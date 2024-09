Nincs már szükség téli-nyári gumikra?

5+1 érdekesség, amit nem tudtál a gumiabroncsokról

Milyen abroncs szükséges egy elektromos autóra, mitől fogyaszt kevesebbet egy jármű, milyen jelölések találhatók a gumikon, és milyen forradalmi változások zajlanak a gyártásban? Az Ipar Hangjai podcast legfrissebb adásában Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója osztott meg érdekességeket a gumiabroncsokkal és a nyíregyházi gyár működésével kapcsolatban.

Így változott az alapanyag 150 év alatt

A gumiabroncsipar technológiai fejlődése az alapanyagokban is megmutatkozik. A kaucsuk és a korom helyét a modern abroncsokban egyre inkább biológiai eredetű, újrahasznosítható anyagok veszik át, amivel nemcsak az abroncsok élettartama, hanem környezetbarátsága is növekszik. A Michelin célja, hogy 2050-re a gumiabroncsok teljesen újrahasznosíthatók legyenek. “Ma már gumiabroncsaink 40%-a újrahasznosított anyagokból készül, és folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez az arány növekedjen” – ismertette az Ipar Hangjai podcast adásában Dr. Nemes Attila, a Michelin Hungária ügyvezető igazgatója.

Gördülési ellenállás: Az autó fogyasztásának titkos tényezője

Miközben sokan figyelik az üzemanyagárak folyamatos változásait, kevesen tudják, de az autó üzemanyag-fogyasztásának akár 20%-át is a gumiabroncs gördülési ellenállása teszi ki. „Öt tankolásból egyet a gumik ‘esznek meg’, a gördülési ellenállás csökkentésével viszont hatékonyabbá tehetjük a járműveket” – magyarázta Dr. Nemes Attila.

Keretes: Ezekről is mesélnek az abroncsok

A szokásos méret, sebességindex és gyártási időpontot tartalmazó DOT kód mellett, a modern abroncsok hasznos információkkal szolgálhatnak még a gumiabroncs konstrukciójáról, azaz az abroncs felépítéséről, és anyaghasználatáról. Az abroncs oldalfalába égetett adatok között található az időjárási minősítés is, ami segít meghatározni, hogy milyen körülmények között ajánlott használni az abroncsot. Végül, az abroncsok földrajzi zónák szerinti homologizációja is szerepel, amely megmutatja, hogy az adott abroncs mely régiókra vonatkozóan felel meg a jogszabályi előírásoknak.

Méret: Az abroncs oldalfalán található számok és betűk jelölik az abroncs szélességét, oldalfal-magasságának arányát és átmérőjét. Például egy „205/55 R16” jelölés azt jelenti, hogy az abroncs szélessége 205 mm, oldalfali aránya 55%, radiál szerkezetű abroncs és a felni átmérője 16 hüvelyk.

Az abroncs oldalfalán található számok és betűk jelölik az abroncs szélességét, oldalfal-magasságának arányát és átmérőjét. Például egy „205/55 R16” jelölés azt jelenti, hogy az abroncs szélessége 205 mm, oldalfali aránya 55%, radiál szerkezetű abroncs és a felni átmérője 16 hüvelyk. Sebességindex : Az abroncsokon található egy betűs jelölés az abroncs maximális sebességét jelzi, például a „H”: 210 km/h, „V”: 240 km/h, „Y” 300 km/h maximális sebességgel használható biztonságosan.

: Az abroncsokon található egy betűs jelölés az abroncs maximális sebességét jelzi, például a „H”: 210 km/h, „V”: 240 km/h, „Y” 300 km/h maximális sebességgel használható biztonságosan. DOT kód: A legfontosabb jelölések közé tartozik a gyártási időpont, amelyet a DOT kód tartalmaz. Ez a kód megmutatja, hogy az abroncs mikor készült, és segít eldönteni, hogy az abroncs még mindig biztonságosan használható-e. Az első két szám a gyártási hetet, a második kettő pedig a gyártási év utolsó 2 számjegyét mutatja.

A legfontosabb jelölések közé tartozik a gyártási időpont, amelyet a DOT kód tartalmaz. Ez a kód megmutatja, hogy az abroncs mikor készült, és segít eldönteni, hogy az abroncs még mindig biztonságosan használható-e. Az első két szám a gyártási hetet, a második kettő pedig a gyártási év utolsó 2 számjegyét mutatja. XL (Extra Load) : Erősített oldalfalú abroncs, amely nagyobb terhelhetőséggel rendelkezik, mint a vele azonos méretű normál kivitelű abroncsok.

: Erősített oldalfalú abroncs, amely nagyobb terhelhetőséggel rendelkezik, mint a vele azonos méretű normál kivitelű abroncsok. RF (Reinforced) : Erősített oldalfalú abroncs, hasonló az XL jelöléshez, de a „RF” megjelölés a gyártó eltérő kifejezésére utalhat. Az ilyen abroncsot az extra terhelhetőség és stabilitás jellemzi.

