuk pakolni például a szekrény tetejére, vagy az ágy alá és máris átláthatóbb, légiesebb és megnyugtatóbb lesz az otthonunk.

Használjuk fel művészien a tárgyakat

A régi képeslapokból és más papír emlékekből akár egy montázst is készíthetünk, amit aztán bekeretezve felteszünk a falra. Ez egy szép, és személyre szabott emlék lehet bárki számára. A különféle ajándék bögréket, amik számunkra stílusában nem illenek például a házba, érdemes eltenni és akár apróbb növényeket is ültethetünk beléjük. A mini figurákat, régi Kinderes játékokat sem kell minden áron kidobni, főleg ha a gyermekünk miatt kerültek hozzánk, jó ideig úgysem fogja engedni. Viszont remekül felhasználhatjuk akár képkeretek, akár lámpák dekorálására. Még le is fújhatjuk őket egyszínű festékkel, hogy egységes képet mutassanak. Remek kiegészítőket és bútorokat varázsolhatunk általuk a gyerekszobába például. Ezen kívül felhasználhatjuk dekorálásra szokatlan tárgyainkat is. Megfelelő ragasztóval ugyanis minden jól rögzíthető szinte bármire. Hagyjuk elszabadulni a kreativitásunkat, és bátran nyúljunk azokhoz a régi apróságokhoz, amelyek szép emléket idéznek bennünk, de csak a helyet foglalják abban az állapotukban. Dekoráljunk bele bármit, vagy egyszerűen adjunk nekik más funkciót. Például ha sajnáltuk kidobni az elszakadt ékszereinket, készítsünk belőlük újakat. Kombináljuk őket. Ha a nagyi örökölt zománcos fazekaival nem tudunk mit kezdeni, fogjuk be virágtartónak. Remek alapanyag a rusztikus stílus kialakításához többek között.

Legyünk fegyelmezettek magunkkal szemben

Léteznek olyanok, akik mondhatni igazi gyűjtők. Még a gyermekük első babazokniját is megőrzik emlékként, illetve óvva őrzik a barátoktól kapott mágneseket is. Viszont egy ponton túl, már szinte nem is lehet ezt a sok mindent hová rakni. Nekik az a legjobb megoldás, ha kicsit átgondolják, mi az, amit érdemes megtartani és mit adjanak inkább oda vagy dobjanak ki. Nyilván a csemeténk legcukibb mini zoknija egy igazi érték, viszont közel sem biztos, hogy az összes múzeumi belépőt meg kell tartanunk a nyaralásaink emlékei között. Ha már ezek az emlékek a tárolódobozokból is kifolynak, akkor az a legjobb, ha szelektálunk. Csak azt tartsuk meg, ami előhozza belőlünk a valódi flow élményt emlék formájában. A többitől jobb, ha megszabadulunk, hiszen ezerféle emlék és élmény várhat még ránk – aminek szintén hely kell. Gondoljunk erre, amikor szelektálunk.

