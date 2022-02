Kamera telepítés – részletesen a beltéri kamerarendszer típusokról

A beltéri kamera telepítés még mindig elsősorban a kereskedelmi egységek, hivatalos intézmények által igényelt szolgáltatás – ám nem kizárólag ezen objektumok privilégiuma. Egyre több magánszemély fordul ugyanis a beltéri kamerarendszer telepítésének igényével a szolgáltató felé.

Minőség mindenek felett

Nos, a beltéri kameráknak nem csupán nappal, de éjszaka is kitűnő minőségű képet kell biztosítaniuk. A néhány éve még elégségesnek minősülő analóg vagy HD rendszerek már nem igazán állják meg a helyüket a jelesre vizsgázó, modern technikai alapokon nyugvó okos rendszerek piacán. Amennyiben ódzkodunk a középkategóriás megoldásoktól, ne engedjünk az elvárásainkból, és ne érjük be kevesebbel, mint a 4-5 Megapixeles felbontással rendelkező, akár éjszakai működés során is színes képes rögzítéssel operáló digitális egységnél. Rendkívüli extra pontnak számít, ha az adott rendszer távoli betekintés funkcióval is rendelkezik – ezzel a lehetőséggel ugyanis az okostelefonunkon keresztül bármikor megtekinthetjük a megfigyelt területet.

AHD, IP és HD-TVI – ezek a leggyakrabban beszerelt rendszerek a típusuk tekintetében. Bátran kijelenthetjük, mindegyik verzió igényesen funkcionál a maga nemében – akad azonban némi eltérés az egyes típusok kábelezése, telepítési lehetősége és ára között. A legalacsonyabb felbontással operáló egységek, az AHD kamerák is maximálisan 5 Megapixellel operálnak. Természetesen az IP és a HD-TVI rendszereknek sincs miért szégyenkezni, sőt! Ezek személy- és vagyonvédelmi technikai egységek maximálisan 8 Mpx felbontással rendelkeznek.

Az Alarmdirect- tel nemcsak a beltéri-, de a kültéri rendszerek megbízhatósága is garantált

A kültéri- és beltéri kamerarendszerek megbízható működése és kifogástalan műszaki kvalitása nem képezheti alku tárgyát az országszerte hatalmas népszerűségnek örvendő cég, az Alarmdirect szakértő gárdájánál. Forduljunk bármilyen igénnyel a szakemberekhez, az ügyfélközpontú kiszolgálást, a gazdag műszaki tartalommal operáló biztonságtechnikai rendszerek változatos palettáját és a kitűnő ár/érték arányt nyugodtan előre is borítékolhatjuk.