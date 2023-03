Ezzel töltik az időt a magyarok, ha vendég van náluk

Szabadidejükben a magyarok többnyire tévét néznek vagy zenét hallgatnak, és ezt jellemzően a vendégeik társaságában is folytatják – mutat rá a Samsung reprezentatív felmérése.

A szórakoztató elektronikai eszközök közül legtöbben a televíziót használják vendégség alkalmával: a készüléket a vendéglátók több mint fele be szokta kapcsolni az esetek legalább felében, és úgy tűnik, a technológia kínálta lehetőségeknek köszönhetően a házibulik lelke a konyhából lassan a képernyő mellé költözik.

A filmekből ismerős hatalmas házibulikkal lehet, hogy ritkábban találkozunk itthon, de emiatt még nem fog unatkozni az, akit Magyarországon vendégségbe várnak.

Kis társaság, nagy hangulat

A Samsung kutatásából kiderül: inkább a családias, kisebb létszámú vendégségeket részesítik előnyben a magyarok, a legtöbben csak néhány, öt vagy ennél kevesebb vendéget szoktak meghívni otthonukba. Ennél nagyobb társaság a házigazdák csupán 16%-ánál jellemző. A találkozók leginkább elmaradhatatlan része a beszélgetés, a vendéget fogadók közel kétharmada számolt be arról, hogy szinte mindig baráti társalgás vagy mély beszélgetés a találkozó apropója, központi eleme (64% mindig, összesen 85% mindig vagy gyakran). A közös étkezés, ha nem is mindig (32%), de gyakran (31%) előfordul, és az ételek közös elkészítése is népszerű program.

Ugyanakkor, míg az idősebbek (50-65 korosztály) egyedül a beszélgetést említették az átlagosnál nagyobb arányban (91% gyakran, szinte mindig), a fiatalabbak (18-34 korosztály) magasabb arányban választják vendégség során közös programként a társasjátékot (35%), a bulizást (25%), a videójátékozást (19%), az éneklést (17%) vagy a sportprogramok nézését (14%), vagyis úgy tűnik, a régi mondás ellenére a buli lelke már nem feltétlenül a konyhában van.

A zene az kell

Van persze, ami nem változik! Zene nélkül például továbbra is sokaknak elképzelhetetlen a baráti összejövetel, de itt is eltérnek a szokások a fiatalabb és az idősebb korosztály körében. A 18-34 évesek 49%-ánál gyakran szól a zene a vendégség során, az 50-65 évesek körében ez az arány alacsonyabb, mindössze 22%. A társas események során a házigazdák többsége (54%) bekapcsolja vagy bekapcsolva hagyja a televíziót, így az összejövetel apropóját (pl. sportközvetítés- vagy filmnézés) vagy háttérzaját többnyire a tévé adja. A tévékészüléket a vendéglátók 41%-a zenelejátszásra használja, filmet 29%-, sorozatot 22%-ban néznek a társaságok.

A képernyő marad

A Samsung felmérése nem csak arra mutat rá, hogy ma Magyarországon az egyik leggyakoribb és legszélesebb körben végzett otthoni szabadidős elfoglaltság a tévénézés, filmnézés és a zenehallgatás, amely tevékenységek a vendégségek során is kiemelt szerepet töltenek be. Hanem arra is rávilágít, hogy a felmerülő igényeket akár egy okos tévékészülék is ki tudja elégíteni a naprakész és változatos funkcióknak köszönhetően.