: Erősített oldalfalú abroncs, hasonló az XL jelöléshez, de a „RF” megjelölés a gyártó eltérő kifejezésére utalhat. Az ilyen abroncsot az extra terhelhetőség és stabilitás jellemzi. TWI (Tread Wear Indicator) : Kopásjelzők helye, amelyek segítenek nyomon követni az abroncs kopását. Ezek a jelölések az abroncs futófelületén találhatók.

: Kopásjelzők helye, amelyek segítenek nyomon követni az abroncs kopását. Ezek a jelölések az abroncs futófelületén találhatók. TL (Tubeless) : Tömlő nélküli abroncs. Ez a jelölés azt jelzi, hogy az abroncs nem igényel belsőt, mivel az air-tight rendszer az abroncson belül van kialakítva.

: Tömlő nélküli abroncs. Ez a jelölés azt jelzi, hogy az abroncs nem igényel belsőt, mivel az air-tight rendszer az abroncson belül van kialakítva. M+S (Mud + Snow) : Téli gumik jelölése, amelyek a sár és hó ellen is optimális teljesítményt nyújtanak. Ezt a jelölést általában téli vagy négyévszakos abroncsokon találjuk.

: Téli gumik jelölése, amelyek a sár és hó ellen is optimális teljesítményt nyújtanak. Ezt a jelölést általában téli vagy négyévszakos abroncsokon találjuk. All season, all weather: Négyévszakos abroncs, amelyet arra terveztek, hogy minden időjárási körülmény között teljesítse a feladatát, legyen az eső, hó vagy száraz idő.

Milyen abroncsot válasszunk az elektromos járművekre?

Sok elektromosautó-tulajdonosban felmerül a kérdés, hogy milyen abroncsot válasszon járművére az optimális működés érdekében. Az elektromos autók számos szempontból eltérnek a hagyományos benzines vagy dízel járművektől, és ezek a különbségek az abroncsok kiválasztásában is szerepet játszanak. Először is kiemelkedő nyomatékkal rendelkeznek, amely az abroncsok gyorsabb és intenzívebb kopását okozhatja, másodszor, az elektromos autók akkumulátorai miatt az autók nehezebbek, ezért az abroncsok terén is nagyobb terhelhetőségre van szükség. Mindezek ellenére a Michelin szakértője szerint nem szükséges kifejezetten elektromos autókhoz tervezett abroncsokat választani; valamennyi Michelin abroncs úgy van kialakítva, hogy megfeleljen az elektromos autók teljesítményigényeinek is, így azok nemcsak elektromos, hanem hagyományos autókhoz is megfelelőek.

Gumilabdától a Porsche abroncsokig

Meglepő lehet, de a Michelin nyíregyházi gyárában eredetileg nem is gumiabroncsokat gyártottak. A gyár kezdetben piros pöttyös labdákat és különféle műszaki gumiárukat készített, majd 1979-ben kezdtek traktorabroncsok gyártásába. Az igazán nagy változás 1996-ban történt, amikor csatlakoztak a Michelin-csoporthoz és 2005-től váltottak át személyautókhoz való abroncsok gyártására. Ma a gyár olyan luxusmárkák beszállítója, mint a Porsche, Ferrari vagy a Land Rover; évente körülbelül kétmillió darab nagy teljesítményű gumiabroncsot gyártanak itt.

Itthon már nincs szükség téli-nyári gumikra

Minden tavasszal és ősszel nagy fejtörést okoz az autósok számára az évszakhoz igazodó gumicsere. Nem véletlen, hogy a négyévszakos gumik egyre népszerűbbek, hiszen praktikus megoldást nyújtanak az egész éves autózásra, de sokáig a szakértők a gumicsere és a téli abroncsok fontosságát hangsúlyozták. A Michelin ügyvezető igazgatója az Ipar Hangjai podcastban ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy Magyarországon olyan körülmények vannak, hogy a négyévszakos abroncsok nagyon jó választásnak bizonyulhatnak.

„Nyáron ezek az abroncsok jól futnak, télen pedig nincsenek olyan extrém körülmények, hogy szükség lenne ennél komolyabb teljesítményű téli abroncsokra”

– tette hozzá Dr. Nemes Attila.

5+1. Gőz és gáz helyett elektromos árammal vulkanizálnak

A fenntarthatóság a gumiiparban is meghatározó irány lett. A Michelin nyíregyházi gyárának működése az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül az energiahatékonyság és fenntarthatóság jegyében. Az abroncsgyártás egyik kulcsfontosságú lépése, a vulkanizálás, amely hagyományosan gőzzel történik, mostanra átalakult: a gyár áttért az elektromos energia használatára a gáz helyett. A Siemensszel való együttműködés során a vulkanizáló préseket átalakították, így ma már közvetlenül elektromos árammal történik az abroncsok előállítása. Emellett a gyár egyre inkább robotizált folyamatokat alkalmaz, amelyek nemcsak növelik a termelés hatékonyságát, de a dolgozók fizikai terhelését is csökkentik. Az abroncsrakó robotok szintén Siemens-vezérléssel működnek.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!