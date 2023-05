Gaming monitor a hatékony multitaskinghoz?

Bár szokatlannak tűnhet, egy játékosok igényeire szabott monitor nem csak gamerek számára lehet ideális: a munkahelyi és iskolai feladatvégzés hatékonyságát is javíthatja.

Ha elég széles egy monitor kijelzője, akár négy ablak együttes megjelenítése is lehetséges amellett, hogy a felhasználó kényelmesen, egy helyen láthat minden számára fontos információt.

Nagy kijelzőfelület, több ablak

Az egyre szélesebb monitorkínálat új lehetőségeket nyit a multitasking munkavégzés terén is. Az LG legújabb, hajlított kijelzőjővel rendelkező 45GR95QE-B UltraGear OLED monitorja ugyanakkor nem csak a mérete miatt alkalmas tökéletesen mind munkára, mind pedig játékra.

Az univerzális felhasználási lehetőségei miatt a monitor előnyös lehet az iskolába járók számára is. A tanulás során is gyakran szükség van több ablak együttes megjelenítésére, például feladatlapra, jegyzetekre és akár videóra. A gyártó jelenlegi legnagyobb méretű OLED monitora ideális választás lehet azoknak is, akik munka vagy tanulás közben előszeretettel dolgoznak egyszerre több ablakkal: ekkora méretű eszközön ugyanis akár négy párhuzamosan futó programot is kényelmesen megjeleníthetünk egymás mellett úgy, hogy tisztán kivehetőek legyenek az apróbb, szöveges részek is. A hajlítás miatt a képernyő széleinél lévő pixeleket is tökéletes szögben láthatja a felhasználó, így torzulás nélkül, tisztán észlelhető az ott futó tartalom is.

Egy nagy képátlójú monitoron nagyobb méretben jeleníthetők meg a képernyőn a különböző elemek, ami kényelmesebb munkavégzést tesz lehetővé, különösen, ha csoportmunkáról van szó, ahol egy monitorra figyelnek a résztvevők. Ha többen helyezkednek el a képernyő előtt, a nagyobb képernyőfelületen könnyebben láthatóak a részletek, az OLED technológia nyújtotta széles betekintési szög miatt pedig akkor is tisztán láthatják a felhasználók a képet, ha élesebb szögből nézik a monitort.

A játék hatása a produktivitásra

A videojátékoknak számos pozitív hatását ismerjük: amellett, hogy közösségi élményt jelenthetnek, csökkenthetik a szorongást, sőt az ír Lero kutatóintézet felmérése szerint a kognitív készségek széles skáláját – tanulás, emlékezés, gondolkodás, figyelem – is fejleszthetik. A játékkal járó pozitív pszichológiai hatások pedig közvetetten jó hatással vannak a produktivitásunkra, eredményességünkre, akár iskoláról, akár munkahelyi szituációról legyen szó.

Az LG új, eddigi legnagyobb mértékű íveltséggel (800R) rendelkező gaming monitora kiemelkedő képminőséget, élénk színeket és lenyűgöző térérzetet biztosít, emiatt nagyszerű játékélményt nyújt a felhasználók számára a teljes kikapcsolódás érdekében. A 240 Hz-es képfrissítési ráta folyamatos képet és sima játékmenetet, a 0,03 milliszekundumos válaszidő pedig gyors reakciót tesz lehetővé a játék közben. A kijelzőtechnológia révén az új monitor kiemelkedő kontrasztot képes megjeleníteni, amellyel élethű és részletes vizuális élményt garantál.

Gyakori probléma munka és játék közben egyaránt, hogy a fényforrások visszaverődhetnek a képernyőről, ami zavaró lehet a használat közben. Ennek elkerülése végett a monitor tükröződésmentes felülettel rendelkezik, a képernyő pedig az LCD kijelzőknél lényegesen nagyobb fényerő megjelenítésére képes, így akkor is tisztán látszanak a megjelenített képek részletei, ha a szoba fényviszonyai nem ideálisak.

További friss híreket talál a Technokrata főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!