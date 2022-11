Ezek a Xiaomi eszközök lesznek Black Friday akcióban

Terjedelmes terméklistát állított össze a Xiaomi Magyarország a november 9-től 27-ig tartó Black Friday akció alkalmából, amelyen a Xiaomi okoseszköz ökoszisztéma változatos eszközei szerepelnek kedvezményes áron.

A promóció alatt az alábbi termékekhez juthatnak hozzá kedvezményes áron a jelenlegi és jövőbeli Xiaomi rajongók:

Okostelefonok:

Xiaomi 12 (8GB+128GB)

Xiaomi 12X (8GB+128GB)

Redmi Note 11S (6GB+128GB)

Redmi 9A (2GB+32GB)

Okoseszközök:

Mi Vacuum Cleaner G10

Xiaomi Vacuum Cleaner G11

Mi 23.8’’ Desktop Monitor

Mi 2K Gaming Monitor 27”

Mi Curved Gaming Monitor 34″

Redmi Buds 4 Pro (Midnight Black)

Redmi Buds 4 Pro (Moon White)

Redmi Buds 4 (Blue)

Redmi Buds 4 (White)

Xiaomi Smart Tower Heater Lite

Xiaomi Smart Blender EU

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Xiaomi Smart Doorbell

Xiaomi Smart Pet Drinking Fountain

Xiaomi Smart Pet Food Feeder

Xiaomi Smart Band 7 Pro GL Black

Xiaomi Smart Band 7 Pro GL White

Xiaomi Massage Gun

Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill

Mi Robot Vacuum-Mop 2 White

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro Black

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro White

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite White

Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra Black

Xiaomi okoseszközök az otthonok kényelméért és biztonságáért

A Xiaomi az utóbbi években folyamatosan bővítette okoseszköz portfólióját, amelybe mára olyan, a hazai, sőt a nemzetközi piacon is egyedülálló termékek is bekerültek, mint az intelligens állateledel adagoló és -itató (Xiaomi Smart Pet Food Feeder és Xiaomi Smart Pet Fountain) amely gondosan kimért porciókban látja el a kisállatokat élelemmel és tiszta, káros anyagoktól megtisztított ivóvízzel, továbbá a fűtőlappal is ellátott, ezért az ételek melegen tartására is alkalmas okos turmixgép, a Xiaomi Smart Blender.

Az összes meghirdetett termékre igaz, hogy kimondottan hasznos és a piacon különlegesnek számító innovációkat kínálnak a Xiaomi termékek rajongóinak: a Xiaomi 12 és a Redmi Note széria okostelefonjai rendkívüli kameraképességeikkel és teljesítményükkel emelkednek ki, a Xiaomi Smart Tower Heater Lite elektromos melegítő 3 másodperc alatt felmelegszik és egyenletes hőmérsékletet tart fenn az általa fűtött helyiségben; a Xiaomi Smart Doorbell 3 ajtócsengő érzékeli a bejárat előtti mozgásokat, felismeri az emberi alakokat és a rendellenes mozgásokról értesítést küld a tulajdonos telefonjára; a Xiaomi Massage Gun kézimasszázs ultra csendes működésű és épp akkora nyomást fejt ki, amennyire a testnek szüksége van; a Mi Robot Vacuum Mop 2 a porszívózás mellett, sűrű keféivel fel is súrolja a padlót; a Xiaomi Smart Band 7 Pro okoskarkötő megnövelt 1.62″-os AMOLED kijelzőjén több mint 100-féle egyéni óralapot jelenít meg, és több mint 110 féle sportmódot támogat; a Xiaomi Redmi Buds 3 nagy felbontású hangminőséget és a hívásokhoz kétmikrofonos zajszűrést kínál; a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 10″-osra növelt gumiabroncsai elnyelik az úthibákat és 55 kilométert tesz meg egyetlen töltéssel.

A felsorolt termékeket a kedvezményes áron a Xiaomi hivatalos értékesítési csatornáin lehet megvásárolni.

A Black Friday akcióban résztvevő partnerek: Alza, Auchan, eMAG, Euronics, MediaMarkt, mi-home.hu, notebook.hu, speedshop.hu, xiaomishop.hu, Xiaomi Store Arena és 220volt.

Az ajánlat 2022.11.09. és 2022.11.27. között vagy a készlet erejéig érvényes, és csatornánként eltérhet. A részletekről érdeklődni lehet a promócióban résztvevő partnereknél vagy a xiaomiofficial.hu weboldalon.