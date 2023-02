Koncentrációhiány, túlzásba vitt multitasking, kötődési problémák, elmagányosodás – csak néhány a kutatások szerint az Alfa generáció szülötteire leselkedő veszélyek közül. A 2010 után világra jöttek számára a digitalizáció már természetes létállapot, az agyukat megállás nélkül érő ingerek miatt viszont régóta kongatják a vészharangot a pszichológusok.

Robotika és kísérletek a gyerekszobában

Vajon tényleg a kristálynövesztő-robotépítő játékok fogják megmenteni a legifjabb kütyühasználókat? Az utóbbi években ugyanis egyre növekvő népszerűségre tettek szert az úgynevezett tudományos fejlesztő játékok a tudatos szülők körében.

A játékipar pedig nem rest követni ezt a hasznos tendenciát, így elképzelhető, hogy van még remény a jóslatok szerint mentális hanyatlásra ítélt digitális bébik generációi számára is.

A tudományos ismereteket játékos formában átadó kütyük és készletek egyben fejlesztik a logikai készségeket, segítenek a már említett koncentrációs problémák kezelésében, és nem utolsósorban a fiatalok újdonságokra való nyitottságára és kreativitására is jótékony befolyással bírnak.

A legnépszerűbb fejlesztő játékok

Robbanásszerűen megnőtt a programozás és a robotika iránti civil érdeklődés, ami már a gyerekszobákat is jócskán behálózta. Többek között a klasszikus távirányítós autók kínálata kibővült, hiszen az egyszerűbb távirányítós autók kicsiknek szóló modelljei mellett számos bonyolultabb, építést igénylő gyerek távirányítós autó található meg a piacon.

Magyarországra is betört a 4M mánia, ami nem csoda, tekintve, hogy a márka a régészkészletektől a naprendszert megismertető modellekig mindennel ellátja a gyerekeiket fejleszteni kívánó szülőket, ami a közoktatás kiegészítéséhez szükséges.

A legnépszerűbb 4M játékok körülbelül 4 éves kor felett tanítják meg a kicsiket a robotkéz programozásától egy Triceratopsz csontvázának a “kiásásán” át a laboratórumi kísérletek elvégzésének izgalmas folyamatáig szinte mindenre.

A természettudományos affinitáson túl a kézügyességre is érdemes nagy hangsúlyt fektetni, hiszen az érintőképernyőn szocializálódó gyerekek íráskészségének kialakítása is extra támogatást kíván. Erre a legtöbben klasszikus DIY játékokat választanak, a gyurmázástól a gyöngyfűzésig, de mindezek modernebb verziói is megtalálhatóak a játékkereskedők polcain.

