Itt egy hasznos útmutató egy feszültségstabilizátor webáruháztól

Mindennapjainkban, otthonaikban egyre több elektronikai eszközt használunk. Sokkal több áramot használ ma egy család, mint a korábban. Az egyre bővülő elektronikai eszközpark áramigényét azonban nem feltétlenül követik az otthonok áramellátása. Ezen segít a feszültségstabilizátor. Ismerjétek meg útmutatókból, hogy pontosan mit is tud egy feszültségstabilizátor.

Mire jó egy feszültségstabilizátor?

A klíma, a számítógépek, a mobiltelefonok, vagy akár az elektromos autók töltéséhez kiegyensúlyozott, stabil áramellátás szükséges. Azonban, ha a hálózaton érkező áram feszültsége nem megfelelő, akkor az megrövidítheti háztartási eszközeink életét. A feszültségstabilizátor megvédi az eszközt a meghibásodástól, úgy, hogy optimalizálja a hálózatról érkező áramot, azt állandó értéken tartja, így a háztartási eszköz nincs kitéve túlterhelésnek vagy a váltakozó feszültségnek.

Hogyan működik egy feszültségstabilizátor?

A nagy teljesítményű háztartási gépeink rendszerint a reggeli és az esti csúcsidőben igénylik a legtöbb áramot. Ezekben a napszakokban az áramellátás paraméterei akár 25-40%-kal is eltérhetnek a standard paraméretektől, túlfeszültséget gerjesztve a rendszerben. Ha az elektromos háztartási eszközeink nem a megfelelő áramellátást kapják megsérülhetnek a bementei áramköreink, akár az egész elektronikájuk kiéghet. A feszültségstabilizátor megakadályozza a feszültégingadozást és egyenletes áramellátást biztosít. Ez az óvó funkció abban az esetben is nagyon hasznos, ha olyan régi elektromos eszközt használunk, amely még nem a 240 V-ot is elérő hálózati áram használatára lett tervezve, hanem csak a 220 V-ra. A feszültségstabilizátor a feszültséget 220 V-on stabilizálja, így a régi készülékünket még sokáig használhatjuk biztonságosan.

A feszültségstabilizátor típusai

A vásárlók leggyakoribb félelme a feszültségstabilizátorral kapcsolatban, hogy a berendezés túl hangos és nagy helyet foglal el, így ellehetetleníti majd a mindennapjaikat. A gyártók ezért erre a problémára kiemelten figyelnek. A készülékek csendesen működnek, gyors válaszidővel rendelkeznek és ma már olyan kisméretűek, hogy bárhol el lehet őket helyezni. Háztartási célokra az elektromechanikus és elektronikus feszültségstabilizátorokat ajánlják, a harmadik típust a ferromágneses készülékeket ipari környezetben használják nagy teljesítményű villamosmotorok vagy szerszámok esetében.

A feszültségstabilizátor kiválasztása

A stabilizátor kiválasztása előtt, jó, ha profi szakemberek tanácsaira hallgatunk. Sokaknak segített már a tájékozódásban a Profibarkács feszültség stabilizátor kisokosa. A kiválasztásnál legfontosabb a teljesítmény és a megfelelő feszültség ellenőrzése, továbbá figyelembe kell venni a fázisok számát, a válaszsebességet, a túlterhelés elleni védelmet és a csatlakozási módszert. A kisokos útmutatója, vagy a Profibarkács szakembereinek tanácsa alapján biztos, hogy a legmegfelelőbb készüléket választjátok majd ki jelentősen meghosszabbítva ezzel háztartási készülékeitek élettartamát.

