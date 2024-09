Rubik Ernővel ünnepelték a Rubik-kocka 50. évfordulóját

A Rubik-kocka feltalálásának 50. évfordulója alkalmából Rubik Ernő világhírű feltaláló volt a Széchenyi István Egyetem és a győri önkormányzat vendége szeptember 12-én. A Győri Innovációs Park aulájában, a Kocka néven ismert épületben Rubik-kocka-kirakó versennyel és pódiumbeszélgetéssel ünnepelték meg a jubileumot.

Tanulást segítő eszközként indult, 50 éve tartó világsiker lett belőle: napjainkban is milliók játszanak a Rubik-kockával, amely az egyik legismertebb magyar, Rubik Ernő nevéhez fűződik. A logikát és kreativitást fejlesztő eszköz feltalálója idén 80 éves, aki a kerek évfordulókat ünnepelve Győrbe látogatott, hogy tapasztalatait és gondolatait megossza a Széchenyi István Egyetem Győri Innovációs Parkjában összegyűlt közönséggel.

Az egykori kekszgyári Kocka mára a tudomány, az ipar és a technológiai fejlődés otthona, nem véletlen tehát, hogy az önkormányzat és az egyetem éppen itt rendezte meg a Rubik-kocka győri ünnepét. Az eseményen általános és középiskolás, valamint egyetemista korosztály részére versenyt is rendeztek, amelyen a résztvevők többkörös megmérettetésen bizonyíthatták gyorsaságukat. A kezdetben „bűvös kocka” néven elhíresült játék kimondottan népszerű a legfiatalabb generációk körében is, sok kisgyermek a vetélkedőt követő pódiumbeszélgetésre is a Kocka aulájában maradt.

A győri önkormányzat nevében prof. dr. Dézsi Csaba András polgármester köszöntötte az esemény díszvendégét, hálával tekintve vissza a Rubik-kockához fűződő emlékeire. Mint fogalmazott, Rubik Ernő az egész világ számára maradandó értéket alkotott, amely még ma is megszólítja az internet világában felnövő fiatalokat.

„Fantasztikus, hogy az első győri Rubik-kocka-bajnokságon maga a kocka feltalálója is jelen volt. Remélem, hogy a kezdeményezés folytatódni fog, és a fiatalok körében még népszerűbb lesz a játék”

– fogalmazott.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese oktatóként és kutatóként reflektált a jeles alkalomra.

„Rubik Ernő ezt a kockát oktatási szemléltetőeszközként fejlesztette ki, hogy segítse a hallgatók gondolkodását. Ez a mi feladatunk is oktatóként: ne csak lexikális tudást adjunk a fiataloknak, hanem a gondolkodásmódjukat is fejlesszük”

– jelentette ki. Hozzátette: kutatóként új megoldások megtalálása és új eredmények elérése a feladat, amiben a feltaláló jeleskedett, hiszen a Rubik-kockával időtálló értéket hozott létre.

A pódiumbeszélgetésen Rubik Ernő elmondta, könyvének címe is „A mi kockánk” lett, hiszen a Rubik-kocka nemzettől függetlenül mindenhol hasonló hatásokat ért el, és ma is ugyanolyan élményeket szerez, a világ bármely pontján is járunk. Megjegyezte: van, ahol a kockát idősek otthonában alkalmazzák a demencia megelőzésének érdekében.

„Ez a kocka számomra azt illusztrálja, hogy a kíváncsiság által hajtva érdemes új dolgokat megtudni, és az eredmény érdekében vállalni az ezzel járó fáradságot”

– jelentette ki.

A térbeli, logikai játék feltalálója többek között a játékosságot és a feladatközpontú örömet tartja találmányai sikerének. Mint mondta, titka nincsen, de egyedisége van a Rubik-kockának:

„Az eszköz hatását egy univerzális kódrendszer, a színek emelik, amikhez emocionálisan is kapcsolódni tudnak az emberek. A játék több terület határán van, így új kategóriát teremtett, ami rendkívül vonzó lett a felfedezésre vágyó fiatalok körében.”

A beszélgetés végén a feltaláló az egyetem hallgatóinak is üzent:

„A kíváncsiság olyan alapvető emberi tulajdonságunk, aminek engedni kell. Ha tényleg kíváncsiak vagyunk valamire, próbáljuk meg kideríteni, hogy mi a válasz arra a kérdésre, ami bennünk felmerül. Ez a legizgalmasabb dolog a világon”.

