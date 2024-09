Kiugró érdeklődés a hibrid autók iránt

A portál autópiaci szakértője szerint ennek a jelenségnek legfőbb oka az erősödő árversenyből fakadó átlagárcsökkenés lehet.

A Használtautó.hu adatai szerint 2023 és 2024 szeptembere között csaknem megduplázódott, 68 ezerről 130 ezerre ugrott a hibrid autókkal kapcsolatos telefonos érdeklődések száma. Idén április és június között pedig meg is közelítette az elektromos autókkal kapcsolatos számokat is.

Egy esztendő leforgása alatt továbbá 9800 darabról 15 600 darabra nőtt a portálon elérhető hibrid kínálat volumene (mindeközben benzin: 292 ezer, dízel: 217 ezer, elektromos: 23 ezer), és éves viszonylatban 10,4 millió forintról 9,6 millió forintra mérséklődött az ilyen meghajtású használt autók átlagára.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a teljes állományban az önálló villanymotoros haladásra nem képes, úgynevezett lágy hibridek is megtalálhatók, amik nem rendelkeznek a valódi hibrid meghajtás előnyeivel.

„Egyre több hibrid jelenik meg a használtautó-piacon, mivel a gyártók az újautó-piacon is ilyen modellekkel tudják csökkenteni flottájuk szén-dioxid-kibocsátását. Az érdeklődések növekvő számán pedig az is látszik, hogy az emberek szívesen cserélnék le autójukat gazdaságosabb hibrid modellekre. A folyamatosan csökkenő átlagárakból pedig arra lehet következtetni, hogy a jövőben még a mainál is erősebb piaci pozícióba kerülhetnek a hibridek”